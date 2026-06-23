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SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount - скрипт для MetaTrader 5
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Скрипт, который устанавливает стоп-лосс для каждой открытой позиции на основе целевой суммы убытка, выраженной в валюте счета (например, 50 долларов США на позицию). Работает с любой валютой депозита (USD, AUD, EUR, NZD и т. д.) и любым валютным паром — конвертация валют осуществляется автоматически через SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS. Перед отправкой изменений скрипт проверяет уровни стоп-лоссов и блокировки у брокера, пропускает позиции, у которых стоп-лосс уже установлен правильно, и предоставляет четкие объяснения по всем позициям, которые не удалось изменить. Целевой убыток задается в параметре ввода: «Максимальный убыток» (сумма в валюте счета) для каждой позиции.
ЛОГИКА
- Для каждой открытой позиции рассчитывает цену стоп-лосса таким образом, чтобы в случае его срабатывания убыток равнялся примерно InpTargetLossAmount (в валюте счета).
- Перед отправкой изменений проверяет соответствие уровням стоп-лоссов и уровню заморозки.
- Пропускает позиции, у которых уже установлен правильный SL (в пределах 1 тика от целевого значения).
- Пропускает позиции, цена которых изменилась настолько, что установка стоп-лосса нарушила бы ограничения брокера, регистрируя причину в журнале.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73215
Хейкен-аши со всеми буферами, настроенными как серииTransactionCostCollector — скрипт для анализа затрат брокера
В конвейерах маркировки с тройным барьером в качестве порога min_ret часто используется произвольная константа (0,5–1,0 %) или устаревшее допущение о спрэде. Установка порога ниже фактической стоимости транзакции в обоих направлениях приводит к тому, что конвейер маркирует шум, обусловленный затратами, как торгуемый сигнал. В результате маркированный набор данных систематически завышает показатель «edge», и любая модель, обученная на этих метках, переобучается на артефакт схемы маркировки, а не на подлинную рыночную структуру. TransactionCostCollector.mq5 — это автономный скрипт, который решает задачу сбора данных в рамках данной проблемы.
Диагностический скрипт, который сравнивает значения SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS и SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT для каждого символа в окне «Market Watch». Классифицирует каждый символ по одной из четырёх категорий (ALL_EQUAL, TV_MATCHES_PROFIT, TV_MATCHES_LOSS, ALL_DIFFER) и предоставляет сводную статистику, а также рекомендацию по интерпретации результатов. Полезно для проверки, на какое свойство значения тика следует опираться при реализации определения размера лота с учетом риска в советниках. Экспортирует полный отчет по каждому символу в формат CSV в папку «MQL5/Files».Real-Time Spread Monitor with Session Statistics
Отображает текущий спред между ценой спроса и ценой предложения в пунктах и пипсах непосредственно на графике, с отслеживанием в режиме реального времени минимального, максимального и среднего значений спреда за сессию с момента добавления индикатора. Цвет меняется, чтобы предупредить пользователя, когда спред превышает заданный им порог.