不妨将IMR视为支撑您价格走势策略的诊断仪表盘。它能让您对自己的ICT/SMC交易策略充满信心。

为何这很重要

大多数散户交易者失败的原因并非策略本身有误，而是将正确的策略应用到了错误的市场阶段（吸筹、分销或延续）

致SMC/ICT交易者：解读吸筹与分销

“聪明钱”概念和ICT方法论的核心思想是：机构订单流会留下痕迹——订单块、公允价值缺口、突破块和流动性清扫。但大多数SMC/ICT教育中缺失的关键环节是时机 ——即 知道 这些 痕迹何时 可能消散。

“回归得分”（RegScore）正是这一缺失的关键环节。

当RegScore达到 +100 时，意味着 在 回溯期间 内， 价格沿着一条 统计学上完美的直线 向上移动。回归拟合结果具有较高可信度（R² ≥ 0.60）。 用SMC术语来说，这通常是 积累阶段 的尾声 ，或是 由流动性操纵引发的上涨行情。这种走势“过于干净”。当某一时间周期内的走势过于干净时，往往是反转或回调至更高时间周期订单区块前的最后一次冲高。

当RegScore达到–100时， 同样的逻辑也适用于下跌行情。价格以纪律严明、线性化的方式下跌。这通常是分销 周期 结束 或积累阶段 开始的信号 。开始关注ChoCh或

如何将其与你的价格行为分析工具包结合使用：

不要 将 +100或–100视为入场信号，而应将其视为 预警 。

当RegScore达到+100而赫斯特系数（Hurst）低于0.45（均值回归状态）时，这从统计学角度发出警告，表明溢价阵列已过度延伸。此时，你应向左寻找 看跌订单区块 或 突破点 ，以此 构建做空策略。

当RegScore达到–100且赫斯特指数低于0.45时，你应寻找折价区间 内的 看涨订单块 。

当赫斯特指数高于0.55（趋势运行阶段）时，RegScore达到+100表明趋势具有确定性。切勿逆势而为。等待价格回调至溢价 区间的 看涨订单块 ， 顺势加入行情，而非与之对抗。

组件 1：赫斯特指数

赫斯特指数并非滞后指标。它是一种分形记忆检测器 ，用于 衡量价格回报是具有长期持续性，还是短期均值回归。

工作原理：

赫斯特指数通过对对数回报率（而非原始价格）应用 “重新标度区间 ” （R/S） 方法 计算得出，其数值介于0到1之间。

H > 0.55： 市场 具有 正向记忆 。若价格上涨，则可能继续上涨。在此情境下，突破策略、订单块延续交易以及顺势跟随公允价值缺口的入场策略均适用。

H < 0.45： 市场具有 负记忆性 （ 均值回归）。若价格上涨，从统计学角度看，价格很可能回调。这是您的反转交易机会——非常适合希望逆势交易人为制造的流动性抢夺的SMC/ICT交易者。

H ≈ 0.50： 随机 游走。无统计优势。市场是高效的。你的订单区块可能看起来完美无缺，但数学模型表明不存在方向性偏好。保持观望。

请注意，在面板和指标窗口中，这些数值分别为 55、45 和 50（乘以 100）

组件 2：ADX

平均方向性指数（ADX）衡量的是 趋势的 强度，而非其方向。它是通过对+DI和–DI线进行平滑扩展后得出的。

如何解读：

ADX < 20–25： 市场 处于休眠 状态 。趋势强度为零。即使看到清晰的订单区，其背后的动能也已消失。避免入场。

ADX 25–50： 趋势 强度正在积聚。这是大多数价格行为交易策略的黄金区间。由于机构资金流具有方向性，您的订单区块和公允价值缺口更有可能得到化解。

ADX > 50： 行情 已达高潮。用SMC/ICT术语来说，这通常是操纵阶段 ——即 反转前为吸纳流动性而进行的最后一次激进推高 。 当ADX处于极端水平且RegScore达到峰值时，聪明钱很可能正从积累/分配阶段过渡到下一阶段。

ADX 无法告诉你方向 ，它 告诉你的是市场参与者的决心。 利用它来确认你正在观察的订单区块是否由真实的成交量和意图支撑，而不仅仅是散户的随机噪音。

组件 3：带 R² 的线性回归

回归分析组件会根据近期收盘价拟合一条直线，并返回两项结果：

斜率： 直线指向 哪个 方向？

R²（决定系数）： 实际价格与该直线的贴合 程度如何 ？

RegScore 将此转化为方向性信心评分：

+100： 斜率为强正值 ，拟合置信度高（R² ≥ 0.60）。价格正以有条不紊、不波动的方式上涨。 看跌反转即将发生

–100： 斜率为 负且拟合度 高 。价格正以有规律的方式下跌。看涨反转即将发生

0： 无 信心。价格走势过于震荡，无法拟合出一条清晰的趋势线。回归分析结果不可靠。

对于SMC/ICT交易者而言，这一点至关重要：