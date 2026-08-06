XAUUSD Spread Alert Utility MT5 — это простой обучающий индикатор для MetaTrader 5. Он отображает текущий брокерский спред непосредственно на графике и может уведомлять трейдера, когда спред превышает выбранные пороговые значения предупреждения или опасности.





Идея данного инструмента заключается в том, что спред является важной торговой издержкой, особенно на таких инструментах, как XAUUSD, где рыночные условия могут быстро меняться в моменты открытия сессий, переноса позиций, выхода новостей и в периоды низкой ликвидности. Наблюдая за спредом непосредственно на графике, трейдеры могут понять, как меняются условия исполнения в разные моменты торгового дня.





Данная утилита носит исключительно информационный характер. Она не открывает и не закрывает сделки, не управляет позициями и не предоставляет сигналы входа в рынок.





Основные особенности:

- Монитор спреда XAUUSD на графике

- Отображение спреда в пунктах в режиме реального времени

- Отображение цены спреда

- Маркировка статусов: «Нормальный», «Предупреждение» и «Опасность»

- Пороговое значение спреда для предупреждения, задаваемое пользователем

- Пороговое значение опасности спреда, задаваемое пользователем

- Опция всплывающих предупреждений

- Опция звукового оповещения

- Опция push-уведомлений

- Опция оповещения по электронной почте

- Период ожидания между оповещениями для уменьшения количества повторяющихся уведомлений

- Режим ручного тестирования спреда для проверки в Стратегическом тестере

- Три визуальных темы

- Отображение имени разработчика на графике

- Без исполнения сделок

Как использовать:

Добавьте индикатор на график XAUUSD или золота в MetaTrader 5. На панели будет отображаться текущий спред, сообщаемый брокером. Если спред ниже уровня предупреждения, панель показывает нормальное состояние. Если спред достигает или превышает уровень предупреждения, панель переходит в состояние «предупреждение». Если спред достигает или превышает уровень опасности, панель переходит в состояние «опасность».





Интерпретация панели:

- Символ показывает, является ли текущий график XAUUSD или «Золото».

- «Live Spread» показывает спред в пунктах, сообщаемый брокером.

- «Цена спреда» — преобразует пункты спреда в ценовое расстояние.

- Статус отображает «НОРМА», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» или «ОПАСНОСТЬ» в соответствии с настроенными пороговыми значениями.

- «Пороговые значения» показывают уровни предупреждения и опасности, используемые индикатором в данный момент.

- «Последнее предупреждение» показывает последнее условие предупреждения, обнаруженное индикатором. Это полезно в Тестере стратегий, поскольку окна предупреждений терминала и каналы уведомлений могут вести себя не так, как на реальном графике.





Входные параметры:

- Заголовок панели: текст, отображаемый в заголовке панели.

- Угол панели: угол графика, в котором отображается панель.

- Положение по осям X и Y: смещение в пикселях для размещения панели.

- Тема: цветовая схема.

- Время обновления (секунды): интервал обновления таймера.

- Точки начала предупреждения: уровень разброса, при котором начинается статус предупреждения.

- Точки разброса, при которых срабатывает предупреждение об опасности: уровень разброса, при котором начинает действовать статус «опасность».

- Время ожидания между оповещениями (в секундах): минимальное время между повторными оповещениями.

- Всплывающее предупреждение: включение или отключение всплывающих предупреждений терминала.

- Звуковое оповещение: включение или отключение звуковых оповещений в терминале.

- Звуковой файл: звуковой файл из папки «Sounds» терминала MetaTrader.

- Push-уведомления: включение или отключение push-уведомлений на мобильные устройства, если они настроены в терминале.

- Оповещение по электронной почте: включение или отключение оповещений по электронной почте, если они настроены в терминале.

- Показывать имя разработчика: отображать или скрывать имя разработчика на панели графиков.

- Ручной режим тестера: в Тестере стратегий использовать значение спреда, заданное вручную, вместо спреда, предоставляемого брокером.

- Пункты спреда в тестере: значение спреда, задаваемое вручную, используемое при включенном ручном режиме тестера.





Примечания:

Данный индикатор предназначен в качестве бесплатной образовательной утилиты для мониторинга спреда. Он не является финансовой рекомендацией, не предсказывает будущее движение цен и не совершает торговых операций.





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