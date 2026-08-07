

На каких идеях основан этот код:

Расширение спреда и отрицательные свопы могут незаметно снижать прибыль трейдера, особенно во время новостных событий с высокой волатильностью или в часы ролловера. Эта компактная информационная панель отслеживает ключевые характеристики контрактов в режиме реального времени прямо на активном графике. Она избавляет от необходимости постоянно открывать вкладку «Свойства» в окне «Наблюдение за рынком».





Как интерпретировать показатели:

На текстовой панели отображаются название текущего символа, спред в пунктах в режиме реального времени, а также величины свопов как для длинных, так и для коротких позиций. Данные обновляются динамически при каждом поступающем тике или каждую секунду с помощью встроенного таймера.





Описание внешних переменных (входных данных):

- InpTextColor: позволяет полностью настроить цвет шрифта в соответствии с любой светлой или тёмной темой графика.

- InpFontSize: регулирует размер текста на панели для экранов с высоким разрешением.

- InpCorner: позволяет закрепить панель в любом из 4 углов экрана с графиком.





Рекомендуемое использование:

- Символ: универсальный (Форекс, золото, криптовалюта).

- Период: любой период графика.