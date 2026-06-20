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Индикаторы

Institutional Harmonic Volumetric Gravity Center - индикатор для MetaTrader 5

Amanda V | KayruYuta | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 продуктов 7 статей 35 кодов 33 комментария
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(4)
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Математический недостаток арифметических профилей объёма

Стандартные профили объема и типичные скользящие средние используют арифметические вычисления. В области анализа данных арифметические средние крайне уязвимы к экстремальным выбросам — один-единственный аномальный всплеск объема может на несколько часов серьезно исказить окно расчета. Это приводит к тому, что розничные трейдеры выстраивают на графике устаревшие зоны поддержки и сопротивления, которые институциональные алгоритмы уже обошли и оставили позади.

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Преимущество институциональных игроков: гармоническая оценка массы

Для устранения структурного искажения специализированные торговые подразделения анализируют распределение объемов с помощью гармонической математики. Média Harmônica — это стандартная научная модель, используемая для расчета скоростей, плотности и потоков через сетевые каналы.

Институциональный гармонический объемный центр тяжести непрерывно обрабатывает взаимосвязь между ценовым положением и плотностью исполнения сырых тиков. Вычисляя гармоническое обратное распределения весовых коэффициентов объема, движок отслеживает истинный математический центр тяжести текущего цикла актива.


Основные количественные характеристики

  • Гармоническая центральная тенденция: игнорирует арифметические выбросы, сосредоточиваясь исключительно на структурных ценовых уровнях, где наибольшая концентрация торговой активности фактически поддерживает равновесие.

  • Прогнозируемые цели возвратного движения: индикатор проецирует динамическую линию центра тяжести с нулевой задержкой. Когда цена отклоняется слишком далеко от этого гармонического среднего, она входит в состояние структурного истощения, что сигнализирует о высоковероятном «магнитном» возврате к центру.

  • Динамические полосы стандартного отклонения: построение двух симметричных огибающих волатильности, основанных на гармонической дисперсии. Это выявляет абсолютные внешние пороги, за пределами которых исчезает ликвидность и маркет-мейкеры перестают поглощать ордера.

  • Механизм цикла с низкой задержкой: все обратные вычисления ($1/x$) оптимизированы для распределения векторных массивов во время цикла реального исполнения, что позволяет удерживать задержку терминала на нулевом уровне.


Инструкции по исполнению

  1. Разверните сетку: перетащите индикатор на волатильные пары (такие как XAUUSD, GBPUSD или Nasdaq).

  2. Отслеживайте растяжение: ищите моменты, когда ценовое движение ускоряется за пределами внешних полос гармонического отклонения во время структурных окон с высокой значимостью.

  3. Зафиксируйте возврат: открывайте торговые позиции, нацеленные на возвращение непосредственно к сплошной линии «Гармонического центра притяжения», поскольку рынок математически возвращается в свою основную зону консенсуса, взвешенную по объему.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73132

Close Profit Positions Close Profit Positions

Закрыть прибыльные позиции

Fixed-Width Fractional Differencing (FFD) Fixed-Width Fractional Differencing (FFD)

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EA Money Management EA Money Management

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