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TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT - скрипт для MetaTrader 5
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ЦЕЛЬ
Сравнивает три свойства значения тика, предоставляемые MetaTrader 5 для каждого символа в окне «Рынок»:
- SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE (общий).
- SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS (используется для расчёта убытка).
- SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT (используется для расчёта прибыли).
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО
Многие советники используют одно из свойств значения тика для определения размера лота с учетом риска. Когда значения LOSS и PROFIT различаются (как это бывает для кросс-валютных пар у многих брокеров), выбор неверного свойства приводит к неправильному определению размера позиций:
- Использование LOSS: пессимистичная оценка убытка — меньшие лоты (безопаснее, консервативный подход к управлению рисками).
- Использование TV: обычно равно PROFIT (оптимистично) — лоты чуть больше, чем предполагалось.
Этот скрипт предоставляет эмпирические данные по каждому символу, чтобы вы могли принять обоснованное решение с учётом особенностей вашего конкретного брокера.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
- Добавьте в «Наблюдение за рынком» символы, которые хотите проанализировать.
- Перетащите скрипт на любой график.
- Введите входные параметры и нажмите кнопку «ОК».
- Сводку результатов смотрите на вкладке «Эксперты».
- Если включена опция «Сохранить в CSV», полные данные по каждому символу экспортируются в файл CSV в папку MQL5/Files/ (это полезно для крупных брокеров, так как вкладка «Эксперты» ограничена примерно 2000 строками).
РЕЗУЛЬТАТ
Каждый символ классифицируется по одной из следующих категорий:
ALL_EQUAL: три свойства совпадают в пределах допуска.
TV_MATCHES_PROFIT: TV == PROFIT, LOSS незначительно отличается.
TV_MATCHES_LOSS: TV == LOSS, PROFIT немного отличается.
ALL_DIFFER: все три свойства различаются.
В итоге в конце приводится сводка с суммарными значениями по каждой категории.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
- Если большинство/все символы имеют значение ALL_EQUAL, ваш брокер рассматривает LOSS и PROFIT как идентичные — любое из этих трёх свойств является безопасным.
- Если часто встречается TV_MATCHES_PROFIT (типичная картина), то:
- Для определения размера позиции с учетом риска используйте TICK_VALUE_LOSS (наиболее консервативный подход).
- TV (общий показатель) фактически равен PROFIT — оптимистичному значению.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73211
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