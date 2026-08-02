动能压缩指数（KCI）是一种专为检测市场疲软和局部压缩事件而设计的自定义振荡指标。 KCI 通过在内部计算其运动学指标，而非依赖外部标准指标参数，从而降低了系统开销，并简化了专家顾问（EA）集成中的缓冲区管理。本文详细介绍了该工具的数学基础、系统架构、缓冲区映射以及实用的集成指南，供希望在 MetaTrader 5 中实现该工具的开发者参考。

KCI 嵌入式狙击手是一款专为高精度反转入场而设计的算法交易解决方案。与依赖外部指标（往往存在线程不同步和延迟问题）的传统专家顾问不同，该专家顾问搭载了完全嵌入式的动能压缩指数（KCI）引擎。 通过将 KCI 的完整数学框架——包括速度商、动能位移、能量散布和相速度的计算——直接移植到 EA 的核心逻辑中，我们消除了“异步延迟”。 其结果是一款闪电般迅捷的“狙击”引擎，能够以微秒级精度验证市场耗竭（奇点）和动量极端值（威廉姆斯%R），且仅基于已完成的K线运行，从而确保零重绘性能。