“Daily Risk Monitor Lite” 是一款免费且开源的 MetaTrader 5 指标，专为希望在图表上清晰监控日内账户风险的交易者设计。





该指标专注于一套精简、易于理解且实用的功能：

- 日度已实现盈亏

- 浮动盈亏

- 日总计

- 当前回撤率（% ）

- 带颜色标注的“安全/警告/危险”状态

本项目的目标很简单：帮助交易者实时查看每日账户风险。

这是一个只读监控工具。它不会平仓、阻止交易，也不会充当完整的保护引擎。它被有意定位为一个轻量级的 CodeBase 示例，用于监控、学习和进一步的自定义开发。

### 主要功能

- 紧凑的图表面板

- 账户级每日风险统计

- 已平仓交易的每日已实现盈亏

- 未平仓头寸的浮动盈亏

- 每日总计计算

- 当前回撤百分比

- 基于颜色的风险状态

- 可选佣金计入

- 可选是否计入掉期费用

- 经纪商日或手动日始逻辑

- 活跃会话期间可在图表上自定义拖动面板

### 数据范围

- 仅限账户级别

- 不支持按交易品种拆分

- 不支持多账户汇总

### 计算规则

#### 日度已实现盈亏

- 统计当日活跃时段内已平仓的交易

- 仅包含平仓交易

- 佣金可计入或不计入

- 可选择是否计入掉期收益

#### 浮动盈亏

- 采用账户中所有未平仓头寸的当前浮动盈亏

- 可选择是否包含掉期费

#### 日总计

- `每日已实现盈亏 + 浮动盈亏`

#### 当前回撤率

- `max((余额 - 净值) / 余额 * 100, 0)`

- 若 `余额 <= 0`，回撤将显示为 `N/A`

#### 风险使用率 %

- 仅在 `日总值 < 0` 时计算

- 计算公式：

`abs(日总金额) / 日亏损限额 * 100`

- 预警阈值：`50%`

- 危险阈值：`80%`

### 交易日定义

- 若 `InpUseBrokerDay = true`，则交易日从经纪商服务器时间 `00:00` 开始

- 若 `InpUseBrokerDay = false`，则交易日从经纪商服务器时间的 `InpManualDayStartHour` 开始









### 该指标不具备的功能

- 不支持自动平仓

- 不支持交易阻断

- 不支持一键平仓

- 不支持开启/关闭保护模式

- 不具备完整的账户保护状态机

- 无推送通知

- 无报告导出 功能

- 无自营交易公司完整规则引擎

- 无复杂的多页用户界面





### 输入参数



- `InpDailyLossLimitMoney`

- `InpIncludeCommission`

- `InpIncludeSwap`

- `InpUseBrokerDay`

- `InpManualDayStartHour`

- `InpCorner`

- `InpXOffset`

- `InpYOffset`

- `InpFontSize`

- `InpPanelBgColor`

- `InpSafeColor`

- `InpWarnColor`

- `InpDangerColor`

### 安装

1. 将项目文件夹放置在 `MQL5/Indicators/` 目录下

2. 在 MetaEditor 中打开 `DailyRiskMonitorLite.mq5`

3. 编译该指标

4. 将其附加到任意图表上

### 使用方法

1. 将该指标附加到图表上

2. 设置每日亏损限额

3. 选择经纪商自动开盘或手动开盘模式

4. 实时查看每日已实现亏损、浮动亏损、每日总亏损和回撤

5. 通过面板颜色快速掌握风险状况

6. 如有需要，可将自定义面板拖动至图表上的理想位置

### 适用对象

- 手动交易者

- 希望快速掌握日内风险状况的交易者

- 希望使用轻量级账户级监控工具的交易者

- 希望获得用于日常风险计算的简洁 MT5 示例的开发者

### 不适用于

- 寻找自动交易系统的用户

- 期望获得强制账户保护的用户

- 期望交易限制或强制平仓操作的用户

- 寻求完整自营交易公司合规引擎的用户

### 注意事项

- 本工具仅用于监控

- 它不会执行任何保护性措施

- 拖动后的面板位置仅适用于当前会话