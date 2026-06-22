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Heiken ashi as series - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
-
Conor Mcnamara
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这只是对MetaQuotes的Heiken Ashi指标的重新编写版本，其中所有缓冲区均设置为系列。本指标仅供学习参考，不作其他用途。
当我刚开始研究这个框架时，对于如何修改缓冲区索引和循环索引感到非常困惑。 例如，我有一个原本采用系列模式设计缓冲区的指标，想要添加平滑足（Heiken Ashi）功能，却不知道如何正确添加（因为平滑足的缓冲区最初并非设计为系列模式运行）。
现在有了这段代码，对于学习者来说，或许更容易理解：当将非串联结构的指标转换为串联运行时，应该如何调整各项设置。这可能也会为那些熟悉MQL4但尚未接触MQL5的人提供清晰的指导。
某些采用串联方式构建的指标可以安全地使用“rates_total - prev_calculated”作为起始索引，但如果该指标在计算中使用历史[i+1]索引，则需要额外增加一个K线，才能安全地计算平均足（Heiken Ashi）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73176
三重屏障标注管道通常使用一个任意常数（0.5–1.0%）或传统的点差假设作为 min_ret 阈值。如果将阈值设定在实际往返交易成本之下，会导致该管道将成本驱动的噪声误判为可交易信号。 由此标注的数据集会系统性地高估边际效应，而基于这些标签训练的任何模型都会过度拟合于标注方案产生的伪影，而非真实的市场结构。 TransactionCostCollector.mq5 是一个独立脚本，可解决该问题中的数据采集环节。Institutional Harmonic Volumetric Gravity Center
一种基于加权调和平均数学原理的定量成交量密度引擎，用于消除算术异常值，并定位真正的机构流动性重心。
该脚本可根据账户货币计价的止损目标（例如每笔头寸50美元）为每笔已开仓头寸设置止损。适用于任何入金货币和任何外汇交易品种。会验证经纪商的止损/冻结水平。货币转换由系统自动处理。TickValue_Compare - diagnose differences between TICK_VALUE, LOSS and PROFIT
一个诊断脚本，用于比较“市场观察”中每个交易代码的 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS 和 SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFIT 值。 将每个符号归类为以下四类之一（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER），并提供汇总报告及解读提示。 该功能有助于在EA中实现基于风险的仓位大小调整时，验证应采用哪种点值属性。可将每个交易符号的完整报告导出为CSV文件，并保存在MQL5/Files目录下。