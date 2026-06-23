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TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT - скрипт для MetaTrader 5

Vinicius Pereira De Oliveira
Vinicius Pereira De Oliveira

Vinicius Pereira De Oliveira

4 (4)
Vini Expert Advisor (EA) For Forex Trading On MetaTrader 5 (MT5) And MetaTrader 4 (MT4)
2 продукта 5 сигналов 6 кодов 11 тем 1898 комментариев
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Рейтинг:
(4)
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Обновлен:
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ЦЕЛЬ


Сравнивает три свойства значения тика, предоставляемые MetaTrader 5 для каждого символа в окне «Рынок»:

  • SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE (общий).
  • SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS (используется для расчёта убытка).
  • SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT (используется для расчёта прибыли).


ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО


Многие советники используют одно из свойств значения тика для определения размера лота с учетом риска. Когда значения LOSS и PROFIT различаются (как это бывает для кросс-валютных пар у многих брокеров), выбор неверного свойства приводит к неправильному определению размера позиций:

  • Использование LOSS: пессимистичная оценка убытка — меньшие лоты (безопаснее, консервативный подход к управлению рисками).
  • Использование TV: обычно равно PROFIT (оптимистично) — лоты чуть больше, чем предполагалось.

Этот скрипт предоставляет эмпирические данные по каждому символу, чтобы вы могли принять обоснованное решение с учётом особенностей вашего конкретного брокера.


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


  1. Добавьте в «Наблюдение за рынком» символы, которые хотите проанализировать.
  2. Перетащите скрипт на любой график.
  3. Введите входные параметры и нажмите кнопку «ОК».
  4. Сводку результатов смотрите на вкладке «Эксперты».
  5. Если включена опция «Сохранить в CSV», полные данные по каждому символу экспортируются в файл CSV в папку MQL5/Files/ (это полезно для крупных брокеров, так как вкладка «Эксперты» ограничена примерно 2000 строками).



РЕЗУЛЬТАТ


Каждый символ классифицируется по одной из следующих категорий:

ALL_EQUAL: три свойства совпадают в пределах допуска.

TV_MATCHES_PROFIT: TV == PROFIT, LOSS незначительно отличается.

TV_MATCHES_LOSS: TV == LOSS, PROFIT немного отличается.

ALL_DIFFER: все три свойства различаются.

В итоге в конце приводится сводка с суммарными значениями по каждой категории.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


  1. Если большинство/все символы имеют значение ALL_EQUAL, ваш брокер рассматривает LOSS и PROFIT как идентичные — любое из этих трёх свойств является безопасным.
  2. Если часто встречается TV_MATCHES_PROFIT (типичная картина), то:

    • Для определения размера позиции с учетом риска используйте TICK_VALUE_LOSS (наиболее консервативный подход).
    • TV (общий показатель) фактически равен PROFIT — оптимистичному значению.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73211

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