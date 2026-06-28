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fair value gap/imbalance - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73418
Отображает текущий спред между ценой спроса и ценой предложения в пунктах и пипсах непосредственно на графике, с отслеживанием в режиме реального времени минимального, максимального и среднего значений спреда за сессию с момента добавления индикатора. Цвет меняется, чтобы предупредить пользователя, когда спред превышает заданный им порог.TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT
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