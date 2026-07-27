Данный индикатор представляет собой пример построения уровней поддержки и сопротивления в виде ценовых зон, а не точных горизонтальных линий.





Он начинается с подтвержденных пивотных максимумов и минимумов. Затем близлежащие пивоты объединяются с использованием расстояния, рассчитанного на основе ATR, благодаря чему одна и та же логика может адаптироваться к различным инструментам и таймфреймам.





Каждой зоне присваивается оценка, состоящая из трёх частей:





- сколько реакций было сгруппировано внутри нее

- на какое расстояние цена отклонилась после этих реакций

- как недавно эта зона проверялась





Отображаются только зоны с наивысшим рейтингом. Зоны ниже текущей цены отображаются как поддержка, а зоны выше — как сопротивление.





Этот код в основном предназначен в качестве отправной точки для разработчиков, желающих поэкспериментировать с кластеризацией уровней без использования фиксированного количества кластеров.



