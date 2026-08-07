点差扩大和负掉期会悄无声息地侵蚀交易者的利润，尤其是在高波动性的新闻事件期间或隔夜持仓时段。这个轻量级信息面板直接在活跃图表上实时追踪关键合约参数，省去了频繁打开“市场观察”属性选项卡的麻烦。





如何解读显示信息：

该文本仪表盘显示当前交易品种名称、以点为单位的实时点差，以及多头和空头头寸的掉期金额。它会在每个新 tick 数据到达时，或通过内置计时器机制每秒动态更新一次。





外部变量（输入）说明：

- InpTextColor：允许完全自定义字体颜色，以适应任何浅色或深色图表主题。

- InpFontSize：用于调整面板文字大小，以适应高分辨率屏幕。

- InpCorner：允许将仪表盘锚定在图表屏幕的任意四个角落之一。





推荐用法：

- 符号：通用（外汇、黄金、加密货币）。

- 时间周期：任意图表周期。