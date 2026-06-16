Осциллятор LongTerm Trend TRIX — это пользовательский индикатор MetaTrader 5, предназначенный для определения долгосрочного направления рынка и силы импульса с помощью нескольких расчетов TRIX и фильтров сглаживания.





Индикатор сочетает в себе:

- Быстрый TRIX

- медленный TRIX

- сглаживание LWMA

- динамическую расцветку тренда





Цель — помочь трейдерам определять:

- продолжение бычьего тренда

- медвежью динамику

- переходы тренда

- долгосрочную направленность рынка





Осциллятор отображается в отдельном окне и использует различные цвета для выделения рыночных условий и фаз динамики.





ОСОБЕННОСТИ:

- Двойной анализ TRIX

- Сглаживание импульса

- Визуализация тренда

- Несложные вычисления

- Подходит для дискреционной торговли

- Четкая визуальная структура





ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Индикатор сравнивает:

- быстрый осциллятор TRIX

- более медленный осциллятор TRIX

- фильтр сглаживания на основе скользящей средней





В зависимости от соотношения между осцилляторами и линией сглаживания отображаются линии разных цветов.





ЗЕЛЁНЫЙ:

Сильный бычий импульс.





СИНИЙ:

Слабая бычья фаза или переходный период.





КРАСНЫЙ:

Медвежье давление.





ФИОЛЕТОВЫЙ:

Сильная долгосрочная бычья структура.





РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Подтверждение тренда

- Фильтрация импульса

- Свинг-трейдинг

- Долгосрочный анализ направления движения





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ:

- H1

- H4

- D1





НАИЛУЧШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Форекс

- Индексы

- Криптовалюты

- Сырьевые товары





ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

В текущей версии используются внутренне оптимизированные параметры.





Данный индикатор предоставляется бесплатно и может быть модифицирован для личного использования.