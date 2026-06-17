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Fixed-Width Fractional Differencing (FFD) - индикатор для MetaTrader 5
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Исходные цены на валюту и фьючерсы являются нестационарными: стандартные модели регрессии и классификации, обученные на них, сталкиваются с серьезным смещением, связанным с предвосхищением, и ложными корреляциями. Наивный способ решения этой проблемы — целочисленное дифференцирование — устраняет нестационарность, но при этом уничтожает всю «память» цен, отбрасывая именно ту структуру автокорреляции, которая необходима прогнозной модели.
Дробовое дифференцирование с фиксированной шириной (FFD), представленное в главе 5 книги «Advances in Financial Machine Learning» (López de Prado, 2018), решает эту проблему за счёт дифференцирования с нецелым порядком d ∈ (0, 1), который является достаточным для достижения стационарности при сохранении максимальной «памяти». В данной работе представлена реализация этого метода на языке MQL5, готовая к использованию в производственной среде.
Иллюстрация результатов FFD на двух панелях: нестационарная исходная цена (a) и стационарный ряд FFD (b) с отмеченным окном обратного обзора
Компоненты
- FFDEngine.mqh — библиотека, состоящая только из заголовка, содержащая класс CFFDEngine. Предоставляет функции Init(), Compute() (один бар) и ComputeBuffer() (полный буфер индикатора с оптимизацией prev_calculated ). После вызова OnInit() динамическое выделение памяти не производится.
- FFD.mq5 — пользовательский индикатор, обертывающий CFFDEngine. Рисует ряд FFD в отдельном окне графика. Поддерживает все значения ENUM_APPLIED_PRICE.
Принцип работы алгоритма
Вектор весов определяется рекуррентным соотношением (уравнение 5.4 AFML):
w[0] = 1; w[k] = -w[k-1] * (d - k + 1) / k, k = 1, 2, ...
Итерация прекращается, когда |w[k]| < пороговое значение. Затем вектор обращается, так что самая старая цена в окне обратного просмотра получает наименьший вес, а самая новая — 1,0. Значение FFD на баре i представляет собой скалярное произведение обращенного векторного веса на окно логарифма цены [i−width, …, i].
При d = 0,4 и пороге = 1e-5 ширина окна составляет 1 457 баров. При пороге = 1e-3 она составляет 54 бара. Пороговое значение регулирует компромисс между стационарностью и памятью: меньшие значения сохраняют больше информации за счёт более широкого окна обратного обзора.
Входные параметры
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|InpD
|0,4
|Порядок дробного дифференцирования. Типичный диапазон: 0,1–0,9. Значения выше 0,5 дают результаты, близкие к целочисленному дифференцированию; значения ниже 0,1 дают результаты, близкие к исходным ценам. Оптимальное значение d — это минимальное значение, которое проходит ADF-тест на выбранном уровне значимости — см. сопутствующую статью, посвященную процедуре поиска в Python.
|InpThreshold
|1e-5
|Пороговое значение τ для весов. Итерация останавливается, когда |w[k]| < τ. Меньшие значения дают более широкое окно и лучшее сохранение памяти, но требуют большего количества исторических баров до получения первого достоверного результата. Рекомендуемый диапазон: от 1e-4 до 1e-5.
|InpUseLog
|true
|Применять ln(цена) перед дифференцированием. Рекомендуется для необработанных ценовых рядов (цены закрытия, открытия, максимума, минимума). Устанавливайте значение false только в том случае, если входные данные уже представляют собой ряд доходности или логарифмической доходности.
|InpPrice
|PRICE_CLOSE
|Тип применяемой цены. Принимает любое значение из перечисления ENUM_APPLIED_PRICE: PRICE_OPEN, PRICE_HIGH, PRICE_LOW, PRICE_CLOSE, PRICE_MEDIAN, PRICE_TYPICAL, PRICE_WEIGHTED.
Установка
- Скопируйте файл FFDEngine.mqh в папку MQL5\Include\ (или в подпапку, указанную при загрузке из CodeBase — см. расположение файлов ниже).
- Скопируйте файл FFD.mq5 в пап ку MQL5\Indicators\Downloads\ (он помещается туда автоматически при загрузке из CodeBase).
- Скомпилируйте оба файла в MetaEditor. Индикатор должен скомпилироваться без предупреждений при использовании #property strict.
- Прикрепите FFD к любому графику. Окно индикатора появится под основным графиком после заполнения окна обратного обзора (ширина + 1 бар).
Использование CFFDEngine в собственном советнике или индикаторе
FFDEngine.mqh — это библиотека, состоящая только из заголовка. Включите её и вызовите Init() один раз в функции OnInit():
#include <FFDEngine.mqh> //--- Глобальный экземпляр механизма дифференцирования с фиксированной шириной и дробными шагами CFFDEngine g_engine; //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция инициализации эксперта | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Инициализация движка FFD с параметрами d=0,4, пороговым значением 1e-5 и включенным логарифмическим преобразованием //--- Данная конфигурация создаёт окно со статическим весом памяти на этапе инициализации EA if(!g_engine.Init(0.4, 1 e-5, true)) { Print("FFD engine init failed"); return(INIT_FAILED); } return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Функция «экспертного тика» | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- Запросить у движка, чтобы точно узнать, сколько исторических баров требуется //--- для вычисления допустимого значения FFD на основе порогового значения int need = g_engine.GetMinBars(); double close[]; //--- Загрузить данные об исторических ценах за необходимый период. //--- Если история ещё не синхронизирована или данных недостаточно, пропустить выполнение, чтобы избежать ошибок. if(CopyClose(_Symbol, _Period, 0, need, close) < need) return; //--- Убедиться, что индексация массива соответствует хронологическому порядку (самый старый столбец по индексу 0) //--- для правильного выравнивания с учетом преобразований матрицы векторных весов FFD с обратным порядком ArraySetAsSeries(close, false); //--- Вычислить стационарное значение выходного сигнала с дробными разностями для текущего бара double ffd_value = g_engine.Compute(close, need); //--- Используйте ffd_value в качестве признака для вашей модели. }
Перекрестная проверка с помощью Python
Сопутствующий файл FFDValidation.mq5 (доступен в загрузке статьи) экспортирует значения FFD в файл CSV. Скрипт на Python ffd_cross_validate.py пересчитывает те же значения с использованием библиотеки afml и сравнивает их по каждому бару. На 5 000 барах EURUSD H1 с d = 0,4 и пороговым значением = 1e-5 максимальное абсолютное отклонение составляет менее 1e-12.
Примечания по производительности
- Выделение векторного веса: один раз в OnInit(). Нулевое выделение памяти на пути тиков.
- Вычисления для каждого бара: скалярное произведение O(width). На современном оборудовании скалярное произведение по 1 457 элементам выполняется менее чем за 50 мкс.
- Функция ComputeBuffer() использует аргумент prev_calculated для пропуска уже вычисленных баров — при каждом тике пересчитывается только текущий незавершённый бар.
Ссылки и сопутствующая статья
- Лопес де Прадо, М. (2018). «Достижения в области финансового машинного обучения», глава 5 («Дробовое дифференцирование»), стр. 76–95. Wiley.
- Полная теория, реализация на Python и поиск параметров на основе ADF: «Инженерия признаков для машинного обучения — Часть 2: Реализация дробного дифференцирования с фиксированной шириной в MQL5», автор Патрик М. Ньороге.
- Сопутствующие инструменты валидации: FFDValidation.mq5 и ffd_cross_validate.py — включены в пакет для скачивания, прилагаемый к статье.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72499
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