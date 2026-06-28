Индикатор «Dynamic Fair Value Gap (FVG)» — это пользовательский инструмент технического анализа на языке MQL5, специально разработанный для выявления некомпенсированных (неустраненных) дисбалансов рыночных цен. Данный индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих торговые стратегии *Smart Money Concepts (SMC)* или *Price Action *.

Основные особенности и функции

1. Выявление некомпенсированных FVG (бычьих и медвежьих)

- Автоматически обнаруживает формирующиеся FVG (паттерн из 3 свечей) и выделяет область *разрыва* , где цена двигалась слишком быстро без противодействующей ликвидности.

- Бычий FVG: разрыв, образовавшийся между максимумом свечи 1 и минимумом свечи 3.

- Медвежий FVG: разрыв, образовавшийся между минимумом свечи 1 и максимумом свечи 3.

2. Автоматическое удаление нивелированных FVG

- Если область FVG затрагивается (смягчается) последующим ценовым движением, индикатор автоматически удаляет соответствующий прямоугольник FVG и метку с графика.

- Это гарантирует, что ваш график останется чистым, отображая только «свежие» и актуальные зоны FVG, которые можно использовать в качестве зон *входа* или *целевых* уровней.

3. Динамическое удлинение вперед

- Пока зона FVG не затронута ценой, прямоугольник и текстовая метка динамически продлеваются вперед во времени (выступая вперед от текущей цены на настраиваемую длину; по умолчанию — 18 баров).

4. Маркеры предыдущих дневных максимумов и минимумов

- Индикатор предоставляет важные ориентиры ликвидности предыдущего торгового дня (предыдущие дневные максимум и минимум), рисуя автоматические горизонтальные линии:

- Линия вчерашнего максимума (красная): с подписью *«пробой максимума — покупка, повторный вход — продажа» *.

- Линия вчерашнего минимума (зелёная/синяя): с подписью *«пробой минимума — продажа, при восходе — покупка» *.

- Эти горизонтальные линии автоматически удаляются и обновляются до новых уровней при смене торгового дня.

5. Оповещения и уведомления

- Полная интеграция с системами уведомлений MT5 (всплывающие окна, звуковые сигналы и push-уведомления) для немедленного оповещения о формировании нового паттерна FVG.

Ключевые входные переменные

- `BarsToKeep` (по умолчанию: 300): определяет, насколько далеко назад (количество свечей) индикатор будет сканировать исторические ценовые данные в поисках паттернов FVG.

- `ForwardBars` (по умолчанию: 18) : Устанавливает длину визуального продления прямоугольников FVG в будущее (впереди текущей свечи) для удобства мониторинга.

- `RectangleFill` (по умолчанию: true): определяет, будут ли прямоугольники FVG заполнены сплошным цветом или нарисованы только в виде контуров.

Как использовать