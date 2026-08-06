XAUUSD Spread Alert Utility MT5 — это простой обучающий индикатор для MetaTrader 5. Он отображает текущий брокерский спред непосредственно на графике и может уведомлять трейдера, когда спред превышает выбранные пороговые значения предупреждения или опасности.
Идея данного инструмента заключается в том, что спред является важной торговой издержкой, особенно на таких инструментах, как XAUUSD, где рыночные условия могут быстро меняться в моменты открытия сессий, переноса позиций, выхода новостей и в периоды низкой ликвидности. Наблюдая за спредом непосредственно на графике, трейдеры могут понять, как меняются условия исполнения в разные моменты торгового дня.
Данная утилита носит исключительно информационный характер. Она не открывает и не закрывает сделки, не управляет позициями и не предоставляет сигналы входа в рынок.
Основные особенности:
- Монитор спреда XAUUSD на графике
- Отображение спреда в пунктах в режиме реального времени
- Отображение цены спреда
- Маркировка статусов: «Нормальный», «Предупреждение» и «Опасность»
- Пороговое значение спреда для предупреждения, задаваемое пользователем
- Пороговое значение опасности спреда, задаваемое пользователем
- Опция всплывающих предупреждений
- Опция звукового оповещения
- Опция push-уведомлений
- Опция оповещения по электронной почте
- Период ожидания между оповещениями для уменьшения количества повторяющихся уведомлений
- Режим ручного тестирования спреда для проверки в Стратегическом тестере
- Три визуальных темы
- Отображение имени разработчика на графике
- Без исполнения сделок
Как использовать:
Добавьте индикатор на график XAUUSD или золота в MetaTrader 5. На панели будет отображаться текущий спред, сообщаемый брокером. Если спред ниже уровня предупреждения, панель показывает нормальное состояние. Если спред достигает или превышает уровень предупреждения, панель переходит в состояние «предупреждение». Если спред достигает или превышает уровень опасности, панель переходит в состояние «опасность».
Интерпретация панели:
- Символ показывает, является ли текущий график XAUUSD или «Золото».
- «Live Spread» показывает спред в пунктах, сообщаемый брокером.
- «Цена спреда» — преобразует пункты спреда в ценовое расстояние.
- Статус отображает «НОРМА», «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» или «ОПАСНОСТЬ» в соответствии с настроенными пороговыми значениями.
- «Пороговые значения» показывают уровни предупреждения и опасности, используемые индикатором в данный момент.
- «Последнее предупреждение» показывает последнее условие предупреждения, обнаруженное индикатором. Это полезно в Тестере стратегий, поскольку окна предупреждений терминала и каналы уведомлений могут вести себя не так, как на реальном графике.
Входные параметры:
- Заголовок панели: текст, отображаемый в заголовке панели.
- Угол панели: угол графика, в котором отображается панель.
- Положение по осям X и Y: смещение в пикселях для размещения панели.
- Тема: цветовая схема.
- Время обновления (секунды): интервал обновления таймера.
- Точки начала предупреждения: уровень разброса, при котором начинается статус предупреждения.
- Точки разброса, при которых срабатывает предупреждение об опасности: уровень разброса, при котором начинает действовать статус «опасность».
- Время ожидания между оповещениями (в секундах): минимальное время между повторными оповещениями.
- Всплывающее предупреждение: включение или отключение всплывающих предупреждений терминала.
- Звуковое оповещение: включение или отключение звуковых оповещений в терминале.
- Звуковой файл: звуковой файл из папки «Sounds» терминала MetaTrader.
- Push-уведомления: включение или отключение push-уведомлений на мобильные устройства, если они настроены в терминале.
- Оповещение по электронной почте: включение или отключение оповещений по электронной почте, если они настроены в терминале.
- Показывать имя разработчика: отображать или скрывать имя разработчика на панели графиков.
- Ручной режим тестера: в Тестере стратегий использовать значение спреда, заданное вручную, вместо спреда, предоставляемого брокером.
- Пункты спреда в тестере: значение спреда, задаваемое вручную, используемое при включенном ручном режиме тестера.
Примечания:
Данный индикатор предназначен в качестве бесплатной образовательной утилиты для мониторинга спреда. Он не является финансовой рекомендацией, не предсказывает будущее движение цен и не совершает торговых операций.
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