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Индикаторы

Market Structure SMC: Swings, BOS/CHoCH, Order Blocks, FVG, QML - индикатор для MetaTrader 5

Yeoh Joo Yam
Yeoh Joo Yam

Yeoh Joo Yam

Lonely Wolf — MT5 / MQL5 Expert Advisor developer, specializing in gold (XAU) strategies, pyramid and grid systems.
1 код 10 комментариев
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Чистый индикатор рыночной структуры Smart Money Concepts (SMC/ICT) для MetaTrader 5. Он анализирует последовательность колебательных максимумов и минимумов и отображает полную структуру на графике.

Что он отображает:

  • Свинг-максимумы/минимумы — фрактальные точки из N баров (стрелки).
  • BOS (Break of Structure) — закрытие за пределами последнего колебания в направлении тренда = продолжение.
  • CHoCH (Change of Character) — закрытие за пределами последнего колебания против тренда = возможное разворотное движение.
  • Блоки ордеров — последняя свеча противоположного направления перед прорывом структуры.
  • Гэпы справедливой стоимости (FVG) — зоны дисбаланса из 3 свечей.
  • QML (Quasimodo) — при CHoCH пунктирная линия на колебании левого плеча (продажа = предыдущий максимум, покупка = предыдущий минимум) в качестве ориентира для отката.

Входные данные:

  • InpSwingN — количество фрактальных баров с каждой стороны (чувствительность к колебаниям; чем выше значение, тем меньше количество и тем больше амплитуда колебаний).
  • InpBreakOnClose — подтверждение пробоев по закрытию свечи (true) или по телке (false).
  • InpMaxBars — количество последних баров для анализа.
  • InpShowLines / InpShowLabels — линия пробитого уровня и текст BOS/CHoCH.
  • InpShowFVG / InpFVGColor — разрывы справедливой стоимости и их цвет.
  • InpShowOB / InpOBBullColor / InpOBBearColor — блоки ордеров и их цвета.
  • InpShowQML / InpQMLColor — уровни QML и их цвет.

Работает с любыми символами и таймфреймами. Все отметки подтверждаются закрытием и перерисовываются на каждом новом баре.

Структура рынка LW на графике XAUUSD H1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74575

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