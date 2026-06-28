加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
Institutional Market Reversal - The SMC way - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 401
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
不妨将IMR视为支撑您价格走势策略的诊断仪表盘。它能让您对自己的ICT/SMC交易策略充满信心。
为何这很重要
大多数散户交易者失败的原因并非策略本身有误，而是将正确的策略应用到了错误的市场阶段（吸筹、分销或延续）
致SMC/ICT交易者：解读吸筹与分销
- 当RegScore达到+100 时，意味着 在 回溯期间 内， 价格沿着一条统计学上完美的直线 向上移动。回归拟合结果具有较高可信度（R² ≥ 0.60）。 用SMC术语来说，这通常是积累阶段 的尾声 ，或是 由流动性操纵引发的上涨行情。这种走势“过于干净”。当某一时间周期内的走势过于干净时，往往是反转或回调至更高时间周期订单区块前的最后一次冲高。
- 当RegScore达到–100时， 同样的逻辑也适用于下跌行情。价格以纪律严明、线性化的方式下跌。这通常是分销 周期 结束 或积累阶段 开始的信号 。开始关注ChoCh或
- 不要 将 +100或–100视为入场信号，而应将其视为预警。
- 当RegScore达到+100而赫斯特系数（Hurst）低于0.45（均值回归状态）时，这从统计学角度发出警告，表明溢价阵列已过度延伸。此时，你应向左寻找看跌订单区块 或 突破点 ，以此 构建做空策略。
- 当RegScore达到–100且赫斯特指数低于0.45时，你应寻找折价区间 内的 看涨订单块。
- 当赫斯特指数高于0.55（趋势运行阶段）时，RegScore达到+100表明趋势具有确定性。切勿逆势而为。等待价格回调至溢价 区间的 看涨订单块 ， 顺势加入行情，而非与之对抗。
组件 1：赫斯特指数
- 赫斯特指数通过对对数回报率（而非原始价格）应用“重新标度区间”（R/S） 方法 计算得出，其数值介于0到1之间。
- H > 0.55： 市场 具有正向记忆。若价格上涨，则可能继续上涨。在此情境下，突破策略、订单块延续交易以及顺势跟随公允价值缺口的入场策略均适用。
- H < 0.45： 市场具有 负记忆性 （ 均值回归）。若价格上涨，从统计学角度看，价格很可能回调。这是您的反转交易机会——非常适合希望逆势交易人为制造的流动性抢夺的SMC/ICT交易者。
- H ≈ 0.50： 随机 游走。无统计优势。市场是高效的。你的订单区块可能看起来完美无缺，但数学模型表明不存在方向性偏好。保持观望。
请注意，在面板和指标窗口中，这些数值分别为 55、45 和 50（乘以 100）
组件 2：ADX
- ADX < 20–25： 市场 处于休眠 状态 。趋势强度为零。即使看到清晰的订单区，其背后的动能也已消失。避免入场。
- ADX 25–50： 趋势 强度正在积聚。这是大多数价格行为交易策略的黄金区间。由于机构资金流具有方向性，您的订单区块和公允价值缺口更有可能得到化解。
- ADX > 50： 行情 已达高潮。用SMC/ICT术语来说，这通常是操纵阶段 ——即 反转前为吸纳流动性而进行的最后一次激进推高 。 当ADX处于极端水平且RegScore达到峰值时，聪明钱很可能正从积累/分配阶段过渡到下一阶段。
ADX 无法告诉你方向 ，它 告诉你的是市场参与者的决心。 利用它来确认你正在观察的订单区块是否由真实的成交量和意图支撑，而不仅仅是散户的随机噪音。
组件 3：带 R² 的线性回归
- 斜率： 直线指向 哪个 方向？
- R²（决定系数）： 实际价格与该直线的贴合 程度如何 ？
- +100： 斜率为强正值 ，拟合置信度高（R² ≥ 0.60）。价格正以有条不紊、不波动的方式上涨。看跌反转即将发生
- –100： 斜率为 负且拟合度 高 。价格正以有规律的方式下跌。看涨反转即将发生
- 0： 无 信心。价格走势过于震荡，无法拟合出一条清晰的趋势线。回归分析结果不可靠。
- 当较低时间周期的 RegScore 值为 +100 时，若将其与更高时间周期的溢价数组进行映射，则表明人为制造的行情已告一段落。此前推动积累的算法/机构买盘已达到统计饱和状态。此时应开始寻找分销迹象。
- 在折价阵列中出现–100的RegScore，表明抛售已达到统计学上的饱和状态。此时应寻找吸筹迹象——看涨的订单块或对关键低点的扫盘。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73414
动态公允价值缺口（FVG）是一款适用于MetaTrader 5的MQL5指标，可自动检测市场价格失衡。该指标非常适合采用“聪明钱概念”（SMC）策略的交易者。SteepMA 陡峭均线趋势 EA
SteepMA V0.7 是一套以「均线陡峭度」为核心入场依据的趋势跟踪 EA，通过量化趋势强度筛选高确定性行情，配合逐级收紧的动态止损体系锁定利润，同时内置 SQLite 数据库实现交易全链路数据可追溯。(代码为了通过审核有所删减)
一种定量随机概率引擎，它利用马尔可夫链转移矩阵，从数学角度预测下一个算法执行周期中多头或空头走势延续的概率百分比。MQTTFive — MQTT 5.0 客户端库
MQTTFive — 面向 MQL5 的完整 MQTT 5.0 客户端实现。 功能： • MQTT v5.0 — 所有数据包类型、属性、QoS 0/1/2 • 通过原生 MQL5 Socket API 实现 TCP + TLS 连接 • 带属性的 Will 消息（will_delay_interval、payload_format、message_expiry） • 用于出站 PUBLISH 的主题别名 • 流量控制（接收上限） • 订阅选项（no_local、retain_as_published、retain_handling） • 二进制和 UTF-8 有效载荷 • QoS 1/2 的自动重试 • 零 DLL 依赖 — 纯 MQL5 实现 已通过 Mosquitto 5.0 测试（15 次测试，全部通过）。 文档：https://github.com/chekh/MQTTFive 许可证：MIT