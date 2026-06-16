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Осциллятор TRIX долгосрочного тренда - индикатор для MetaTrader 5
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Осциллятор LongTerm Trend TRIX — это пользовательский индикатор MetaTrader 5, предназначенный для определения долгосрочного направления рынка и силы импульса с помощью нескольких расчетов TRIX и фильтров сглаживания.
Индикатор сочетает в себе:
- Быстрый TRIX
- медленный TRIX
- сглаживание LWMA
- динамическую расцветку тренда
Цель — помочь трейдерам определять:
- продолжение бычьего тренда
- медвежью динамику
- переходы тренда
- долгосрочную направленность рынка
Осциллятор отображается в отдельном окне и использует различные цвета для выделения рыночных условий и фаз динамики.
ОСОБЕННОСТИ:
- Двойной анализ TRIX
- Сглаживание импульса
- Визуализация тренда
- Несложные вычисления
- Подходит для дискреционной торговли
- Четкая визуальная структура
ПРИНЦИП РАБОТЫ:
Индикатор сравнивает:
- быстрый осциллятор TRIX
- более медленный осциллятор TRIX
- фильтр сглаживания на основе скользящей средней
В зависимости от соотношения между осцилляторами и линией сглаживания отображаются линии разных цветов.
ЗЕЛЁНЫЙ:
Сильный бычий импульс.
СИНИЙ:
Слабая бычья фаза или переходный период.
КРАСНЫЙ:
Медвежье давление.
ФИОЛЕТОВЫЙ:
Сильная долгосрочная бычья структура.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
- Подтверждение тренда
- Фильтрация импульса
- Свинг-трейдинг
- Долгосрочный анализ направления движения
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ:
- H1
- H4
- D1
НАИЛУЧШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ:
- Форекс
- Индексы
- Криптовалюты
- Сырьевые товары
ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
В текущей версии используются внутренне оптимизированные параметры.
Данный индикатор предоставляется бесплатно и может быть модифицирован для личного использования.
Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/it/code/72996
Статистика закрытых сделок. Индикатор показывает итоги торговли, фильтрация по магическому номеру.AIS Smoothed Linear Trend
Этот индикатор отображает сглаженное значение линейного тренда
Реализация на языке MQL5 метода дробного дифференцирования с фиксированной шириной (FFD) из книги Лопеса де Прадо «Advances in Financial Machine Learning» (глава 5). Преобразует нестационарный ценовой ряд в стационарный с сохранением максимальной исторической памяти; результаты проходят перекрестную валидацию по сравнению с библиотекой afml на Python с точностью до 1e-12.Close Profit Positions
Закрыть прибыльные позиции