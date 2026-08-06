Эта панель предназначена для обучения, наблюдения и быстрого ознакомления с рыночной обстановкой. Она не открывает и не закрывает сделки, не управляет позициями и не отправляет торговые сигналы. Значения, отображаемые на панели, следует рассматривать исключительно как информационные рыночные данные.

Индикатор считывает данные из стандартных индикаторов MetaTrader 5 и информации о символах. Он объединяет в одной компактной панели данные о текущем спреде, волатильности ATR на графике H1, трендовом уклоне EMA на графике H1, трендовом фильтре EMA на графике H4, состоянии RSI на графике H1, дневном диапазоне, названии сессии и типе счёта.

Основные особенности:

- Информационная панель XAUUSD на графике

- Отображение реального спреда в пунктах

- Показатель волатильности ATR на H1

- Наклон тренда по EMA на таймере H1

- Фильтр основного тренда по EMA на H4

- Состояние RSI на H1

- Отображение дневного диапазона

- Обозначение основной сессии

- Определение типа счета: стандартный или центовый

- Три визуальные темы

- Отсутствие исполнения сделок



Как использовать:

Прикрепите индикатор к графику XAUUSD или золота в MetaTrader 5. Его можно просматривать на любом таймфрейме графика, поскольку панель внутренне считывает данные H1 и H4 для анализа тренда, RSI и волатильности.

Интерпретация панели:

- Символ показывает, является ли текущий график XAUUSD или «Золото».

- «Тенденция» сравнивает значения EMA на H1 с EMA тренда на H4.

- «Состояние RSI» показывает, находится ли RSI на H1 выше 60, ниже 40 или в нейтральной зоне.

- «Волатильность ATR на H1» сравнивает текущее значение ATR с нижним и верхним пороговыми значениями ATR.

- «Live Spread» показывает текущий спред в пунктах.

- «Daily Range» показывает текущий диапазон максимума и минимума на D1 в пунктах.

- «Сессия» — простое обозначение рыночной сессии по времени.

Входные параметры:

- Заголовок панели инструментов: текст, отображаемый в заголовке панели инструментов.

- Угол панели: угол графика, в котором отображается панель.

- Положение по осям X и Y: смещение в пикселях для размещения панели.

- Тема: цветовая схема.

- Время обновления (секунды): интервал обновления таймера.

- Период ATR: период, используемый для расчёта ATR на часовом графике (H1).

- Период быстрой EMA: быстрая EMA на H1, используемая для определения тренда.

- Период медленной EMA: медленная EMA на H1, используемая для определения направления тренда.

- Период трендовой EMA: EMA на H4, используемая в качестве основного трендового фильтра.

- Период RSI: период RSI на H1.

- Низкие значения ATR: пороговое значение для периодов низкой волатильности.

- Точки высокого ATR: пороговое значение для высокой волатильности.

- Уровни предупреждения о спреде: уровень спреда, отображаемый в качестве предупреждения.

- Показывать информацию о счете: отображать или скрывать текст с типом счета.

Примечания: