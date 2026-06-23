В конвейерах маркировки с тройным барьером в качестве порога min_ret часто используется произвольная константа (0,5–1,0 %) или устаревшее допущение о спрэде. Установка порога ниже фактической стоимости транзакции в обоих направлениях приводит к тому, что конвейер маркирует шум, обусловленный затратами, как торгуемый сигнал. В результате маркированный набор данных систематически завышает показатель «edge», и любая модель, обученная на этих метках, переобучается на артефакт схемы маркировки, а не на подлинную рыночную структуру. TransactionCostCollector.mq5 — это автономный скрипт, который решает задачу сбора данных в рамках данной проблемы.

Диагностический скрипт, который сравнивает значения SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT для каждого символа в окне «Market Watch». Классифицирует каждый символ по одной из четырёх категорий (ALL_EQUAL, TV_MATCHES_PROFIT, TV_MATCHES_LOSS, ALL_DIFFER) и предоставляет сводную статистику, а также рекомендацию по интерпретации результатов. Полезно для проверки, на какое свойство значения тика следует опираться при реализации определения размера лота с учетом риска в советниках. Экспортирует полный отчет по каждому символу в формат CSV в папку «MQL5/Files».

Отображает текущий спред между ценой спроса и ценой предложения в пунктах и пипсах непосредственно на графике, с отслеживанием в режиме реального времени минимального, максимального и среднего значений спреда за сессию с момента добавления индикатора. Цвет меняется, чтобы предупредить пользователя, когда спред превышает заданный им порог.