Исходные цены на валюту и фьючерсы являются нестационарными: стандартные модели регрессии и классификации, обученные на них, сталкиваются с серьезным смещением, связанным с предвосхищением, и ложными корреляциями. Наивный способ решения этой проблемы — целочисленное дифференцирование — устраняет нестационарность, но при этом уничтожает всю «память» цен, отбрасывая именно ту структуру автокорреляции, которая необходима прогнозной модели.

Дробовое дифференцирование с фиксированной шириной (FFD), представленное в главе 5 книги «Advances in Financial Machine Learning» (López de Prado, 2018), решает эту проблему за счёт дифференцирования с нецелым порядком d ∈ (0, 1), который является достаточным для достижения стационарности при сохранении максимальной «памяти». В данной работе представлена реализация этого метода на языке MQL5, готовая к использованию в производственной среде.

Иллюстрация результатов FFD на двух панелях: нестационарная исходная цена (a) и стационарный ряд FFD (b) с отмеченным окном обратного обзора





Компоненты

FFDEngine.mqh — библиотека, состоящая только из заголовка, содержащая класс CFFDEngine . Предоставляет функции Init() , Compute() (один бар) и ComputeBuffer() (полный буфер индикатора с оптимизацией prev_calculated ). После вызова OnInit() динамическое выделение памяти не производится.

— библиотека, состоящая только из заголовка, содержащая класс . Предоставляет , (один бар) и (полный буфер индикатора с оптимизацией ). После вызова динамическое выделение памяти не производится. FFD.mq5 — пользовательский индикатор, обертывающий CFFDEngine. Рисует ряд FFD в отдельном окне графика. Поддерживает все значения ENUM_APPLIED_PRICE.

Принцип работы алгоритма

Вектор весов определяется рекуррентным соотношением (уравнение 5.4 AFML):

w[0] = 1; w[k] = -w[k-1] * (d - k + 1) / k, k = 1, 2, ...

Итерация прекращается, когда |w[k]| < пороговое значение. Затем вектор обращается, так что самая старая цена в окне обратного просмотра получает наименьший вес, а самая новая — 1,0. Значение FFD на баре i представляет собой скалярное произведение обращенного векторного веса на окно логарифма цены [i−width, …, i].

При d = 0,4 и пороге = 1e-5 ширина окна составляет 1 457 баров. При пороге = 1e-3 она составляет 54 бара. Пороговое значение регулирует компромисс между стационарностью и памятью: меньшие значения сохраняют больше информации за счёт более широкого окна обратного обзора.

Входные параметры

Параметр По умолчанию Описание InpD 0,4 Порядок дробного дифференцирования. Типичный диапазон: 0,1–0,9. Значения выше 0,5 дают результаты, близкие к целочисленному дифференцированию; значения ниже 0,1 дают результаты, близкие к исходным ценам. Оптимальное значение d — это минимальное значение, которое проходит ADF-тест на выбранном уровне значимости — см. сопутствующую статью, посвященную процедуре поиска в Python. InpThreshold 1e-5 Пороговое значение τ для весов. Итерация останавливается, когда |w[k]| < τ. Меньшие значения дают более широкое окно и лучшее сохранение памяти, но требуют большего количества исторических баров до получения первого достоверного результата. Рекомендуемый диапазон: от 1e-4 до 1e-5. InpUseLog true Применять ln(цена) перед дифференцированием. Рекомендуется для необработанных ценовых рядов (цены закрытия, открытия, максимума, минимума). Устанавливайте значение false только в том случае, если входные данные уже представляют собой ряд доходности или логарифмической доходности. InpPrice PRICE_CLOSE Тип применяемой цены. Принимает любое значение из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE: PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED.

Установка

Скопируйте файл FFDEngine.mqh в папку MQL5\Include\ (или в подпапку, указанную при загрузке из CodeBase — см. расположение файлов ниже). Скопируйте файл FFD.mq5 в пап ку MQL5\Indicators\Downloads\ (он помещается туда автоматически при загрузке из CodeBase). Скомпилируйте оба файла в MetaEditor. Индикатор должен скомпилироваться без предупреждений при использовании #property strict. Прикрепите FFD к любому графику. Окно индикатора появится под основным графиком после заполнения окна обратного обзора (ширина + 1 бар).

Использование CFFDEngine в собственном советнике или индикаторе

FFDEngine.mqh — это библиотека, состоящая только из заголовка. Включите её и вызовите Init() один раз в функции OnInit():

#include <FFDEngine.mqh> CFFDEngine g_engine; int OnInit () { if (!g_engine.Init( 0.4 , 1 e- 5 , true )) { Print ( "FFD engine init failed" ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { int need = g_engine.GetMinBars(); double close[]; if ( CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , need, close) < need) return ; ArraySetAsSeries (close, false ); double ffd_value = g_engine.Compute(close, need); }

Перекрестная проверка с помощью Python

Сопутствующий файл FFDValidation.mq5 (доступен в загрузке статьи) экспортирует значения FFD в файл CSV. Скрипт на Python ffd_cross_validate.py пересчитывает те же значения с использованием библиотеки afml и сравнивает их по каждому бару. На 5 000 барах EURUSD H1 с d = 0,4 и пороговым значением = 1e-5 максимальное абсолютное отклонение составляет менее 1e-12.

Примечания по производительности

Выделение векторного веса: один раз в OnInit() . Нулевое выделение памяти на пути тиков.

. Нулевое выделение памяти на пути тиков. Вычисления для каждого бара: скалярное произведение O(width). На современном оборудовании скалярное произведение по 1 457 элементам выполняется менее чем за 50 мкс.

Функция ComputeBuffer() использует аргумент prev_calculated для пропуска уже вычисленных баров — при каждом тике пересчитывается только текущий незавершённый бар.

Ссылки и сопутствующая статья