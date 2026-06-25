Этот индикатор размещает компактную информационную панель в левом верхнем углу

графика (положение можно настроить), на которой отображаются четыре ключевых показателя спреда, обновляемых при каждом

тик:





- Текущий спред в пунктах и в пунктах

- Минимальный спред за сессию (самый низкий, зафиксированный с момента подключения)

- Максимальный спред за сессию (наибольшее значение, зафиксированное с момента подключения)

- Средний спред за сессию (скользящее среднее)





Текущее значение спреда меняет цвет при превышении заданного пользователем порога «широкого спреда»

. Это полезно для выявления моментов, когда затраты на исполнение сделок повышаются

— например, во время новостных событий, открытия сессии или в периоды низкой ликвидности.





Все статистические данные сбрасываются при повторном подключении индикатора или перезапуске MetaTrader.





Входные параметры:

- Цвет нормального спреда: цвет, отображаемый, когда спред ниже порогового значения (по умолчанию: DodgerBlue)

- Цвет широкого спреда: цвет, отображаемый, когда спред достигает или превышает пороговое значение (по умолчанию: OrangeRed)

- Пороговое значение широкого спреда (пункты): значение в пунктах, при превышении которого активируется цвет, обозначающий широкий спред (по умолчанию: 20)

- Размер шрифта: размер отображаемого текста (по умолчанию: 10)

- Положение по оси X: горизонтальное смещение панели от угла (по умолчанию: 15)

- Положение по оси Y: вертикальное смещение панели от угла (по умолчанию: 20)





Индикатор использует объекты OBJ_LABEL и не рисует никаких буферов на цене