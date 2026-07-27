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Индикаторы

ATR Ranked Support and Resistance Zones - индикатор для MetaTrader 5

Talal N Z Aljarusha
Talal N Z Aljarusha

Talal N Z Aljarusha

  • Developer в  United Arab Emirates
  • ОАЭ
  • 3080
4.5 (9)
Building innovative trading technologies that empower traders to better understand financial markets, improve decision-making, and optimize their trading workflows.
Every solution is designed with a strong focus on reliability, performance, usability, and continuous innovation.
2 продукта 5 кодов 1 тема 7 комментариев
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Данный индикатор представляет собой пример построения уровней поддержки и сопротивления в виде ценовых зон, а не точных горизонтальных линий.

Он начинается с подтвержденных пивотных максимумов и минимумов. Затем близлежащие пивоты объединяются с использованием расстояния, рассчитанного на основе ATR, благодаря чему одна и та же логика может адаптироваться к различным инструментам и таймфреймам.

Каждой зоне присваивается оценка, состоящая из трёх частей:

- сколько реакций было сгруппировано внутри нее
- на какое расстояние цена отклонилась после этих реакций
- как недавно эта зона проверялась

Отображаются только зоны с наивысшим рейтингом. Зоны ниже текущей цены отображаются как поддержка, а зоны выше — как сопротивление.

Этот код в основном предназначен в качестве отправной точки для разработчиков, желающих поэкспериментировать с кластеризацией уровней без использования фиксированного количества кластеров.

Стоит отметить одно ограничение: поддержка и сопротивление классифицируются по их положению относительно текущей цены. Более продвинутая версия могла бы дожидаться подтвержденного пробоя и повторного тестирования, прежде чем менять роль зоны.


Данный код публикуется в образовательных целях. Он предназначен для демонстрации подтверждённого определения пивотов, объединения зон на основе ATR и простой оценки уровней на языке MQL5. Отображаемое значение силы представляет собой внутренний рейтинг, а не вероятность успешной сделки или торговый сигнал.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74421

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