Это всего лишь переработанная версия индикатора «Хэйкен-аши» от MetaQuotes, в которой все буферы настроены как серии. Данный материал предназначен исключительно для ознакомительных целей.

Когда я только начинал изучать эту платформу, я был очень сбит с толку тем, как изменять индексы буферов и индексы циклов. Например, у меня был один индикатор, разработанный с использованием буферов в режиме «серии»; я хотел добавить к нему Heiken Ashi, но не знал, как это сделать правильно (поскольку буферы Heiken Ashi изначально не были предназначены для работы в режиме «серии»).

Теперь, благодаря этому коду, начинающим, возможно, будет проще понять, как следует изменить все настройки, если взять конструкцию индикатора, не работающую в последовательном режиме, и преобразовать её так, чтобы всё работало последовательно. Это также может прояснить ситуацию для тех, кто знаком с MQL4, но ещё не работал с MQL5.

Некоторые индикаторы, построенные последовательно, могут безопасно использовать начальный индекс «rates_total - prev_calculated», но для надёжного расчёта Хэйкен-Аши требуется один дополнительный бар, если в расчёте используется исторический индекс [i+1].







