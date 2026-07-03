Стратегия «Long-Only» на прорыве тренда с динамическим управлением рисками

Breakout — это чистый, автоматизированный советник для MetaTrader 5, разработанный для использования алгоритмического импульса прорыва на структурных бычьих рынках. Он отличается точной настройкой прорыва по барам, исполнением строго при открытии нового бара для минимизации шума, а также усовершенствованным модулем динамического определения размера лота, который гарантирует, что вы рискуете фиксированной суммой в валюте при каждой настройке, независимо от волатильности рынка.

Этот советник специально разработан для индексов и инструментов с сильной направленностью, таких как NASDAQ (NAS100), где рост активов, как правило, вознаграждает дисциплинированные структурные покупки.

Обзор стратегии

Основная логика построена на выявлении мгновенных структурных разворотов с высокой вероятностью:

Сигнал: советник анализирует последний завершённый бар (бар 1). Если цена закрытия этого бара строго превышает максимум предыдущего бара (бар 2), срабатывает сигнал бычьего прорыва.

Исполнение: советник запускается строго при открытии нового бара (структура OnTick), что защищает вас от задержки исполнения и шума внутри свечи.

Стоп-лосс (SL): размещается динамически на минимуме свечи прорыва (бар 1).

Тейк-профит (TP): рассчитывается математически на основе заданного вами соотношения риска к прибыли.

Направление: только длинные позиции. Стратегия разработана специально для получения прибыли во время структурных макро-бычьих трендов.

Примечания по результатам и бэктестингу

Тестируемый инструмент: NASDAQ (NAS100)

Таймфрейм: H4

Период бэктеста: 3,5 года (с положительной чистой доходностью)

Метод бэктеста: Проведен с использованием баров M1 OHLC (открытие, максимум, минимум, закрытие).

⚠️ Примечание для пользователей: данная стратегия продемонстрировала стабильную структурную доходность при тестировании на барах M1 OHLC. Однако она ещё не прошла симуляцию на основе «каждого тика на основе реальных тиков». Пользователям настоятельно рекомендуется перед запуском в реальных условиях провести собственные симуляции и оптимизацию на основе реальных тиков с учётом конкретных спредов и спецификаций контрактов своего брокера.

Расширенное управление рисками и динамическое определение размера лота

В отличие от простых советников, использующих фиксированные размеры лотов, советник «Breakout» разумно использует капитал вашего счёта.

Вы вводите точную сумму в валюте, которую готовы потерять (например, 20 или 50 долларов). Советник извлекает текущие рыночные значения SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE и SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE для расчёта точного расстояния до вашего стоп-лосса в тиках. Затем он преобразует эти данные в расчётный объём позиции, плавно адаптируясь к правилам брокера (SYMBOL_VOLUME_STEP). Если для открытия позиции требуется размер лота, меньший, чем минимально допустимый вашим брокером, сделка безопасно пропускается.

Входные параметры и руководство по оптимизации

Советник предоставляет очень гибкие входные параметры, предназначенные для Тестера стратегий MT5:

Параметр Значение по умолчанию Описание Потенциал оптимизации InpRiskAmount 20,0 Фиксированная денежная сумма, которую вы готовы рискнуть на одну сделку (например, 20 долларов). Масштабируйте в соответствии с размером вашего счета. InpMinSLPoints 5000 Минимальное допустимое расстояние стоп-лосса в пунктах. Высокое значение. Отфильтровывает мелкие прорывы с низким импульсом или узкий шум. InpRewardToRiskRatio 1,0 Целевой множитель прибыли (например, 1,5 означает, что TP в 1,5 раза превышает расстояние до SL). Высокое значение. Поиск оптимального соотношения для максимальной ожидаемой прибыли по выбранному активу. InpMagicNumber 654321 Уникальный идентификатор отслеживания позиций советника. Измените, если на одном счете запущено несколько советников.





Как оптимизировать: