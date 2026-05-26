Индикатор Supertrend: следование за трендом на основе ATR для MetaTrader 5

Индикатор Supertrend — это широко используемый инструмент для следования за трендом, построенный на основе показателя среднего истинного диапазона (ATR). Он выводит динамическую линию поддержки или сопротивления непосредственно на ценовой график, переключаясь между зелёной линией восходящего тренда и красной линией нисходящего тренда при каждом изменении направления рынка. Трейдеры используют этот сигнал, чтобы оставаться на правильной стороне тренда, не прибегая к интерпретации сложных осцилляторов или многопанельных настроек.

Данная реализация переносит полную логику Supertrend в MetaTrader 5 в виде встроенного пользовательского индикатора. Он поддерживает два метода расчёта ATR: стандартную функцию iATR, встроенную в библиотеку MQL5, и ручное простое скользящее среднее истинного диапазона для трейдеров, предпочитающих более сглаженную полосу. Оба метода формируют одинаковую структуру скользящей полосы, при которой верхняя и нижняя полосы сужаются или расширяются в зависимости от волатильности и фиксируются, как только цена решительно отклоняется от них.

Когда тренд меняется с медвежьего на бычий, на свече пересечения рисуется стрелка вверх. При переходе с бычьего на медвежий тренд появляется стрелка вниз. Эти сигналы на покупку и продажу можно включать или отключать в настройках входных параметров, что позволяет сохранить график чистым для трейдеров, которым нужна только сама линия тренда. Индикатор полностью настраивается с помощью четырёх входных параметров: период ATR, множитель ATR, метод расчёта и видимость сигналов.









Входные параметры

Параметр

Тип

По умолчанию

Описание

ATRPeriod

int

10

Период, используемый для расчета среднего истинного диапазона (Average True Range). Меньшее значение делает полосы более чувствительными к краткосрочной волатильности, тогда как большее значение приводит к более плавным и медленно изменяющимся полосам.

ATRMultiplier

double

3,0

Множитель, применяемый к значению ATR для установки ширины верхней и нижней полос вокруг исходной цены HL2. Более высокие значения создают более широкие полосы, которые генерируют меньше, но более надёжных сигналов, а более низкие значения создают более узкие полосы с более частыми разворотами тренда.

ChangeATRMethod

bool

true

Выбирает метод расчёта ATR. При значении true индикатор использует стандартную функцию MQL5 iATR. При значении false он вручную вычисляет простое скользящее среднее истинного диапазона, что на определённых инструментах может давать слегка отличающиеся значения полос.

ShowSignals

bool

true

Управляет отображением стрелочных сигналов на покупку и продажу на графике. При значении true при развороте бычьего тренда появляется зелёная стрелка, направленная вверх, а при развороте медвежьего тренда — красная стрелка, направленная вниз. Установите значение false, чтобы отображать только линии тренда без стрелок.





