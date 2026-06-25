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Real-Time Spread Monitor with Session Statistics - индикатор для MetaTrader 5
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графике. Он совместим со всеми символами и всеми таймфреймами.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73289
Диагностический скрипт, который сравнивает значения SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT для каждого символа в окне «Market Watch». Классифицирует каждый символ по одной из четырёх категорий (ALL_EQUAL, TV_MATCHES_PROFIT, TV_MATCHES_LOSS, ALL_DIFFER) и предоставляет сводную статистику, а также рекомендацию по интерпретации результатов. Полезно для проверки, на какое свойство значения тика следует опираться при реализации определения размера лота с учетом риска в советниках. Экспортирует полный отчет по каждому символу в формат CSV в папку «MQL5/Files».SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount
Скрипт для установки стоп-лосса на каждую открытую позицию на основе целевого уровня убытка в валюте счета (например, 50 долларов на позицию). Работает с любой валютой депозита и любыми валютными парами. Проверяет уровни стоп-лоссов и блокировки, установленные брокером. Конвертация валют осуществляется автоматически.
«Dynamic Fair Value Gap» (FVG) — это индикатор MQL5 для MetaTrader 5, который автоматически выявляет дисбалансы рыночных цен. Данный индикатор идеально подходит для трейдеров, использующих стратегию «Smart Money Concepts» (SMC).Institutional Market Reversal - The SMC way
IMR — это многоуровневый инструмент для количественного определения разворотов, разработанный для трейдеров, торгующих по собственному усмотрению на основе ценового действия и не желающих торговать «вслепую». Он помогает трейдерам понять, в каком режиме находится рынок в данный момент: в фазе накопления, распределения или продолжения.