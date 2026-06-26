加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
SteepMA 陡峭均线趋势 EA - MetaTrader 5EA
- 显示:
- 695
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
核心原理：用均线角度定义趋势强度
传统均线交叉策略在震荡行情中易频繁触发假信号，回撤难以控制。本策略的核心思路是：仅当均线呈现足够陡峭的单边走势时，才判定为有效趋势行情，具备开仓价值。
策略以 SMA 均线为基础，计算当前均线值与指定跨度前均线值的差值，通过反正切函数将均线变化率换算为直观角度。角度绝对值越大，代表趋势方向性越强、行情越流畅；
角度接近 0 则为震荡区间，策略主动放弃交易。同时引入价格 - 均线偏离度指标，以百分比衡量价格相对均线的偏离程度，从入场端规避趋势末端追高风险。
开仓逻辑：三重过滤的稳健入场
策略采用新 K 线触发机制，仅在 K 线收盘时执行一次信号判断，避免盘中杂波干扰。开仓需同时满足三重条件：
- 角度阈值过滤：做多需均线角度达到正阈值以上，做空需达到负阈值以下，同时设置最小角度二次校验，筛除弱趋势假突破；
- 价格方向验证：做多需收盘价位于均线上方，做空需位于均线下方，顺势入场不逆势操作；
- 偏离度上限约束：价格与均线的偏离度绝对值不超过设定上限，防止在趋势加速末端高位接盘。
风控体系：逐级收紧的动态止损
策略止损随行情发展逐级调整，核心目标是守住浮盈、让利润奔跑，持仓过程共设置四层止损保护：
- 保本止损：持仓盈利达 500 点时，止损移至开仓价外侧 100 点，确保交易不以亏损收场；
- 盈利偏离收紧：价格相对均线偏离度达 19% 时，止损直接收紧至当前收盘价，锁定大部分浮盈；
- 极端偏离保护：偏离度扩大至 50% 时，止损进一步收紧至当前价附近，应对极端行情反转风险；
- 趋势破位移位：价格反向穿越均线时，止损同步移至均线外侧，趋势破位后快速离场。
数据回溯：内置 SQLite 全链路记录
策略基于 MT5 原生接口内置 SQLite 本地数据库，自动持久化记录每一次开仓、止损调整事件。每条记录包含事件时间、交易方向、手数、价格、均线值、
角度、偏离度、止损价及账户净值等全维度信息，相比终端原生记录更完整，便于后续策略复盘、参数优化与绩效归因。
直接在图表上以点和点差的形式显示当前的买卖价差，并实时追踪自指标添加以来该交易时段的最低、最高和平均价差。当价差超过用户设定的阈值时，颜色会发生变化以发出警报。TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT
一个诊断脚本，用于比较“市场观察”中每个交易代码的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 和 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 值。 将每个符号归类为以下四类之一（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER），并提供汇总报告及解读提示。 该功能有助于在EA中实现基于风险的仓位大小调整时，验证应采用哪种点值属性。可将每个交易符号的完整报告导出为CSV文件，并保存在MQL5/Files目录下。
动态公允价值缺口（FVG）是一款适用于MetaTrader 5的MQL5指标，可自动检测市场价格失衡。该指标非常适合采用“聪明钱概念”（SMC）策略的交易者。Institutional Market Reversal - The SMC way
IMR 是一款多层定量反转识别工具，专为那些拒绝盲目交易、注重价格走势的自主交易者设计。它能帮助交易者了解当前的市场状态，无论是积聚、分销还是延续。