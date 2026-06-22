Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Heiken ashi as series - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Conor McnamaraI started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
- Просмотров:
- 505
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Это всего лишь переработанная версия индикатора «Хэйкен-аши» от MetaQuotes, в которой все буферы настроены как серии. Данный материал предназначен исключительно для ознакомительных целей.
Когда я только начинал изучать эту платформу, я был очень сбит с толку тем, как изменять индексы буферов и индексы циклов. Например, у меня был один индикатор, разработанный с использованием буферов в режиме «серии»; я хотел добавить к нему Heiken Ashi, но не знал, как это сделать правильно (поскольку буферы Heiken Ashi изначально не были предназначены для работы в режиме «серии»).
Теперь, благодаря этому коду, начинающим, возможно, будет проще понять, как следует изменить все настройки, если взять конструкцию индикатора, не работающую в последовательном режиме, и преобразовать её так, чтобы всё работало последовательно. Это также может прояснить ситуацию для тех, кто знаком с MQL4, но ещё не работал с MQL5.
Некоторые индикаторы, построенные последовательно, могут безопасно использовать начальный индекс «rates_total - prev_calculated», но для надёжного расчёта Хэйкен-Аши требуется один дополнительный бар, если в расчёте используется исторический индекс [i+1].
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73176
В конвейерах маркировки с тройным барьером в качестве порога min_ret часто используется произвольная константа (0,5–1,0 %) или устаревшее допущение о спрэде. Установка порога ниже фактической стоимости транзакции в обоих направлениях приводит к тому, что конвейер маркирует шум, обусловленный затратами, как торгуемый сигнал. В результате маркированный набор данных систематически завышает показатель «edge», и любая модель, обученная на этих метках, переобучается на артефакт схемы маркировки, а не на подлинную рыночную структуру. TransactionCostCollector.mq5 — это автономный скрипт, который решает задачу сбора данных в рамках данной проблемы.EA Money Management
Простой эксперт, построенный на критерии тренда
Скрипт для установки стоп-лосса на каждую открытую позицию на основе целевого уровня убытка в валюте счета (например, 50 долларов на позицию). Работает с любой валютой депозита и любыми валютными парами. Проверяет уровни стоп-лоссов и блокировки, установленные брокером. Конвертация валют осуществляется автоматически.TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT
Диагностический скрипт, который сравнивает значения SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT для каждого символа в окне «Market Watch». Классифицирует каждый символ по одной из четырёх категорий (ALL_EQUAL, TV_MATCHES_PROFIT, TV_MATCHES_LOSS, ALL_DIFFER) и предоставляет сводную статистику, а также рекомендацию по интерпретации результатов. Полезно для проверки, на какое свойство значения тика следует опираться при реализации определения размера лота с учетом риска в советниках. Экспортирует полный отчет по каждому символу в формат CSV в папку «MQL5/Files».