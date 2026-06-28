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Индикаторы

fair value gap/imbalance - индикатор для MetaTrader 5

Reza Rahmad
Reza Rahmad

Reza Rahmad

i'm a programer in java and C and i trade about 4 years.i can make indicator for mql4 and mql5 just call me if you need me
13 кодов 3 темы 19 комментариев
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Индикатор «Dynamic Fair Value Gap (FVG)» — это пользовательский инструмент технического анализа на языке MQL5, специально разработанный для выявления некомпенсированных (неустраненных) дисбалансов рыночных цен. Данный индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих торговые стратегии*Smart Money Concepts (SMC)* или *Price Action *.

Основные особенности и функции

1. Выявление некомпенсированных FVG (бычьих и медвежьих)
- Автоматически обнаруживает формирующиеся FVG (паттерн из 3 свечей) и выделяет область *разрыва*, где цена двигалась слишком быстро без противодействующей ликвидности.
- Бычий FVG: разрыв, образовавшийся между максимумом свечи 1 и минимумом свечи 3.
- Медвежий FVG: разрыв, образовавшийся между минимумом свечи 1 и максимумом свечи 3.

2. Автоматическое удаление нивелированных FVG
- Если область FVG затрагивается (смягчается) последующим ценовым движением, индикатор автоматически удаляет соответствующий прямоугольник FVG и метку с графика.
- Это гарантирует, что ваш график останется чистым, отображая только «свежие» и актуальные зоны FVG, которые можно использовать в качестве зон*входа* или *целевых* уровней.

3. Динамическое удлинение вперед
- Пока зона FVG не затронута ценой, прямоугольник и текстовая метка динамически продлеваются вперед во времени (выступая вперед от текущей цены на настраиваемую длину; по умолчанию — 18 баров).

4. Маркеры предыдущих дневных максимумов и минимумов
- Индикатор предоставляет важные ориентиры ликвидности предыдущего торгового дня (предыдущие дневные максимум и минимум), рисуя автоматические горизонтальные линии:
- Линия вчерашнего максимума (красная): с подписью *«пробой максимума — покупка, повторный вход — продажа»*.
- Линия вчерашнего минимума (зелёная/синяя): с подписью *«пробой минимума — продажа, при восходе — покупка»*.
- Эти горизонтальные линии автоматически удаляются и обновляются до новых уровней при смене торгового дня.

5. Оповещения и уведомления
- Полная интеграция с системами уведомлений MT5 (всплывающие окна, звуковые сигналы и push-уведомления) для немедленного оповещения о формировании нового паттерна FVG.

Ключевые входные переменные

- `BarsToKeep` (по умолчанию: 300): определяет, насколько далеко назад (количество свечей) индикатор будет сканировать исторические ценовые данные в поисках паттернов FVG.
- `ForwardBars` (по умолчанию: 18) : Устанавливает длину визуального продления прямоугольников FVG в будущее (впереди текущей свечи) для удобства мониторинга.
- `RectangleFill` (по умолчанию: true): определяет, будут ли прямоугольники FVG заполнены сплошным цветом или нарисованы только в виде контуров.

Как использовать
Просто добавьте этот индикатор на график на любом таймфрейме. Он сразу же отобразит незаполненные зоны FVG, которые часто действуют как ценовые «магниты». Кроме того, вы можете сочетать эти уровни FVG со стратегиями манипулирования ценой, основанными на линиях*поддержки/сопротивления*, выведенных из максимальных и минимальных цен предыдущего дня.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73418

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