Скрипт для установки стоп-лосса на каждую открытую позицию на основе целевого уровня убытка в валюте счета (например, 50 долларов на позицию). Работает с любой валютой депозита и любыми валютными парами. Проверяет уровни стоп-лоссов и блокировки, установленные брокером. Конвертация валют осуществляется автоматически.

Хейкен-аши со всеми буферами, настроенными как серии