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Индикаторы

Institutional Market Reversal - The SMC way - индикатор для MetaTrader 5

Elvis Wangai Muriithi
Elvis Wangai Muriithi

Elvis Wangai Muriithi

4.8 (53)
QUANTMT5 combines quantitative approach and quantum probability models to create intelligent MT4 & MT5 trading systems.
8 продуктов 1 код 2 темы 7 комментариев
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    Рассматривайте IMR какдиагностическую панель управления, лежащую в основе вашей стратегии, основанной на ценовом движении. Это придаст вам уверенности в вашем подходе к торговле по методам ICT/SMC.

    Почему это важно

    Большинство розничных трейдеров терпят неудачу не потому, что их стратегия неверна, а потому, что они применяют правильную стратегию к неправильнойфазе рынка (накопление, распределение или продолжение)

    Для трейдеров, использующих SMC и ICT: как распознать фазы накопления и распределения

    Концепции «умных денег» и методологии ICT основаны на идее, что поток институциональных ордеров оставляет «следы»: блоки ордеров, разрывы справедливой стоимости, блоки-брейкеры и «зачистки» ликвидности. Однако в большинстве курсов по SMC/ICT упускается важный моментвыбор правильного момента, то есть понимание того,когда эти «следы» могут исчезнуть.
    Регрессионный балл (RegScore) и является этим недостающим элементом.
    • Когда RegScore достигает+100, это означает, что цена двигалась вверх постатистически идеальной прямой линии в течение анализируемого периода. Регрессионная аппроксимация является достоверной (R² ≥ 0,60). В терминологии SMC это часто является завершающей стадиейфазы накопления или ралли, спровоцированного манипуляциями с ликвидностью. Движение выглядит «слишком чистым». Когда движение на определенном таймфрейме выглядит слишком чистым, это часто является последним рывком перед разворотом или откатом к блоку ордеров на более высоком таймфрейме.
    • Когда RegScore достигает–100, та же логика применима к нисходящему движению. Цена снижалась дисциплинированно и линейно. Часто это означает завершение циклараспределения или начало фазынакопления. Начните искать ChoCh или
    Как использовать этот индикатор в вашем наборе инструментов для анализа ценового действия:
    • Не воспринимайте значения +100 или –100 как сигнал к входу. Рассматривайте их какпредупреждение.
    • Когда RegScore достигает +100, а показатель Херста находится ниже 0,45 (режим возврата к среднему значению), вы получаете статистическое предупреждение о том, что массив премий перерастянут. Теперь смотрите влево в поискахмедвежьего блока ордеров или прорыва, чтобы определить рамки для открытия короткой позиции.
    • Когда RegScore достигает –100 при показателе Hurst ниже 0,45, вы ищетебычий блок ордеров в дисконтном диапазоне.
    • Когда показатель Херста превышает 0,55 (режим тренда), значение RegScore +100 сигнализирует осиле тренда. Не идите против него. Дождитесь отката кбычьему блоку ордеров в массиве с премией, чтобы присоединиться к движению, а не бороться с ним.

    Компонент 1: Экспонента Херста

    Экспонента Херста — это не запаздывающий индикатор. Этодетектор фрактальной памяти, который измеряет, имеют ли ценовые колебания долгосрочную устойчивость или краткосрочное возвращение к среднему значению.
    Как это работает:
    • Экспонента Херста рассчитывается методом перемасштабированного диапазона (R/S) на основе логарифмических доходностей (а не исходных цен) и дает значение от 0 до 1.
    • H > 0,55: рынок обладаетположительной памятью. Если цена выросла, она, скорее всего, продолжит рост. Здесь эффективны стратегии прорыва, сделки на продолжение движения в блоках ордеров и входы по разрыву справедливой стоимости с следованием за трендом.
    • H < 0,45: рынок обладаетотрицательной памятью ( возврат к среднему значению). Если цена поднялась, статистически вероятно, что она резко отскочит вниз. Это поле для охоты на развороты — идеально подходит для трейдеров, работающих по стратегиям SMC/ICT, стремящихся спекулировать на искусственных попытках захвата ликвидности.
    • H ≈ 0,50: Случайное блуждание. Статистического преимущества нет. Рынок эффективен. Ваш блок ордеров может выглядеть идеально, но математика говорит об отсутствии направленного смещения.Оставайтесь вне рынка.

    Обратите внимание, что на панели и в окне индикатора эти значения отображаются как 55, 45 и 50 (умноженные на 100)

    Компонент 2: ADX

    Индекс средней направленности (ADX) измеряетсилу тре нда, а не его направление. Он вычисляется на основе сглаженного расширения линий +DI и –DI.
    Как его интерпретировать:
    • ADX < 20–25: ры нок «спит». Сила тренда отсутствует. Даже если вы видите четкий блок ордеров, базовой энергии нет. Избегайте входа в рынок.
    • ADX 25–50: Сила тренда нарастает. Это оптимальный момент для большинства сценариев, основанных на ценовом действии. Ваши блоки ордеров и разрывы справедливой стоимости с большей вероятностью будут устранены, поскольку институциональные потоки имеют направленный характер.
    • ADX > 50: Движение достигает кульминации. В терминологии SMC/ICT это часто являетсяфазой манипуляции последним агрессивным рывком с целью извлечения ликвидности перед разворотом. Когда ADX достигает экстремальных значений, а RegScore выходит на максимум, «умные деньги», вероятно, переходят от фазы накопления/распределения к следующей фазе.

    ADX не указывает направление. Он показываетстепень вовлечённости. Используйте его, чтобы подтвердить, что наблюдаемый вами блок ордеров подкреплён реальным объёмом и намерениями, а не просто случайным шумом розничных инвесторов.

    Компонент 3: Линейная регрессия с R²

    Компонент регрессии прокладывает прямую линию по недавним ценам закрытия и возвращает два показателя:
    • Наклон: в какую сторону направлена линия?
    • R² (коэффициент детерминации): насколько точно фактические цены следуют за этой линией?
    RegScore преобразует эти данные в показатель уверенности в направлении движения:
    • +100: Сильный положительный наклон с высокой степенью достоверности аппроксимации (R² ≥ 0,60). Цена движется вверх плавно и упорядоченно. Скоро произойдет медвежье разворотное движение
    • –100: Сильный отрицательный наклон с высокой степенью достоверности. Цена движется вниз упорядоченно. Скоро произойдет бычий разворот
    • 0: Отсутствие достоверности. Ценовое движение слишком нестабильно, чтобы построить четкую линию. Регрессия недостоверна.
    Для трейдеров, работающих по стратегиям SMC/ICT, это критически важно:
    • Показатель RegScore +100 на низком таймфрейме, при сопоставлении с массивом премий на более высоком таймфрейме, указываетна завершение искусственно сгенерированного движения. Алгоритмические/институциональные покупки, которые создали накопление, достигли статистического насыщения. Пора искать следы распределения.
    • Показатель RegScore –100 в массиве дисконта указывает на то, что распродажа достигла статистического исчерпания. Пора искать следы накопления — бычий блок ордеров или пробой ключевого минимума

    Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
    Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73414

    fair value gap/imbalance fair value gap/imbalance

    «Dynamic Fair Value Gap» (FVG) — это индикатор MQL5 для MetaTrader 5, который автоматически выявляет дисбалансы рыночных цен. Данный индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих стратегию «Smart Money Concepts» (SMC).

    Real-Time Spread Monitor with Session Statistics Real-Time Spread Monitor with Session Statistics

    Отображает текущий спред между ценой спроса и ценой предложения в пунктах и пипсах непосредственно на графике, с отслеживанием в режиме реального времени минимального, максимального и среднего значений спреда за сессию с момента добавления индикатора. Цвет меняется, чтобы предупредить пользователя, когда спред превышает заданный им порог.

    Institutional Markov Chain Transition Matrix Institutional Markov Chain Transition Matrix

    Количественный стохастический модуль вероятностного анализа, использующий матрицы переходов цепей Маркова для математического прогнозирования вероятности продолжения бычьего или медвежьего тренда в следующем цикле алгоритмического исполнения.

    Long-Only Trend Breakout with Dynamic Risk Management Long-Only Trend Breakout with Dynamic Risk Management

    Breakout — это лаконичный автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный для использования алгоритмического импульса прорыва на структурных бычьих рынках.