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OnChart Candle Countdown Clock - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор «OnChart Candle Countdown Clock» работает на всех таймфреймах.
Ниже приведены параметры, с помощью которых вы можете выбрать предпочтительные настройки отображения на графике.
Как он отображается на графике. Очень удобно и не занимает много места.
Прост в установке и использовании.
ОСОБЕННОСТИ
1. Цвет шрифта: вы можете изменить цвет текста часов на графике на любой понравившийся вам.
2. Размер шрифта: здесь вы также можете изменить размер текста на графике по своему усмотрению. Без лишних хлопот.
3. Сдвиг влево-вправо: эта функция позволяет управлять расположением часов на графике. С её помощью можно сдвигать часы влево или вправо.
4. Сдвиг вверх–вниз: с помощью этой функции вы можете сдвигать часы вверх или вниз по графику в зависимости от ваших предпочтений.
5. Расположение часов на свечном графике: эта настройка определяет, хотите ли вы разместить часы в любом углу графика по вашему усмотрению.
Вот и всё, что входит в эту функцию.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74382
Калькулятор спреда предназначен для отображения текущего спреда по любой валютной паре на графике.Simple EMA Cross EA with SL/TP and Magic Number
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