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Channel Proximity Engine - библиотека для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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Это библиотека, которая позволяет генерировать сигналы, когда рыночная цена достигает линий канала. Некоторые считают, что когда цена «приближается» к линии канала, это и есть сигнал к входу в рынок, но на самом деле это всего лишь догадка, а не обоснованное торговое решение.

Данный механизм более совершенен, поскольку сначала анализирует, когда цена приблизилась (в процентном выражении) к линии канала, а затем начала разворачиваться (в процентном выражении) от крайней линии канала. Он использует автомат состояний для последовательного применения этих правил.

Сигнал не предсказывает направление рынка; он просто предупреждает вас о том, что цена достигла границы канала. Это событие служит важной точкой перелома. Цена либо будет удерживаться в пределах границы, что подтвердит канал в качестве структурного уровня поддержки или сопротивления... либо же она агрессивно пробьет его.

Эту стратегию можно применять с любым каналом. В данном случае я использую её с каналом Дончиана.

Сигналы приближения к каналу

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73055

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