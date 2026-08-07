Это библиотека, которая позволяет генерировать сигналы, когда рыночная цена достигает линий канала. Некоторые считают, что когда цена «приближается» к линии канала, это и есть сигнал к входу в рынок, но на самом деле это всего лишь догадка, а не обоснованное торговое решение.

Данный механизм более совершенен, поскольку сначала анализирует, когда цена приблизилась (в процентном выражении) к линии канала, а затем начала разворачиваться (в процентном выражении) от крайней линии канала. Он использует автомат состояний для последовательного применения этих правил.

Сигнал не предсказывает направление рынка; он просто предупреждает вас о том, что цена достигла границы канала. Это событие служит важной точкой перелома. Цена либо будет удерживаться в пределах границы, что подтвердит канал в качестве структурного уровня поддержки или сопротивления... либо же она агрессивно пробьет его.

Эту стратегию можно применять с любым каналом. В данном случае я использую её с каналом Дончиана.



