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Daily Risk Monitor Lite - MetaTrader 5脚本
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“Daily Risk Monitor Lite” 是一款免费且开源的 MetaTrader 5 指标，专为希望在图表上清晰监控日内账户风险的交易者设计。
该指标专注于一套精简、易于理解且实用的功能：
- 日度已实现盈亏
- 浮动盈亏
- 日总计
- 当前回撤率（%）
- 带颜色标注的“安全/警告/危险”状态
本项目的目标很简单：帮助交易者实时查看每日账户风险。
这是一个只读监控工具。它不会平仓、阻止交易，也不会充当完整的保护引擎。它被有意定位为一个轻量级的 CodeBase 示例，用于监控、学习和进一步的自定义开发。
### 主要功能
- 紧凑的图表面板
- 账户级每日风险统计
- 已平仓交易的每日已实现盈亏
- 未平仓头寸的浮动盈亏
- 每日总计计算
- 当前回撤百分比
- 基于颜色的风险状态
- 可选佣金计入
- 可选是否计入掉期费用
- 经纪商日或手动日始逻辑
- 活跃会话期间可在图表上自定义拖动面板
### 数据范围
- 仅限账户级别
- 不支持按交易品种拆分
- 不支持多账户汇总
### 计算规则
#### 日度已实现盈亏
- 统计当日活跃时段内已平仓的交易
- 仅包含平仓交易
- 佣金可计入或不计入
- 可选择是否计入掉期收益
#### 浮动盈亏
- 采用账户中所有未平仓头寸的当前浮动盈亏
- 可选择是否包含掉期费
#### 日总计
- `每日已实现盈亏 + 浮动盈亏`
#### 当前回撤率
- `max((余额 - 净值) / 余额 * 100, 0)`
- 若 `余额 <= 0`，回撤将显示为 `N/A`
#### 风险使用率 %
- 仅在 `日总值 < 0` 时计算
- 计算公式：
`abs(日总金额) / 日亏损限额 * 100`
- 预警阈值：`50%`
- 危险阈值：`80%`
### 交易日定义
- 若 `InpUseBrokerDay = true`，则交易日从经纪商服务器时间 `00:00` 开始
- 若 `InpUseBrokerDay = false`，则交易日从经纪商服务器时间的 `InpManualDayStartHour` 开始
### 该指标不具备的功能
- 不支持自动平仓
- 不支持交易阻断
- 不支持一键平仓
- 不支持开启/关闭保护模式
- 不具备完整的账户保护状态机
- 无推送通知
- 无报告导出 功能
- 无自营交易公司完整规则引擎
- 无复杂的多页用户界面
- `InpDailyLossLimitMoney`
- `InpIncludeCommission`
- `InpIncludeSwap`
- `InpUseBrokerDay`
- `InpManualDayStartHour`
- `InpCorner`
- `InpXOffset`
- `InpYOffset`
- `InpFontSize`
- `InpPanelBgColor`
- `InpSafeColor`
- `InpWarnColor`
- `InpDangerColor`
### 安装
1. 将项目文件夹放置在 `MQL5/Indicators/` 目录下
2. 在 MetaEditor 中打开 `DailyRiskMonitorLite.mq5`
3. 编译该指标
4. 将其附加到任意图表上
### 使用方法
1. 将该指标附加到图表上
2. 设置每日亏损限额
3. 选择经纪商自动开盘或手动开盘模式
4. 实时查看每日已实现亏损、浮动亏损、每日总亏损和回撤
5. 通过面板颜色快速掌握风险状况
6. 如有需要，可将自定义面板拖动至图表上的理想位置
### 适用对象
- 手动交易者
- 希望快速掌握日内风险状况的交易者
- 希望使用轻量级账户级监控工具的交易者
- 希望获得用于日常风险计算的简洁 MT5 示例的开发者
### 不适用于
- 寻找自动交易系统的用户
- 期望获得强制账户保护的用户
- 期望交易限制或强制平仓操作的用户
- 寻求完整自营交易公司合规引擎的用户
### 注意事项
- 本工具仅用于监控
- 它不会执行任何保护性措施
- 拖动后的面板位置仅适用于当前会话
- 对于佣金为零或掉期费为零的账户，相关参数的切换可能不会产生可见差异
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/72204
Easy Range Breakout EA - MT5
该EA实现了一种区间突破交易策略。它会计算用户定义的起始时间和结束时间之间的价格区间，在图表上绘制一个矩形来标记该区间的最高点和最低点，然后监控该区间关闭后的价格走势。 如果市场突破区间高点，则开仓做多；如果跌破区间低点，则开仓做空。Machine Learning Supertrend
一种受机器学习启发的趋势状态分析方法。提供精准的交易信号，并内置回测信心指标
Super Trend
Supertrend指标会在MetaTrader 5图表上绘制一条基于ATR的动态趋势线，该趋势线会在绿色上升趋势线和红色下降趋势线之间切换，并在每次趋势反转时可选地显示买入/卖出箭头信号。Institutional Fourier Transform (DFT) Dominant Cycle Language: MQL5
一种数字信号处理（DSP）引擎，通过对市场数据应用离散傅里叶变换（DFT），分离出主导的周期性频率，从而预测转折点并消除相位滞后。