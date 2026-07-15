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简单移动平均线（SMA）的主要缺点之一是无法及时跟上市场趋势。为了减少这种滞后，可以考虑价格的平均移动速度。 本指标实现了三种不同的价格测量算法。中心速度能提供更平滑的数值。
向前速度是相对于当前K线测量的，这使得该指标对最近的价格变动更为敏感。
向后速度是相对于起始K线测量的，这使得指标能够反映价格变动的历史背景。
应用这三种选项中的任何一种都能降低滞后性。因此，该指标可替代标准SMA。
指标参数：
- Type- 用于选择速度测量类型的参数。
- iPeriod- 指标周期。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/74004
ADX Trend Pullback EA
该专家顾问将基于ADX的趋势强度过滤器与EMA回调入场技术相结合，并利用ATR进行动态止损和止盈设置。它专为交易单一品种而设计，每次仅持有一笔仓位。002 - Inside Bar
用于测试“内部K线”延续假说的专家顾问（EA）。该EA在检测到有效的“内部K线”形态后，会沿主K线方向下达挂单，并提供ATR和形态质量过滤器作为可选功能。
适用于MT5的TradingView风格MACD指标
一款针对MT5开发的MACD指标，采用TradingView的视觉风格。 4色柱状图，基于SMA的信号线——数值与 TradingView的每根K线完全一致。Session Boxes
Session Boxes 是一款适用于 MetaTrader 5 的自定义指标，它会在图表上绘制带颜色标记的矩形框，以表示亚洲、伦敦和纽约交易时段的高低价区间。该指标内部使用 H1 数据，支持按格林尼治标准时间（GMT）配置交易时段，并提供经纪商服务器时差参数。