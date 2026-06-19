该代码基于哪些思路： 本脚本专为需要即时平仓的手动交易者和算法交易经理设计。 标准的MetaTrader 5界面要求逐一平仓，这在市场波动剧烈时可能会导致显著的滑点。该脚本通过遍历所有未平仓头寸，并根据所选模式在瞬间完成平仓，从而实现了该过程的自动化。

指标解读： 该脚本通过用户友好的下拉菜单（枚举）进行操作，拖拽至图表后立即执行。它会在“专家顾问日志”终端中提供清晰的反馈，显示成功平仓的头寸确切数量。

外部变量（输入）说明：

CloseMode： 确定平仓的筛选逻辑。 CLOSE_PROFIT — 仅平仓当前处于净盈利状态的头寸（包括掉期和佣金）。 CLOSE_LOSS — 仅平仓当前处于亏损状态（净盈利为负）的头寸。 CLOSE_ALL — 通过平仓所有未平仓头寸，彻底清空账户。

TargetMagic： 按Magic Number进行筛选。 如果设置为 0，该脚本将影响所有手动交易和来自任何专家顾问的交易。 如果设置为特定数字（例如 12345），则只会平仓由该特定 EA 开立的头寸。



推荐用法：