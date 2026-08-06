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Индикаторы

XAUUSD Spread Alert Utility MT5 - индикатор для MetaTrader 5

Brijesh Jaiswal
Brijesh Jaiswal

Brijesh Jaiswal

  • Founder & Lead Algorithmic Developer в  I-Tech Zone
  • Индия
  • 3302
5 (8)
Обладая более чем 15-летним опытом работы на финансовых рынках, я являюсь опытным аналитиком рынка Форекс, управляющим портфелем и разработчиком MQL-скриптов, специализирующимся на высокоточном техническом анализе и автоматизированных торговых системах. Моя карьера основана на глубоком понимании
21 продукт 2 сигнала 2 кода 1 комментарий
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XAUUSD Spread Alert Utility MT5 — это простой обучающий индикатор для MetaTrader 5. Он отображает текущий брокерский спред непосредственно на графике и может уведомлять трейдера, когда спред превышает выбранные пороговые значения предупреждения или опасности.

Идея данного инструмента заключается в том, что спред является важной торговой издержкой, особенно на таких инструментах, как XAUUSD, где рыночные условия могут быстро меняться в моменты открытия сессий, переноса позиций, выхода новостей и в периоды низкой ликвидности. Наблюдая за спредом непосредственно на графике, трейдеры могут понять, как меняются условия исполнения в разные моменты торгового дня.

Данная утилита носит исключительно информационный характер. Она не открывает и не закрывает сделки, не управляет позициями и не предоставляет сигналы входа в рынок.

Основные особенности:
- Монитор спреда XAUUSD на графике
- Отображение спреда в пунктах в режиме реального времени
- Отображение цены спреда
- Маркировка статусов: «Нормальный», «Предупреждение» и «Опасность»
- Пороговое значение спреда для предупреждения, задаваемое пользователем
- Пороговое значение опасности спреда, задаваемое пользователем
- Опция всплывающих предупреждений
- Опция звукового оповещения
- Опция push-уведомлений
- Опция оповещения по электронной почте
- Период ожидания между оповещениями для уменьшения количества повторяющихся уведомлений
- Режим ручного тестирования спреда для проверки в Стратегическом тестере
- Три визуальных темы
- Отображение имени разработчика на графике
- Без исполнения сделок
Как использовать:
Добавьте индикатор на график XAUUSD или золота в MetaTrader 5. На панели будет отображаться текущий спред, сообщаемый брокером. Если спред ниже уровня предупреждения, панель показывает нормальное состояние. Если спред достигает или превышает уровень предупреждения, панель переходит в состояние «предупреждение». Если спред достигает или превышает уровень опасности, панель переходит в состояние «опасность».

Интерпретация панели:
- Символ показывает, является ли текущий график XAUUSD или «Золото».
- «Live Spread» показывает спред в пунктах, сообщаемый брокером.
- «Цена спреда» — преобразует пункты спреда в ценовое расстояние.
- Статус отображает «НОРМА», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» или «ОПАСНОСТЬ» в соответствии с настроенными пороговыми значениями.
- «Пороговые значения» показывают уровни предупреждения и опасности, используемые индикатором в данный момент.
- «Последнее предупреждение» показывает последнее условие предупреждения, обнаруженное индикатором. Это полезно в Тестере стратегий, поскольку окна предупреждений терминала и каналы уведомлений могут вести себя не так, как на реальном графике.

Входные параметры:
- Заголовок панели: текст, отображаемый в заголовке панели.
- Угол панели: угол графика, в котором отображается панель.
- Положение по осям X и Y: смещение в пикселях для размещения панели.
- Тема: цветовая схема.
- Время обновления (секунды): интервал обновления таймера.
- Точки начала предупреждения: уровень разброса, при котором начинается статус предупреждения.
- Точки разброса, при которых срабатывает предупреждение об опасности: уровень разброса, при котором начинает действовать статус «опасность».
- Время ожидания между оповещениями (в секундах): минимальное время между повторными оповещениями.
- Всплывающее предупреждение: включение или отключение всплывающих предупреждений терминала.
- Звуковое оповещение: включение или отключение звуковых оповещений в терминале.
- Звуковой файл: звуковой файл из папки «Sounds» терминала MetaTrader.
- Push-уведомления: включение или отключение push-уведомлений на мобильные устройства, если они настроены в терминале.
- Оповещение по электронной почте: включение или отключение оповещений по электронной почте, если они настроены в терминале.
- Показывать имя разработчика: отображать или скрывать имя разработчика на панели графиков.
- Ручной режим тестера: в Тестере стратегий использовать значение спреда, заданное вручную, вместо спреда, предоставляемого брокером.
- Пункты спреда в тестере: значение спреда, задаваемое вручную, используемое при включенном ручном режиме тестера.

Примечания:
Данный индикатор предназначен в качестве бесплатной образовательной утилиты для мониторинга спреда. Он не является финансовой рекомендацией, не предсказывает будущее движение цен и не совершает торговых операций.

Обращайтесь к нам за любой поддержкой:
https://www.mql5.com/ru/users/2rockworld/seller

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73293

Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor Prop Firm Risk Dashboard - daily loss and drawdown monitor

Панель на графике, доступная только для просмотра, которая отслеживает состояние вашего счета с учетом лимита дневных убытков и лимита максимального просадки, с цветовой индикацией статуса: «ОК» / «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» / «ОПАСНОСТЬ». Только для мониторинга — она не размещает, не изменяет и не закрывает никаких ордеров.

Stochastic Protector Stochastic Protector

Данный советник отслеживает осциллятор «Стохастик» для автоматического закрытия позиций на основе условий, выбранных пользователем: пересечение линии выше уровня перекупленности или ниже уровня перепроданности, вход в зоны перекупленности/перепроданности или выход из этих зон. Позиции фильтруются для закрытия в зависимости от состояния прибыли (убыток, прибыль или и то, и другое). Дополнительный тестовый режим активирует базовые сигналы входа, когда линия %D пересекает настраиваемые уровни смещения вокруг средней линии (50).

Gold Spread ATR Trend Panel MT5 Gold Spread ATR Trend Panel MT5

Обучающая панель графика MT5 для пары XAUUSD, на которой отображаются текущий спред, волатильность по ATR, направление тренда по EMA, состояние RSI, дневной диапазон и активная торговая сессия.

Spread Monitor Spread Monitor

Позволяет отслеживать спреды и свопы!