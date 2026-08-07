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Spread Monitor - индикатор для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73129
Обучающая панель графика MT5 для пары XAUUSD, на которой отображаются текущий спред, волатильность по ATR, направление тренда по EMA, состояние RSI, дневной диапазон и активная торговая сессия.XAUUSD Spread Alert Utility MT5
Обучающая утилита для графиков MT5, которая отслеживает спред по паре XAUUSD на графике и выдает оповещения, когда спред превышает заданные пользователем уровни предупреждения или опасности.
Библиотека для получения сигналов близости для индикаторов, основанных на каналахT5Copier - MT 5 client to client Local trade copier
Локальная система копирования сделок «клиент-клиент» с настраиваемой панелью управления, написанная на C#, и транспортным каналом на Go; полный исходный код предоставлен в архиве (версия на основе сокетов) с ультранизкой задержкой