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Institutional Market Reversal - The SMC way - индикатор для MetaTrader 5
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Рассматривайте IMR какдиагностическую панель управления, лежащую в основе вашей стратегии, основанной на ценовом движении. Это придаст вам уверенности в вашем подходе к торговле по методам ICT/SMC.
Почему это важно
Большинство розничных трейдеров терпят неудачу не потому, что их стратегия неверна, а потому, что они применяют правильную стратегию к неправильнойфазе рынка (накопление, распределение или продолжение)
Для трейдеров, использующих SMC и ICT: как распознать фазы накопления и распределения
- Когда RegScore достигает+100, это означает, что цена двигалась вверх постатистически идеальной прямой линии в течение анализируемого периода. Регрессионная аппроксимация является достоверной (R² ≥ 0,60). В терминологии SMC это часто является завершающей стадиейфазы накопления или ралли, спровоцированного манипуляциями с ликвидностью. Движение выглядит «слишком чистым». Когда движение на определенном таймфрейме выглядит слишком чистым, это часто является последним рывком перед разворотом или откатом к блоку ордеров на более высоком таймфрейме.
- Когда RegScore достигает–100, та же логика применима к нисходящему движению. Цена снижалась дисциплинированно и линейно. Часто это означает завершение циклараспределения или начало фазынакопления. Начните искать ChoCh или
- Не воспринимайте значения +100 или –100 как сигнал к входу. Рассматривайте их какпредупреждение.
- Когда RegScore достигает +100, а показатель Херста находится ниже 0,45 (режим возврата к среднему значению), вы получаете статистическое предупреждение о том, что массив премий перерастянут. Теперь смотрите влево в поискахмедвежьего блока ордеров или прорыва, чтобы определить рамки для открытия короткой позиции.
- Когда RegScore достигает –100 при показателе Hurst ниже 0,45, вы ищетебычий блок ордеров в дисконтном диапазоне.
- Когда показатель Херста превышает 0,55 (режим тренда), значение RegScore +100 сигнализирует осиле тренда. Не идите против него. Дождитесь отката кбычьему блоку ордеров в массиве с премией, чтобы присоединиться к движению, а не бороться с ним.
Компонент 1: Экспонента Херста
- Экспонента Херста рассчитывается методом перемасштабированного диапазона (R/S) на основе логарифмических доходностей (а не исходных цен) и дает значение от 0 до 1.
- H > 0,55: рынок обладаетположительной памятью. Если цена выросла, она, скорее всего, продолжит рост. Здесь эффективны стратегии прорыва, сделки на продолжение движения в блоках ордеров и входы по разрыву справедливой стоимости с следованием за трендом.
- H < 0,45: рынок обладаетотрицательной памятью ( возврат к среднему значению). Если цена поднялась, статистически вероятно, что она резко отскочит вниз. Это поле для охоты на развороты — идеально подходит для трейдеров, работающих по стратегиям SMC/ICT, стремящихся спекулировать на искусственных попытках захвата ликвидности.
- H ≈ 0,50: Случайное блуждание. Статистического преимущества нет. Рынок эффективен. Ваш блок ордеров может выглядеть идеально, но математика говорит об отсутствии направленного смещения.Оставайтесь вне рынка.
Обратите внимание, что на панели и в окне индикатора эти значения отображаются как 55, 45 и 50 (умноженные на 100)
Компонент 2: ADX
- ADX < 20–25: ры нок «спит». Сила тренда отсутствует. Даже если вы видите четкий блок ордеров, базовой энергии нет. Избегайте входа в рынок.
- ADX 25–50: Сила тренда нарастает. Это оптимальный момент для большинства сценариев, основанных на ценовом действии. Ваши блоки ордеров и разрывы справедливой стоимости с большей вероятностью будут устранены, поскольку институциональные потоки имеют направленный характер.
- ADX > 50: Движение достигает кульминации. В терминологии SMC/ICT это часто являетсяфазой манипуляции — последним агрессивным рывком с целью извлечения ликвидности перед разворотом. Когда ADX достигает экстремальных значений, а RegScore выходит на максимум, «умные деньги», вероятно, переходят от фазы накопления/распределения к следующей фазе.
ADX не указывает направление. Он показываетстепень вовлечённости. Используйте его, чтобы подтвердить, что наблюдаемый вами блок ордеров подкреплён реальным объёмом и намерениями, а не просто случайным шумом розничных инвесторов.
Компонент 3: Линейная регрессия с R²
- Наклон: в какую сторону направлена линия?
- R² (коэффициент детерминации): насколько точно фактические цены следуют за этой линией?
- +100: Сильный положительный наклон с высокой степенью достоверности аппроксимации (R² ≥ 0,60). Цена движется вверх плавно и упорядоченно. Скоро произойдет медвежье разворотное движение
- –100: Сильный отрицательный наклон с высокой степенью достоверности. Цена движется вниз упорядоченно. Скоро произойдет бычий разворот
- 0: Отсутствие достоверности. Ценовое движение слишком нестабильно, чтобы построить четкую линию. Регрессия недостоверна.
- Показатель RegScore +100 на низком таймфрейме, при сопоставлении с массивом премий на более высоком таймфрейме, указываетна завершение искусственно сгенерированного движения. Алгоритмические/институциональные покупки, которые создали накопление, достигли статистического насыщения. Пора искать следы распределения.
- Показатель RegScore –100 в массиве дисконта указывает на то, что распродажа достигла статистического исчерпания. Пора искать следы накопления — бычий блок ордеров или пробой ключевого минимума
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73414
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