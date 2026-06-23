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SetSLByLoss - set Stop Loss on all open positions by target loss amount - скрипт для MetaTrader 5

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 продукта 5 сигналов 6 кодов 11 тем 1898 комментариев
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Скрипт, который устанавливает стоп-лосс для каждой открытой позиции на основе целевой суммы убытка, выраженной в валюте счета (например, 50 долларов США на позицию). Работает с любой валютой депозита (USD, AUD, EUR, NZD и т. д.) и любым валютным паром — конвертация валют осуществляется автоматически через SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS. Перед отправкой изменений скрипт проверяет уровни стоп-лоссов и блокировки у брокера, пропускает позиции, у которых стоп-лосс уже установлен правильно, и предоставляет четкие объяснения по всем позициям, которые не удалось изменить. Целевой убыток задается в параметре ввода: «Максимальный убыток» (сумма в валюте счета) для каждой позиции.




ЛОГИКА


  • Для каждой открытой позиции рассчитывает цену стоп-лосса таким образом, чтобы в случае его срабатывания убыток равнялся примерно InpTargetLossAmount (в валюте счета).

  • Перед отправкой изменений проверяет соответствие уровням стоп-лоссов и уровню заморозки.

  • Пропускает позиции, у которых уже установлен правильный SL (в пределах 1 тика от целевого значения).

  • Пропускает позиции, цена которых изменилась настолько, что установка стоп-лосса нарушила бы ограничения брокера, регистрируя причину в журнале.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73215

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