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Индикаторы

Spread Monitor - индикатор для MetaTrader 5

Volodymyr Bobal
Volodymyr Bobal

Volodymyr Bobal

4.6 (13)
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🏆 Мои премиум-советники:
⭐ Aurora Golden Goddess: https://www.mql5.com/en/market/product/180719
9 продуктов 1 сигнал 2 кода 4 темы 13 комментариев
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Рейтинг:
(2)
Опубликован:
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На каких идеях основан этот код:

Расширение спреда и отрицательные свопы могут незаметно снижать прибыль трейдера, особенно во время новостных событий с высокой волатильностью или в часы ролловера. Эта компактная информационная панель отслеживает ключевые характеристики контрактов в режиме реального времени прямо на активном графике. Она избавляет от необходимости постоянно открывать вкладку «Свойства» в окне «Наблюдение за рынком».

Как интерпретировать показатели:
На текстовой панели отображаются название текущего символа, спред в пунктах в режиме реального времени, а также величины свопов как для длинных, так и для коротких позиций. Данные обновляются динамически при каждом поступающем тике или каждую секунду с помощью встроенного таймера.

Описание внешних переменных (входных данных):
- InpTextColor: позволяет полностью настроить цвет шрифта в соответствии с любой светлой или тёмной темой графика.
- InpFontSize: регулирует размер текста на панели для экранов с высоким разрешением.
- InpCorner: позволяет закрепить панель в любом из 4 углов экрана с графиком.

Рекомендуемое использование:
- Символ: универсальный (Форекс, золото, криптовалюта).
- Период: любой период графика.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73129

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