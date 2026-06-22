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Индикаторы

Heiken ashi as series - индикатор для MetaTrader 5

Metaquotes | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
Просмотров:
505
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
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Это всего лишь переработанная версия индикатора «Хэйкен-аши» от MetaQuotes, в которой все буферы настроены как серии. Данный материал предназначен исключительно для ознакомительных целей.

Когда я только начинал изучать эту платформу, я был очень сбит с толку тем, как изменять индексы буферов и индексы циклов. Например, у меня был один индикатор, разработанный с использованием буферов в режиме «серии»; я хотел добавить к нему Heiken Ashi, но не знал, как это сделать правильно (поскольку буферы Heiken Ashi изначально не были предназначены для работы в режиме «серии»).

Теперь, благодаря этому коду, начинающим, возможно, будет проще понять, как следует изменить все настройки, если взять конструкцию индикатора, не работающую в последовательном режиме, и преобразовать её так, чтобы всё работало последовательно. Это также может прояснить ситуацию для тех, кто знаком с MQL4, но ещё не работал с MQL5.

Некоторые индикаторы, построенные последовательно, могут безопасно использовать начальный индекс «rates_total - prev_calculated», но для надёжного расчёта Хэйкен-Аши требуется один дополнительный бар, если в расчёте используется исторический индекс [i+1].


Скриншот, просто чтобы показать, что это может работать в последовательности с декрементным циклом

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73176

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