Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Close Profit Positions - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 294
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
На каких идеях основан данный код: данный скрипт предназначен для трейдеров, торгующих вручную, и управляющих алгоритмическими системами, которым необходимо мгновенно ликвидировать свои позиции. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 требует закрытия каждой позиции по отдельности, что может привести к значительному проскальзыванию в условиях высокой волатильности. Данный скрипт автоматизирует этот процесс, проходя по всем открытым позициям и закрывая их за доли секунды в соответствии с выбранным режимом.
Как интерпретировать показатели: Скрипт управляется с помощью удобного раскрывающегося меню (перечисление) и запускается сразу после перетаскивания на график. Он предоставляет чёткую обратную связь в журнале экспертов терминала, выводя точное количество успешно закрытых позиций.
Описание внешних переменных (Inputs):
-
CloseMode: Определяет логику фильтрации при закрытии.
-
CLOSE_PROFIT — закрывает только те позиции, которые в данный момент находятся в чистой прибыли (с учетом свопа и комиссии).
-
CLOSE_LOSS — закрывает только те позиции, которые в данный момент убыточны (отрицательная чистая прибыль).
-
CLOSE_ALL — Полностью «сглаживает» счет, закрывая каждую открытую позицию.
-
-
TargetMagic: Фильтрация по «магическому номеру».
-
Если установлено значение 0, скрипт будет влиять на все ручные сделки и сделки от любого советника.
-
Если установлено конкретное число (например, 12345), будут закрываться только позиции, открытые этим конкретным советником.
-
Рекомендуемое использование:
-
Символ: универсальный (работает с любой валютной парой, золотом или криптовалютой).
-
Таймфрейм: любой (скрипт выполняется мгновенно и не зависит от периода графика).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73093
Реализация на языке MQL5 метода дробного дифференцирования с фиксированной шириной (FFD) из книги Лопеса де Прадо «Advances in Financial Machine Learning» (глава 5). Преобразует нестационарный ценовой ряд в стационарный с сохранением максимальной исторической памяти; результаты проходят перекрестную валидацию по сравнению с библиотекой afml на Python с точностью до 1e-12.Осциллятор TRIX долгосрочного тренда
Осциллятор долгосрочного импульса и тренда, основанный на двойной фильтрации TRIX и LWMA.
Модуль количественного расчета объемной плотности, использующий математику взвешенного гармонического среднего для устранения арифметических выбросов и определения истинного центра тяжести институциональной ликвидности.EA Money Management
Простой эксперт, построенный на критерии тренда