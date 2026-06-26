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SteepMA 陡峭均线趋势 EA - MetaTrader 5EA

BigBoyka
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核心原理：用均线角度定义趋势强度

     传统均线交叉策略在震荡行情中易频繁触发假信号，回撤难以控制。本策略的核心思路是：仅当均线呈现足够陡峭的单边走势时，才判定为有效趋势行情，具备开仓价值。

策略以 SMA 均线为基础，计算当前均线值与指定跨度前均线值的差值，通过反正切函数将均线变化率换算为直观角度。角度绝对值越大，代表趋势方向性越强、行情越流畅；

角度接近 0 则为震荡区间，策略主动放弃交易。同时引入价格 - 均线偏离度指标，以百分比衡量价格相对均线的偏离程度，从入场端规避趋势末端追高风险。

开仓逻辑：三重过滤的稳健入场

     策略采用新 K 线触发机制，仅在 K 线收盘时执行一次信号判断，避免盘中杂波干扰。开仓需同时满足三重条件：

  1. 角度阈值过滤：做多需均线角度达到正阈值以上，做空需达到负阈值以下，同时设置最小角度二次校验，筛除弱趋势假突破；
  2. 价格方向验证：做多需收盘价位于均线上方，做空需位于均线下方，顺势入场不逆势操作；
  3. 偏离度上限约束：价格与均线的偏离度绝对值不超过设定上限，防止在趋势加速末端高位接盘。
        仓位管理支持固定手数与账户净值比例动态计算两种模式，开仓同步按预设风险比例计算初始止损，控制单笔交易最大风险。

    风控体系：逐级收紧的动态止损

         策略止损随行情发展逐级调整，核心目标是守住浮盈、让利润奔跑，持仓过程共设置四层止损保护：

    • 保本止损：持仓盈利达 500 点时，止损移至开仓价外侧 100 点，确保交易不以亏损收场；
    • 盈利偏离收紧：价格相对均线偏离度达 19% 时，止损直接收紧至当前收盘价，锁定大部分浮盈；
    • 极端偏离保护：偏离度扩大至 50% 时，止损进一步收紧至当前价附近，应对极端行情反转风险；
    • 趋势破位移位：价格反向穿越均线时，止损同步移至均线外侧，趋势破位后快速离场。

      数据回溯：内置 SQLite 全链路记录

            策略基于 MT5 原生接口内置 SQLite 本地数据库，自动持久化记录每一次开仓、止损调整事件。每条记录包含事件时间、交易方向、手数、价格、均线值、

      角度、偏离度、止损价及账户净值等全维度信息，相比终端原生记录更完整，便于后续策略复盘、参数优化与绩效归因。

            整体而言，这是一套逻辑清晰、风控层级明确的趋势类 EA，核心收益来源于流畅单边行情，通过角度过滤规避震荡、通过偏离度控制入场时机、通过动态

      止损守住利润，可根据品种波动特性调整参数适配不同交易周期。



      Real-Time Spread Monitor with Session Statistics Real-Time Spread Monitor with Session Statistics

      直接在图表上以点和点差的形式显示当前的买卖价差，并实时追踪自指标添加以来该交易时段的最低、最高和平均价差。当价差超过用户设定的阈值时，颜色会发生变化以发出警报。

      TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT

      一个诊断脚本，用于比较“市场观察”中每个交易代码的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 和 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 值。 将每个符号归类为以下四类之一（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER），并提供汇总报告及解读提示。 该功能有助于在EA中实现基于风险的仓位大小调整时，验证应采用哪种点值属性。可将每个交易符号的完整报告导出为CSV文件，并保存在MQL5/Files目录下。

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      动态公允价值缺口（FVG）是一款适用于MetaTrader 5的MQL5指标，可自动检测市场价格失衡。该指标非常适合采用“聪明钱概念”（SMC）策略的交易者。

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      IMR 是一款多层定量反转识别工具，专为那些拒绝盲目交易、注重价格走势的自主交易者设计。它能帮助交易者了解当前的市场状态，无论是积聚、分销还是延续。