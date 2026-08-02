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Market Structure SMC: Swings, BOS/CHoCH, Order Blocks, FVG, QML - MetaTrader 5脚本
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一款适用于MetaTrader 5的Smart Money Concepts（SMC/ICT）市场结构指标。它会读取震荡高点和低点的序列，并在图表上标出完整的结构。
绘制内容：
- 震荡高点/低点 — N根K线的分形点（箭头）。
- BOS（结构突破）——收盘价超出趋势方向上的最近一次震荡高点/低点 = 趋势延续。
- CHoCH（特征变化）——收盘价突破趋势方向上的最近一次震荡高点/低点 = 可能反转。
- 订单区块 — 结构突破前的最后一根反向K线。
- 公允价值缺口（FVG）——3根K线的不平衡区域。
- QML（Quasimodo）——在CHoCH形态中，左肩波动点处的一条虚线（卖出=前高，买入=前低），用作回调参考。
输入参数：
- InpSwingN — 每侧的分形柱数（波动敏感度；数值越高，波动次数越少、幅度越大）。
- InpBreakOnClose — 根据K线收盘价（true）或影线（false）确认突破。
- InpMaxBars — 用于分析的近期K线数量。
- InpShowLines / InpShowLabels — 突破水平线及BOS/CHoCH文本。
- InpShowFVG / InpFVGColor — 公允价值缺口及其颜色。
- InpShowOB / InpOBBullColor / InpOBBearColor — 订单区块及其颜色。
- InpShowQML / InpQMLColor — QML 价位及颜色。
适用于任何股票代码和时间周期。所有标记均经收盘价确认，并在每个新K线生成时重新绘制。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/74575
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