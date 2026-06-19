На каких идеях основан данный код: данный скрипт предназначен для трейдеров, торгующих вручную, и управляющих алгоритмическими системами, которым необходимо мгновенно ликвидировать свои позиции. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 требует закрытия каждой позиции по отдельности, что может привести к значительному проскальзыванию в условиях высокой волатильности. Данный скрипт автоматизирует этот процесс, проходя по всем открытым позициям и закрывая их за доли секунды в соответствии с выбранным режимом.

Как интерпретировать показатели: Скрипт управляется с помощью удобного раскрывающегося меню (перечисление) и запускается сразу после перетаскивания на график. Он предоставляет чёткую обратную связь в журнале экспертов терминала, выводя точное количество успешно закрытых позиций.

Описание внешних переменных (Inputs):

CloseMode: Определяет логику фильтрации при закрытии. CLOSE_PROFIT — закрывает только те позиции, которые в данный момент находятся в чистой прибыли (с учетом свопа и комиссии). CLOSE_LOSS — закрывает только те позиции, которые в данный момент убыточны (отрицательная чистая прибыль). CLOSE_ALL — Полностью «сглаживает» счет, закрывая каждую открытую позицию.

TargetMagic: Фильтрация по «магическому номеру». Если установлено значение 0, скрипт будет влиять на все ручные сделки и сделки от любого советника. Если установлено конкретное число (например, 12345), будут закрываться только позиции, открытые этим конкретным советником.



Рекомендуемое использование: