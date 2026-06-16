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Индикаторы

Осциллятор TRIX долгосрочного тренда - индикатор для MetaTrader 5

Edoardo Centorame
Edoardo Centorame

Edoardo Centorame

5 (1)
Я профессиональный трейдер и разработчик для MT5 с многолетним опытом в трейдинге и создании продвинутых инструментов для поддержки принятия решений. Я создаю системы и визуальные инструменты, чтобы помочь трейдерам анализировать рыночные тенденции и улучшать свои торговые стратегии.
12 продуктов 1 код 6 комментариев
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Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
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Пример использования этого индикатора

Осциллятор LongTerm Trend TRIX — это пользовательский индикатор MetaTrader 5, предназначенный для определения долгосрочного направления рынка и силы импульса с помощью нескольких расчетов TRIX и фильтров сглаживания.


Индикатор сочетает в себе:

- Быстрый TRIX

- медленный TRIX

- сглаживание LWMA

- динамическую расцветку тренда


Цель — помочь трейдерам определять:

- продолжение бычьего тренда

- медвежью динамику

- переходы тренда

- долгосрочную направленность рынка


Осциллятор отображается в отдельном окне и использует различные цвета для выделения рыночных условий и фаз динамики.


ОСОБЕННОСТИ:

- Двойной анализ TRIX

- Сглаживание импульса

- Визуализация тренда

- Несложные вычисления

- Подходит для дискреционной торговли

- Четкая визуальная структура


ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Индикатор сравнивает:

- быстрый осциллятор TRIX

- более медленный осциллятор TRIX

- фильтр сглаживания на основе скользящей средней


В зависимости от соотношения между осцилляторами и линией сглаживания отображаются линии разных цветов.


ЗЕЛЁНЫЙ:

Сильный бычий импульс.


СИНИЙ:

Слабая бычья фаза или переходный период.


КРАСНЫЙ:

Медвежье давление.


ФИОЛЕТОВЫЙ:

Сильная долгосрочная бычья структура.


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

- Подтверждение тренда

- Фильтрация импульса

- Свинг-трейдинг

- Долгосрочный анализ направления движения


РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТАЙМФРЕЙМЫ:

- H1

- H4

- D1


НАИЛУЧШЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

- Форекс

- Индексы

- Криптовалюты

- Сырьевые товары


ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

В текущей версии используются внутренне оптимизированные параметры.


Данный индикатор предоставляется бесплатно и может быть модифицирован для личного использования.

Translated from Italian by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/it/code/72996

SimpleTradeStats SimpleTradeStats

Статистика закрытых сделок. Индикатор показывает итоги торговли, фильтрация по магическому номеру.

AIS Smoothed Linear Trend AIS Smoothed Linear Trend

Этот индикатор отображает сглаженное значение линейного тренда

Fixed-Width Fractional Differencing (FFD) Fixed-Width Fractional Differencing (FFD)

Реализация на языке MQL5 метода дробного дифференцирования с фиксированной шириной (FFD) из книги Лопеса де Прадо «Advances in Financial Machine Learning» (глава 5). Преобразует нестационарный ценовой ряд в стационарный с сохранением максимальной исторической памяти; результаты проходят перекрестную валидацию по сравнению с библиотекой afml на Python с точностью до 1e-12.

Close Profit Positions Close Profit Positions

Закрыть прибыльные позиции