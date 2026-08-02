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Market Structure SMC: Swings, BOS/CHoCH, Order Blocks, FVG, QML - индикатор для MetaTrader 5
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Чистый индикатор рыночной структуры Smart Money Concepts (SMC/ICT) для MetaTrader 5. Он анализирует последовательность колебательных максимумов и минимумов и отображает полную структуру на графике.
Что он отображает:
- Свинг-максимумы/минимумы — фрактальные точки из N баров (стрелки).
- BOS (Break of Structure) — закрытие за пределами последнего колебания в направлении тренда = продолжение.
- CHoCH (Change of Character) — закрытие за пределами последнего колебания против тренда = возможное разворотное движение.
- Блоки ордеров — последняя свеча противоположного направления перед прорывом структуры.
- Гэпы справедливой стоимости (FVG) — зоны дисбаланса из 3 свечей.
- QML (Quasimodo) — при CHoCH пунктирная линия на колебании левого плеча (продажа = предыдущий максимум, покупка = предыдущий минимум) в качестве ориентира для отката.
Входные данные:
- InpSwingN — количество фрактальных баров с каждой стороны (чувствительность к колебаниям; чем выше значение, тем меньше количество и тем больше амплитуда колебаний).
- InpBreakOnClose — подтверждение пробоев по закрытию свечи (true) или по телке (false).
- InpMaxBars — количество последних баров для анализа.
- InpShowLines / InpShowLabels — линия пробитого уровня и текст BOS/CHoCH.
- InpShowFVG / InpFVGColor — разрывы справедливой стоимости и их цвет.
- InpShowOB / InpOBBullColor / InpOBBearColor — блоки ордеров и их цвета.
- InpShowQML / InpQMLColor — уровни QML и их цвет.
Работает с любыми символами и таймфреймами. Все отметки подтверждаются закрытием и перерисовываются на каждом новом баре.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74575
Индекс кинетического сжатия (KCI) — это пользовательский осциллятор, предназначенный для выявления признаков исчерпания рынка и локальных событий сжатия. Благодаря внутреннему расчету кинематических показателей, а не использованию внешних стандартных параметров индикаторов, KCI снижает нагрузку и упрощает управление буферами при интеграции в советники (EA). В данной статье подробно описаны математические основы, архитектура системы, сопоставление буферов и практические рекомендации по интеграции для разработчиков, желающих внедрить этот инструмент в MetaTrader 5.EA KCI Embeded Sniper
KCI Embedded Sniper — это алгоритмическое торговое решение, разработанное для высокоточного входа в рынок на разворотах. В отличие от традиционных советников, которые полагаются на внешние индикаторы (что часто приводит к десинхронизации потоков и задержкам), данный советник оснащен полностью встроенным движком Kinetic Compression Index (KCI). Благодаря переносу всей математической модели KCI — включая расчет коэффициентов скорости, кинетического смещения, дисперсии энергии и фазовой скорости — непосредственно в основную логику советника, нам удалось устранить «асинхронную задержку». Результатом стал молниеносный «снайперский» движок, который с точностью до микросекунд подтверждает исчерпание рынка (Singularity) и экстремумы импульса (Williams %R), работая исключительно на завершенных свечах, что гарантирует отсутствие перерисовки.
Экспортирует ваши закрытые позиции за настраиваемый период в файл CSV для анализа журнала в Excel или Google Sheets: время и цена открытия и закрытия (с взвешиванием по объему при частичном исполнении), объем, результат в пунктах, комиссия, своп, чистая прибыль и продолжительность сделки.Position Size Calculator - risk-based lot sizing script
Рассчитывает оптимальный размер лота для планируемой сделки исходя из вашего риска (процент от собственного капитала или фиксированная денежная сумма) и расстояния стоп-лосса (в пунктах или на определенном ценовом уровне). Учитывает условия контракта по данному инструменту — размер и стоимость тика, минимальный/максимальный объем и шаг — и рассчитывает необходимую маржу.