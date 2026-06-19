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Close Profit Positions - скрипт для MetaTrader 5

Volodymyr Bobal
Volodymyr Bobal

Volodymyr Bobal

4.6 (13)
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🏆 Мои премиум-советники:
⭐ Aurora Golden Goddess: https://www.mql5.com/en/market/product/180719
10 продуктов 1 сигнал 2 кода 4 темы 13 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
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На каких идеях основан данный код: данный скрипт предназначен для трейдеров, торгующих вручную, и управляющих алгоритмическими системами, которым необходимо мгновенно ликвидировать свои позиции. Стандартный интерфейс MetaTrader 5 требует закрытия каждой позиции по отдельности, что может привести к значительному проскальзыванию в условиях высокой волатильности. Данный скрипт автоматизирует этот процесс, проходя по всем открытым позициям и закрывая их за доли секунды в соответствии с выбранным режимом.

Как интерпретировать показатели: Скрипт управляется с помощью удобного раскрывающегося меню (перечисление) и запускается сразу после перетаскивания на график. Он предоставляет чёткую обратную связь в журнале экспертов терминала, выводя точное количество успешно закрытых позиций.

Описание внешних переменных (Inputs):

  • CloseMode: Определяет логику фильтрации при закрытии.

    • CLOSE_PROFIT — закрывает только те позиции, которые в данный момент находятся в чистой прибыли (с учетом свопа и комиссии).

    • CLOSE_LOSS — закрывает только те позиции, которые в данный момент убыточны (отрицательная чистая прибыль).

    • CLOSE_ALL — Полностью «сглаживает» счет, закрывая каждую открытую позицию.

  • TargetMagic: Фильтрация по «магическому номеру».

    • Если установлено значение 0, скрипт будет влиять на все ручные сделки и сделки от любого советника.

    • Если установлено конкретное число (например, 12345), будут закрываться только позиции, открытые этим конкретным советником.

Рекомендуемое использование:

  • Символ: универсальный (работает с любой валютной парой, золотом или криптовалютой).

  • Таймфрейм: любой (скрипт выполняется мгновенно и не зависит от периода графика).


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73093

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