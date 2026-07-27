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ATR Ranked Support and Resistance Zones - индикатор для MetaTrader 5
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Стоит отметить одно ограничение: поддержка и сопротивление классифицируются по их положению относительно текущей цены. Более продвинутая версия могла бы дожидаться подтвержденного пробоя и повторного тестирования, прежде чем менять роль зоны.
Данный код публикуется в образовательных целях. Он предназначен для демонстрации подтверждённого определения пивотов, объединения зон на основе ATR и простой оценки уровней на языке MQL5. Отображаемое значение силы представляет собой внутренний рейтинг, а не вероятность успешной сделки или торговый сигнал.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74421
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