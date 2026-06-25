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Индикаторы

Real-Time Spread Monitor with Session Statistics - индикатор для MetaTrader 5

Lorenzo Caputo
Lorenzo Caputo

Lorenzo Caputo

Funded trader.
Weekend music producer.
Occasional developer.

Mainly a creative.
1 код 1 тема 5 комментариев
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Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Этот индикатор размещает компактную информационную панель в левом верхнем углу
графика (положение можно настроить), на которой отображаются четыре ключевых показателя спреда, обновляемых при каждом
тик:

- Текущий спред в пунктах и в пунктах
- Минимальный спред за сессию (самый низкий, зафиксированный с момента подключения)
- Максимальный спред за сессию (наибольшее значение, зафиксированное с момента подключения)
- Средний спред за сессию (скользящее среднее)

Текущее значение спреда меняет цвет при превышении заданного пользователем порога «широкого спреда»
. Это полезно для выявления моментов, когда затраты на исполнение сделок повышаются
— например, во время новостных событий, открытия сессии или в периоды низкой ликвидности.

Все статистические данные сбрасываются при повторном подключении индикатора или перезапуске MetaTrader.

Входные параметры:
- Цвет нормального спреда: цвет, отображаемый, когда спред ниже порогового значения (по умолчанию: DodgerBlue)
- Цвет широкого спреда: цвет, отображаемый, когда спред достигает или превышает пороговое значение (по умолчанию: OrangeRed)
- Пороговое значение широкого спреда (пункты): значение в пунктах, при превышении которого активируется цвет, обозначающий широкий спред (по умолчанию: 20)
- Размер шрифта: размер отображаемого текста (по умолчанию: 10)
- Положение по оси X: горизонтальное смещение панели от угла (по умолчанию: 15)
- Положение по оси Y: вертикальное смещение панели от угла (по умолчанию: 20)

Индикатор использует объекты OBJ_LABEL и не рисует никаких буферов на цене

графике. Он совместим со всеми символами и всеми таймфреймами.


Скриншот монитора спрэдов в режиме реального времени: EUR/USD, M1

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73289

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