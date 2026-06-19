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Close Profit Positions - MetaTrader 5脚本
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该代码基于哪些思路： 本脚本专为需要即时平仓的手动交易者和算法交易经理设计。 标准的MetaTrader 5界面要求逐一平仓，这在市场波动剧烈时可能会导致显著的滑点。该脚本通过遍历所有未平仓头寸，并根据所选模式在瞬间完成平仓，从而实现了该过程的自动化。
指标解读： 该脚本通过用户友好的下拉菜单（枚举）进行操作，拖拽至图表后立即执行。它会在“专家顾问日志”终端中提供清晰的反馈，显示成功平仓的头寸确切数量。
外部变量（输入）说明：
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CloseMode： 确定平仓的筛选逻辑。
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CLOSE_PROFIT— 仅平仓当前处于净盈利状态的头寸（包括掉期和佣金）。
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CLOSE_LOSS— 仅平仓当前处于亏损状态（净盈利为负）的头寸。
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CLOSE_ALL— 通过平仓所有未平仓头寸，彻底清空账户。
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TargetMagic： 按Magic Number进行筛选。
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如果设置为 0，该脚本将影响所有手动交易和来自任何专家顾问的交易。
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如果设置为特定数字（例如 12345），则只会平仓由该特定 EA 开立的头寸。
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推荐用法：
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交易品种： 通用（适用于任何货币对、黄金或加密货币）。
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时间周期： 任意（脚本即时执行，不依赖图表周期）。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/73093
该指标可在图表上识别失衡区域（Fair Value Gap），并在价格回调至这些区域时通过箭头发出信号。适用于黄金、外汇以及任何在M5至H4时间周期内具有高流动性的交易品种。Fixed-Width Fractional Differencing (FFD)
基于洛佩兹·德·普拉多（López de Prado）所著《金融机器学习进展》（第5章）中固定宽度分数差分（FFD）方法的MQL5实现。 该方法可在最大程度保留历史记忆的同时，将非平稳价格序列转换为平稳序列；其输出结果与 Python afml 库的交叉验证误差小于 1e-12。
一种基于加权调和平均数学原理的定量成交量密度引擎，用于消除算术异常值，并定位真正的机构流动性重心。TransactionCostCollector — 经纪商成本分析脚本
三重屏障标注管道通常使用一个任意常数（0.5–1.0%）或传统的点差假设作为 min_ret 阈值。如果将阈值设定在实际往返交易成本之下，会导致该管道将成本驱动的噪声误判为可交易信号。 由此标注的数据集会系统性地高估边际效应，而基于这些标签训练的任何模型都会过度拟合于标注方案产生的伪影，而非真实的市场结构。 TransactionCostCollector.mq5 是一个独立脚本，可解决该问题中的数据采集环节。