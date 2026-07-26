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Индикаторы

OnChart Candle Countdown Clock - индикатор для MetaTrader 5

Opengates Success International
Opengates Success International

Opengates Success International

4 (6)
I am a financial trading software programmer with vast experience. I create expert advisor, indicator, scripts, utility ea and sell my products with good ratings. I am also a forex trader, trainer, account manager and consultant. I am the coordinator of Opengates Forex Academy. Search Youtube for
59 продуктов 4 кода 4 темы 22 комментария
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Индикатор «OnChart Candle Countdown Clock» работает на всех таймфреймах.


Ниже приведены параметры, с помощью которых вы можете выбрать предпочтительные настройки отображения на графике.

часы обратного отсчёта


Как он отображается на графике. Очень удобно и не занимает много места.

часы обратного отсчёта


Прост в установке и использовании.

ОСОБЕННОСТИ

1. Цвет шрифта: вы можете изменить цвет текста часов на графике на любой понравившийся вам.

2. Размер шрифта: здесь вы также можете изменить размер текста на графике по своему усмотрению. Без лишних хлопот.

3. Сдвиг влево-вправо: эта функция позволяет управлять расположением часов на графике. С её помощью можно сдвигать часы влево или вправо.

4. Сдвиг вверх–вниз: с помощью этой функции вы можете сдвигать часы вверх или вниз по графику в зависимости от ваших предпочтений.

5. Расположение часов на свечном графике: эта настройка определяет, хотите ли вы разместить часы в любом углу графика по вашему усмотрению.

Вот и всё, что входит в эту функцию.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/74382

Spread Calculator Spread Calculator

Калькулятор спреда предназначен для отображения текущего спреда по любой валютной паре на графике.

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