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Institutional Harmonic Volumetric Gravity Center - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Математический недостаток арифметических профилей объёма
Стандартные профили объема и типичные скользящие средние используют арифметические вычисления. В области анализа данных арифметические средние крайне уязвимы к экстремальным выбросам — один-единственный аномальный всплеск объема может на несколько часов серьезно исказить окно расчета. Это приводит к тому, что розничные трейдеры выстраивают на графике устаревшие зоны поддержки и сопротивления, которые институциональные алгоритмы уже обошли и оставили позади.
Преимущество институциональных игроков: гармоническая оценка массы
Для устранения структурного искажения специализированные торговые подразделения анализируют распределение объемов с помощью гармонической математики. Média Harmônica — это стандартная научная модель, используемая для расчета скоростей, плотности и потоков через сетевые каналы.
Институциональный гармонический объемный центр тяжести непрерывно обрабатывает взаимосвязь между ценовым положением и плотностью исполнения сырых тиков. Вычисляя гармоническое обратное распределения весовых коэффициентов объема, движок отслеживает истинный математический центр тяжести текущего цикла актива.
Основные количественные характеристики
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Гармоническая центральная тенденция: игнорирует арифметические выбросы, сосредоточиваясь исключительно на структурных ценовых уровнях, где наибольшая концентрация торговой активности фактически поддерживает равновесие.
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Прогнозируемые цели возвратного движения: индикатор проецирует динамическую линию центра тяжести с нулевой задержкой. Когда цена отклоняется слишком далеко от этого гармонического среднего, она входит в состояние структурного истощения, что сигнализирует о высоковероятном «магнитном» возврате к центру.
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Динамические полосы стандартного отклонения: построение двух симметричных огибающих волатильности, основанных на гармонической дисперсии. Это выявляет абсолютные внешние пороги, за пределами которых исчезает ликвидность и маркет-мейкеры перестают поглощать ордера.
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Механизм цикла с низкой задержкой: все обратные вычисления ($1/x$) оптимизированы для распределения векторных массивов во время цикла реального исполнения, что позволяет удерживать задержку терминала на нулевом уровне.
Инструкции по исполнению
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Разверните сетку: перетащите индикатор на волатильные пары (такие как XAUUSD, GBPUSD или Nasdaq).
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Отслеживайте растяжение: ищите моменты, когда ценовое движение ускоряется за пределами внешних полос гармонического отклонения во время структурных окон с высокой значимостью.
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Зафиксируйте возврат: открывайте торговые позиции, нацеленные на возвращение непосредственно к сплошной линии «Гармонического центра притяжения», поскольку рынок математически возвращается в свою основную зону консенсуса, взвешенную по объему.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/73132
Закрыть прибыльные позицииFixed-Width Fractional Differencing (FFD)
Реализация на языке MQL5 метода дробного дифференцирования с фиксированной шириной (FFD) из книги Лопеса де Прадо «Advances in Financial Machine Learning» (глава 5). Преобразует нестационарный ценовой ряд в стационарный с сохранением максимальной исторической памяти; результаты проходят перекрестную валидацию по сравнению с библиотекой afml на Python с точностью до 1e-12.
Простой эксперт, построенный на критерии трендаTransactionCostCollector — скрипт для анализа затрат брокера
В конвейерах маркировки с тройным барьером в качестве порога min_ret часто используется произвольная константа (0,5–1,0 %) или устаревшее допущение о спрэде. Установка порога ниже фактической стоимости транзакции в обоих направлениях приводит к тому, что конвейер маркирует шум, обусловленный затратами, как торгуемый сигнал. В результате маркированный набор данных систематически завышает показатель «edge», и любая модель, обученная на этих метках, переобучается на артефакт схемы маркировки, а не на подлинную рыночную структуру. TransactionCostCollector.mq5 — это автономный скрипт, который решает задачу сбора данных в рамках данной проблемы.