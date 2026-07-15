简单移动平均线（SMA）的主要缺点之一是无法及时跟上市场趋势。为了减少这种滞后，可以考虑价格的平均移动速度。 本指标实现了三种不同的价格测量算法。中心速度能提供更平滑的数值。

向前速度是相对于当前K线测量的，这使得该指标对最近的价格变动更为敏感。

向后速度是相对于起始K线测量的，这使得指标能够反映价格变动的历史背景。

应用这三种选项中的任何一种都能降低滞后性。因此，该指标可替代标准SMA。

指标参数：