Эта панель предназначена для обучения, наблюдения и быстрого ознакомления с рыночной обстановкой. Она не открывает и не закрывает сделки, не управляет позициями и не отправляет торговые сигналы. Значения, отображаемые на панели, следует рассматривать исключительно как информационные рыночные данные.
Индикатор считывает данные из стандартных индикаторов MetaTrader 5 и информации о символах. Он объединяет в одной компактной панели данные о текущем спреде, волатильности ATR на графике H1, трендовом уклоне EMA на графике H1, трендовом фильтре EMA на графике H4, состоянии RSI на графике H1, дневном диапазоне, названии сессии и типе счёта.
Основные особенности:
- Информационная панель XAUUSD на графике
- Отображение реального спреда в пунктах
- Показатель волатильности ATR на H1
- Наклон тренда по EMA на таймере H1
- Фильтр основного тренда по EMA на H4
- Состояние RSI на H1
- Отображение дневного диапазона
- Обозначение основной сессии
- Определение типа счета: стандартный или центовый
- Три визуальные темы
- Отсутствие исполнения сделок
Как использовать:
Прикрепите индикатор к графику XAUUSD или золота в MetaTrader 5. Его можно просматривать на любом таймфрейме графика, поскольку панель внутренне считывает данные H1 и H4 для анализа тренда, RSI и волатильности.
Интерпретация панели:
- Символ показывает, является ли текущий график XAUUSD или «Золото».
- «Тенденция» сравнивает значения EMA на H1 с EMA тренда на H4.
- «Состояние RSI» показывает, находится ли RSI на H1 выше 60, ниже 40 или в нейтральной зоне.
- «Волатильность ATR на H1» сравнивает текущее значение ATR с нижним и верхним пороговыми значениями ATR.
- «Live Spread» показывает текущий спред в пунктах.
- «Daily Range» показывает текущий диапазон максимума и минимума на D1 в пунктах.
- «Сессия» — простое обозначение рыночной сессии по времени.
Входные параметры:
- Заголовок панели инструментов: текст, отображаемый в заголовке панели инструментов.
- Угол панели: угол графика, в котором отображается панель.
- Положение по осям X и Y: смещение в пикселях для размещения панели.
- Тема: цветовая схема.
- Время обновления (секунды): интервал обновления таймера.
- Период ATR: период, используемый для расчёта ATR на часовом графике (H1).
- Период быстрой EMA: быстрая EMA на H1, используемая для определения тренда.
- Период медленной EMA: медленная EMA на H1, используемая для определения направления тренда.
- Период трендовой EMA: EMA на H4, используемая в качестве основного трендового фильтра.
- Период RSI: период RSI на H1.
- Низкие значения ATR: пороговое значение для периодов низкой волатильности.
- Точки высокого ATR: пороговое значение для высокой волатильности.
- Уровни предупреждения о спреде: уровень спреда, отображаемый в качестве предупреждения.
- Показывать информацию о счете: отображать или скрывать текст с типом счета.
Примечания:
Данный индикатор предназначен в качестве бесплатной образовательной утилиты для графиков. Он не является финансовой рекомендацией, не предсказывает будущее движение цен и не совершает торговых операций.