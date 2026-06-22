这只是对MetaQuotes的Heiken Ashi指标的重新编写版本，其中所有缓冲区均设置为系列。本指标仅供学习参考，不作其他用途。

当我刚开始研究这个框架时，对于如何修改缓冲区索引和循环索引感到非常困惑。 例如，我有一个原本采用系列模式设计缓冲区的指标，想要添加平滑足（Heiken Ashi）功能，却不知道如何正确添加（因为平滑足的缓冲区最初并非设计为系列模式运行）。

现在有了这段代码，对于学习者来说，或许更容易理解：当将非串联结构的指标转换为串联运行时，应该如何调整各项设置。这可能也会为那些熟悉MQL4但尚未接触MQL5的人提供清晰的指导。

某些采用串联方式构建的指标可以安全地使用“rates_total - prev_calculated”作为起始索引，但如果该指标在计算中使用历史[i+1]索引，则需要额外增加一个K线，才能安全地计算平均足（Heiken Ashi）。







