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Индикаторы

Institutional Markov Chain Transition Matrix - индикатор для MetaTrader 5

Amanda V | KayruYuta | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 продуктов 7 статей 35 кодов 33 комментария
Просмотров:
430
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(8)
Опубликован:
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Ошибка в распознавании паттернов на розничном рынке (заблуждение игрока)

Розничные трейдеры постоянно становятся жертвами заблуждения игрока. Увидев последовательность нескольких бычьих свечей подряд, они полагают, что медвежье разворотное движение «уже назрело», и пытаются открыть короткую позицию. Они полагаются на человеческую интуицию и субъективное распознавание паттернов. Алгоритмы институциональных инвесторов не прогнозируют рынок на основе человеческих ощущений; они рассчитывают точные процентные значения вероятности с помощью стохастической математики.

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Преимущество институциональных игроков: стохастические цепочки Маркова

Собственные квантитативные компании в значительной степени полагаются на модели Маркова. Цепочка Маркова — это стохастический процесс, действующий по принципу «отсутствия памяти» (свойство Маркова). Согласно этому принципу, вероятность следующего состояния рынка зависит исключительно от текущего состояния и исторической матрицы переходов, а не от последовательности событий, предшествовавших ему.

Индикатор «Матрица институциональной цепи Маркова » динамически отображает эту математическую концепцию в вашем терминале MQL5.


Основная количественная архитектура

  • Динамическая классификация состояний: движок постоянно сканирует исторические тиковые данные и классифицирует ценовое движение по определённым состояниям (бычье расширение против медвежьего расширения).

  • Скользящая матрица переходов: она вычисляет точную матрицу вероятностей переходов между состояниями в режиме реального времени. Если текущий бар является бычьим, система сканирует локализованное историческое окно, чтобы точно рассчитать, сколько раз за бычьим состоянием следовало другое бычье состояние по сравнению с медвежьим.

  • Прогнозирование вероятности в реальном времени: осциллятор выводит две чёткие линии в процентах (от 0% до 100%). Он показывает точные математические шансы того, что следующая ещё не сформировавшаяся свеча будет зелёной или красной, полностью нейтрализуя человеческий фактор.

  • Математика с нулевой задержкой: разработан на языке C++ с использованием матричных циклов, эффективно использующих память, что обеспечивает нулевую задержку при высокочастотном выполнении.


Протокол исполнения

  1. Разверните движок: прикрепите к любому таймфрейму (особенно эффективно на M15 или H1 для внутридневных циклов ликвидности).

  2. Считывание матрицы: обратите внимание на дополнительное окно. Если линия вероятности зелёного цвета находится на уровне 65%, а красного — на уровне 35%, математическое преимущество явно в пользу быков.

  3. Отклонение невыгодных сделок: используйте это в качестве системного фильтра. Если ваша торговая стратегия генерирует сигнал на продажу, но матрица Маркова указывает на 70% вероятность продолжения бычьего тренда, немедленно отклоните сделку, чтобы защитить капитал.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73457

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