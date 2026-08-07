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点差扩大和负掉期会悄无声息地侵蚀交易者的利润，尤其是在高波动性的新闻事件期间或隔夜持仓时段。这个轻量级信息面板直接在活跃图表上实时追踪关键合约参数，省去了频繁打开“市场观察”属性选项卡的麻烦。
如何解读显示信息：
该文本仪表盘显示当前交易品种名称、以点为单位的实时点差，以及多头和空头头寸的掉期金额。它会在每个新 tick 数据到达时，或通过内置计时器机制每秒动态更新一次。
外部变量（输入）说明：
- InpTextColor：允许完全自定义字体颜色，以适应任何浅色或深色图表主题。
- InpFontSize：用于调整面板文字大小，以适应高分辨率屏幕。
- InpCorner：允许将仪表盘锚定在图表屏幕的任意四个角落之一。
推荐用法：
- 符号：通用（外汇、黄金、加密货币）。
- 时间周期：任意图表周期。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73129
Gold Spread ATR Trend Panel MT5
一款用于XAUUSD的教育类MT5图表面板，显示实时点差、ATR波动率、EMA趋势倾向、RSI状态、日波动范围及活跃交易时段。XAUUSD Spread Alert Utility MT5
一款教育性MT5图表工具，可在图表上实时监控XAUUSD点差，并在点差超过用户设定的预警或危险水平时发出提醒。
Channel Proximity Engine
一个用于获取基于信道的指示器所对应的邻近信号的库T5Copier - MT 5 client to client Local trade copier
一款基于 C# 开发的本地点对点交易复制工具，配备自定义仪表盘，并采用 Go 语言实现传输管道，压缩包中提供了完整的源代码（基于套接字的版本），延迟极低。