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EA Money Management - эксперт для MetaTrader 5
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Мне потребовался эксперт для проверки одной торговой идеи. При выборе сигнала для открытия позиций мой выбор остановился на критерии Фостера - Стюарта. Он показывает направление и силу тренда. Основная идея: если тренд достигает определенного значения, то он сменит свое направление на противоположное. Для открытия позиций buy и sell использовались разные параметры критерия. Это позволяет учитывать несимметричность движения цены вниз и вверх. Для каждого типа позиции использовалось три тренда, разные по длительности - внутри дня, внутри недели и внутри месяца. Расчет стоп-лосса и тейк-профита производится автоматически и зависит от значений цены. Для снижения нагрузки на депозит применяется фильтр лучшей цены: позиции Buy/Sell открываются только тогда, когда текущая цена открытия находится ниже/выше цен открытия уже открытых позиций.
Оптимизация производилась по EURUSD, таймфрейм H1, с 2025.01.01 по 2026.05.31.
Подбор параметров производился по каждому сигналу отдельно. Для позиций buy были получены такие результаты.
Позиции Sell дали следующие результаты.
Результаты всех стратегий вместе.
Обратите внимание, что цели создать стабильно работающий советник не стояло. С другой стороны, глубокая проработка критерия тренда может позволить генерировать более или менее точные торговые сигналы. К тому же использование автоматического расчета с помощью этого критерия выглядит вполне оправданной.
Параметры эксперта:
- Slippage - допустимое проскальзывание цены.
- PeriodBuy - период тренда для открытия позиций buy, значение не меньше 3.
- LevelBuy - уровень для открытия позиции. Максимально допустимое значение PeriodBuy-1.
Для позиций sell параметры аналогичны.
Модуль количественного расчета объемной плотности, использующий математику взвешенного гармонического среднего для устранения арифметических выбросов и определения истинного центра тяжести институциональной ликвидности.Close Profit Positions
Закрыть прибыльные позиции
В конвейерах маркировки с тройным барьером в качестве порога min_ret часто используется произвольная константа (0,5–1,0 %) или устаревшее допущение о спрэде. Установка порога ниже фактической стоимости транзакции в обоих направлениях приводит к тому, что конвейер маркирует шум, обусловленный затратами, как торгуемый сигнал. В результате маркированный набор данных систематически завышает показатель «edge», и любая модель, обученная на этих метках, переобучается на артефакт схемы маркировки, а не на подлинную рыночную структуру. TransactionCostCollector.mq5 — это автономный скрипт, который решает задачу сбора данных в рамках данной проблемы.Heiken ashi as series
Хейкен-аши со всеми буферами, настроенными как серии