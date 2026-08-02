Торговый журнал — это самое доступное преимущество, которое только может быть — этот скрипт извлекает необработанные данные из терминала за один проход.





Он выбирает историю счета за последние N дней (указанных в параметрах), проходит по всем сделкам и объединяет их в закрытые позиции по идентификатору позиции, поэтому он корректно работает как на счетах с неттингом, так и на счетах с хеджированием, а также обрабатывает частичные исполнения: цены входа и выхода взвешены по объему по всем сделкам входа и выхода данной позиции.





Каждая строка CSV содержит: идентификатор позиции, символ, направление, объем, время открытия и взвешенную по объему цену открытия, время закрытия и взвешенную по объему цену закрытия, результат в пунктах (с учетом направления), комиссию, своп, чистую прибыль, продолжительность в минутах и комментарий к первой сделке (часто это название советника — удобно для фильтрации по стратегии).





Параметры: период в днях, имя файла (пустое поле = автоматическое TradeJournal_YYYY-MM-DD.csv), разделитель CSV (по умолчанию «;» — файл открывается прямо в Excel), опциональный вывод в общую папку и опциональный фильтр только для символа текущего графика.





Файл записывается в папку MQL5\Files (или в общую папку Files). Позиции, которые все еще открыты, а также позиции, вход в которые выходит за пределы выбранного периода, пропускаются. Только экспорт — на счете ничего не изменяется.







