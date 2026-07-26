Индикатор «OnChart Candle Countdown Clock» работает на всех таймфреймах.





Ниже приведены параметры, с помощью которых вы можете выбрать предпочтительные настройки отображения на графике.





Как он отображается на графике. Очень удобно и не занимает много места.











Прост в установке и использовании.

ОСОБЕННОСТИ

1. Цвет шрифта: вы можете изменить цвет текста часов на графике на любой понравившийся вам.

2. Размер шрифта: здесь вы также можете изменить размер текста на графике по своему усмотрению. Без лишних хлопот.

3. Сдвиг влево-вправо: эта функция позволяет управлять расположением часов на графике. С её помощью можно сдвигать часы влево или вправо.

4. Сдвиг вверх–вниз: с помощью этой функции вы можете сдвигать часы вверх или вниз по графику в зависимости от ваших предпочтений.

5. Расположение часов на свечном графике: эта настройка определяет, хотите ли вы разместить часы в любом углу графика по вашему усмотрению.

Вот и всё, что входит в эту функцию.



