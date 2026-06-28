Рассматривайте IMR какдиагностическую панель управления, лежащую в основе вашей стратегии, основанной на ценовом движении. Это придаст вам уверенности в вашем подходе к торговле по методам ICT/SMC.

Почему это важно

Большинство розничных трейдеров терпят неудачу не потому, что их стратегия неверна, а потому, что они применяют правильную стратегию к неправильнойфазе рынка (накопление, распределение или продолжение)

Для трейдеров, использующих SMC и ICT: как распознать фазы накопления и распределения

Концепции «умных денег» и методологии ICT основаны на идее, что поток институциональных ордеров оставляет «следы»: блоки ордеров, разрывы справедливой стоимости, блоки-брейкеры и «зачистки» ликвидности. Однако в большинстве курсов по SMC/ICT упускается важный момент — выбор правильного момента , то есть понимание того,когда эти «следы» могут исчезнуть.

Регрессионный балл (RegScore) и является этим недостающим элементом.

Когда RegScore достигает +100 , это означает, что цена двигалась вверх по статистически идеальной прямой линии в течение анализируемого периода. Регрессионная аппроксимация является достоверной (R² ≥ 0,60). В терминологии SMC это часто является завершающей стадией фазы накопления или ралли, спровоцированного манипуляциями с ликвидностью. Движение выглядит «слишком чистым». Когда движение на определенном таймфрейме выглядит слишком чистым, это часто является последним рывком перед разворотом или откатом к блоку ордеров на более высоком таймфрейме.

Когда RegScore достигает–100, та же логика применима к нисходящему движению. Цена снижалась дисциплинированно и линейно. Часто это означает завершение циклараспределения или начало фазынакопления. Начните искать ChoCh или

Как использовать этот индикатор в вашем наборе инструментов для анализа ценового действия:

Не воспринимайте значения +100 или –100 как сигнал к входу. Рассматривайте их как предупреждение .

Когда RegScore достигает +100, а показатель Херста находится ниже 0,45 (режим возврата к среднему значению), вы получаете статистическое предупреждение о том, что массив премий перерастянут. Теперь смотрите влево в поисках медвежьего блока ордеров или прорыва , чтобы определить рамки для открытия короткой позиции.

Когда RegScore достигает –100 при показателе Hurst ниже 0,45, вы ищете бычий блок ордеров в дисконтном диапазоне.

Когда показатель Херста превышает 0,55 (режим тренда), значение RegScore +100 сигнализирует осиле тренда. Не идите против него. Дождитесь отката кбычьему блоку ордеров в массиве с премией, чтобы присоединиться к движению, а не бороться с ним.

Компонент 1: Экспонента Херста

Экспонента Херста — это не запаздывающий индикатор. Этодетектор фрактальной памяти , который измеряет, имеют ли ценовые колебания долгосрочную устойчивость или краткосрочное возвращение к среднему значению.

Как это работает:

Экспонента Херста рассчитывается методом перемасштабированного диапазона (R/S) на основе логарифмических доходностей (а не исходных цен) и дает значение от 0 до 1.

H > 0,55: рынок обладает положительной памятью . Если цена выросла, она, скорее всего, продолжит рост. Здесь эффективны стратегии прорыва, сделки на продолжение движения в блоках ордеров и входы по разрыву справедливой стоимости с следованием за трендом.

H < 0,45: рынок обладает отрицательной памятью ( возврат к среднему значению). Если цена поднялась, статистически вероятно, что она резко отскочит вниз. Это поле для охоты на развороты — идеально подходит для трейдеров, работающих по стратегиям SMC/ICT, стремящихся спекулировать на искусственных попытках захвата ликвидности.

H ≈ 0,50: Случайное блуждание. Статистического преимущества нет. Рынок эффективен. Ваш блок ордеров может выглядеть идеально, но математика говорит об отсутствии направленного смещения.Оставайтесь вне рынка.

Обратите внимание, что на панели и в окне индикатора эти значения отображаются как 55, 45 и 50 (умноженные на 100)

Компонент 2: ADX

Индекс средней направленности (ADX) измеряетсилу тре нда, а не его направление. Он вычисляется на основе сглаженного расширения линий +DI и –DI.

Как его интерпретировать:

ADX < 20–25: ры нок «спит». Сила тренда отсутствует. Даже если вы видите четкий блок ордеров, базовой энергии нет. Избегайте входа в рынок.

ADX 25–50: Сила тренда нарастает. Это оптимальный момент для большинства сценариев, основанных на ценовом действии. Ваши блоки ордеров и разрывы справедливой стоимости с большей вероятностью будут устранены, поскольку институциональные потоки имеют направленный характер.

ADX > 50: Движение достигает кульминации. В терминологии SMC/ICT это часто являетсяфазой манипуляции — последним агрессивным рывком с целью извлечения ликвидности перед разворотом. Когда ADX достигает экстремальных значений, а RegScore выходит на максимум, «умные деньги», вероятно, переходят от фазы накопления/распределения к следующей фазе.

ADX не указывает направление. Он показываетстепень вовлечённости. Используйте его, чтобы подтвердить, что наблюдаемый вами блок ордеров подкреплён реальным объёмом и намерениями, а не просто случайным шумом розничных инвесторов.

Компонент 3: Линейная регрессия с R²

Компонент регрессии прокладывает прямую линию по недавним ценам закрытия и возвращает два показателя:

Наклон: в какую сторону направлена линия?

R² (коэффициент детерминации): насколько точно фактические цены следуют за этой линией?

RegScore преобразует эти данные в показатель уверенности в направлении движения:

+100: Сильный положительный наклон с высокой степенью достоверности аппроксимации (R² ≥ 0,60). Цена движется вверх плавно и упорядоченно. Скоро произойдет медвежье разворотное движение

–100: Сильный отрицательный наклон с высокой степенью достоверности. Цена движется вниз упорядоченно. Скоро произойдет бычий разворот

0: Отсутствие достоверности. Ценовое движение слишком нестабильно, чтобы построить четкую линию. Регрессия недостоверна.

Для трейдеров, работающих по стратегиям SMC/ICT, это критически важно: