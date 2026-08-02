Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trade Journal Exporter - closed positions to CSV - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 66
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Торговый журнал — это самое доступное преимущество, которое только может быть — этот скрипт извлекает необработанные данные из терминала за один проход.
Он выбирает историю счета за последние N дней (указанных в параметрах), проходит по всем сделкам и объединяет их в закрытые позиции по идентификатору позиции, поэтому он корректно работает как на счетах с неттингом, так и на счетах с хеджированием, а также обрабатывает частичные исполнения: цены входа и выхода взвешены по объему по всем сделкам входа и выхода данной позиции.
Каждая строка CSV содержит: идентификатор позиции, символ, направление, объем, время открытия и взвешенную по объему цену открытия, время закрытия и взвешенную по объему цену закрытия, результат в пунктах (с учетом направления), комиссию, своп, чистую прибыль, продолжительность в минутах и комментарий к первой сделке (часто это название советника — удобно для фильтрации по стратегии).
Параметры: период в днях, имя файла (пустое поле = автоматическое TradeJournal_YYYY-MM-DD.csv), разделитель CSV (по умолчанию «;» — файл открывается прямо в Excel), опциональный вывод в общую папку и опциональный фильтр только для символа текущего графика.
Файл записывается в папку MQL5\Files (или в общую папку Files). Позиции, которые все еще открыты, а также позиции, вход в которые выходит за пределы выбранного периода, пропускаются. Только экспорт — на счете ничего не изменяется.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74572
Индикатор структуры рынка SMC/ICT для MT5: подтвержденные при закрытии ценовых максимумов/минимумов, BOS (продолжение тренда) и CHoCH (разворот), блоки ордеров, гэпы справедливой стоимости и уровни QML (Quasimodo). Каждую функцию можно включить или выключить, а также настроить чувствительность к колебаниям и цвета. Работает с любыми инструментами и на любых таймфреймах.KCI Standard: A Pure Kinematic Computing Engine for Market Singularity Detection
Индекс кинетического сжатия (KCI) — это пользовательский осциллятор, предназначенный для выявления признаков исчерпания рынка и локальных событий сжатия. Благодаря внутреннему расчету кинематических показателей, а не использованию внешних стандартных параметров индикаторов, KCI снижает нагрузку и упрощает управление буферами при интеграции в советники (EA). В данной статье подробно описаны математические основы, архитектура системы, сопоставление буферов и практические рекомендации по интеграции для разработчиков, желающих внедрить этот инструмент в MetaTrader 5.
Рассчитывает оптимальный размер лота для планируемой сделки исходя из вашего риска (процент от собственного капитала или фиксированная денежная сумма) и расстояния стоп-лосса (в пунктах или на определенном ценовом уровне). Учитывает условия контракта по данному инструменту — размер и стоимость тика, минимальный/максимальный объем и шаг — и рассчитывает необходимую маржу.Spread Monitor Panel - live spread with spike alerts
Панель на графике с отображением спрэда по данному символу в режиме реального времени — текущего, минимального, среднего и максимального значений с момента подключения — с цветовой маркировкой в соответствии с вашими пороговыми значениями предупреждения и опасности, а также с опциональным оповещением, когда спрэд удерживается на уровне опасности в течение N секунд подряд (всплески, связанные с новостями и переносом позиций).