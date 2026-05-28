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Institutional Fourier Transform (DFT) Dominant Cycle Language: MQL5 - индикатор для MetaTrader 5
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Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
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Системный недостаток статических индикаторов
Разработчики алгоритмов для розничного рынка повсеместно полагаются на статические периоды обратного анализа (например, 14-периодный RSI или 20-периодную скользящую среднюю), однако такая архитектура содержит фатальный математический недостаток: рыночные циклы динамичны, а не статичны. При изменениях макроэкономической ликвидности естественная частота актива увеличивается или уменьшается. Использование статического 14-периодного осциллятора в ситуации, когда реальный рыночный цикл сместился к 8-периодной частоте, гарантирует серьезное фазовое отставание, что заставляет ваш советник покупать именно в тот момент, когда начинается цикл распределения институциональных инвесторов.
Преимущество институциональных игроков: спектральный анализ (Фурье)
Чтобы решить проблему фазового сдвига, фирмы, занимающиеся собственной торговлей, отказываются от статических периодов и используют цифровую обработку сигналов (DSP).
Институциональный экстрактор циклов на основе преобразования Фурье (DFT) применяет математические принципы физики волн к финансовым рынкам. Он непрерывно разлагает сложное, зашумленное ценовое движение на составляющие его синусоидальные и косинусоидальные волны, математически выделяя единственный доминирующий цикл, определяющий текущий рыночный режим.
Основная количественная архитектура
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Дискретное преобразование Фурье (DFT): движок использует скользящее алгоритмическое окно, сканируя частоты для выявления волны с наибольшей амплитудой, скрытой в хаотичном ценовом шуме.
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Проекция волны с фазовым совмещением: как только доминирующая частота выделена, индикатор проецирует выделенную синусоидальную волну непосредственно на ценовое движение. Это позволяет визуально отслеживать истинное «институциональное колебание».
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Обнаружение циклов с нулевой задержкой: в отличие от скользящих средних, которые отстают от цены, волна, извлеченная с помощью преобразования Фурье, динамически синхронизируется с текущей фазой, математически определяя пики и впадины ещё до того, как отстающие индикаторы пересекутся.
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Оптимизированный для ЦП цикл: исходные вычисления DFT издавна славятся тем, что перегружают ЦП. Этот движок MQL5 был тщательно оптимизирован с помощью управления памятью на уровне массивов, чтобы выполнять сложные тригонометрические вычисления за миллисекунды, не нарушая работу вашего торгового терминала.
Протокол алгоритмического исполнения
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Развертывание движка: прикрепите индикатор к активному графику — движок рассчитает скользящее окно DFT и построит доминирующую волну.
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Определение исчерпания: когда волна Фурье достигает своих верхних или нижних структурных пределов, это означает, что текущий рыночный цикл завершил свой математический оборот.
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Синхронизируйте свой советник: используйте эту доминирующую частоту для динамической настройки периодов обратного обзора ваших других индикаторов, заставляя ваши системы «дышать» в идеальной синхронизации с пульсом реального рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/72401
Индикатор Supertrend выводит на график MetaTrader 5 динамическую линию тренда, построенную на основе показателя ATR, которая меняет цвет с зелёного (восходящий тренд) на красный (нисходящий тренд) и при каждом развороте тренда может отображать дополнительные сигналы в виде стрелок «покупка»/«продажа».Daily Risk Monitor Lite
Daily Risk Monitor Lite — это облегченный индикатор для MetaTrader 5, который отображает суточную реализованную прибыль/убыток, плавающий P/L, суточную итоговую сумму, текущее падение капитала и статус риска, обозначенный цветом, прямо на графике. Это инструмент мониторинга, предназначенный исключительно для просмотра данных; он не закрывает сделки и не блокирует торговлю.
MQTTFive — полноценная реализация MQTT 5.0 клиента для MQL5. Возможности: • MQTT v5.0 — все типы пакетов, properties, QoS 0/1/2 • TCP + TLS через нативный MQL5 Socket API • Will-сообщения с properties (will_delay_interval, payload_format, message_expiry) • Topic Alias для исходящих PUBLISH • Flow Control (Receive Maximum) • Subscription Options (no_local, retain_as_published, retain_handling) • Бинарные и UTF-8 payload • Автоматический retry для QoS 1/2 • Ноль DLL зависимостей — чистый MQL5 Протестировано с Mosquitto 5.0 (15 тестов, все PASS). Документация: https://github.com/chekh/MQTTFive Лицензия: MITPrime Quantum AI — ТОРГУЙТЕ С ПОМОЩЬЮ ИИ (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, DeepSeek, xAI Grok).
Prime Quantum AI — это советник для платформы MT5, сочетающий в себе классический предварительный фильтр (ADX + Alligator) с подтверждением сигналов на графике на основе искусственного интеллекта от ведущих поставщиков ИИ (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, DeepSeek, xAI Grok). Когда предварительный фильтр обнаруживает формирование тренда, советник делает три скриншота графика с адаптивными таймфреймами и отправляет их настроенному поставщику ИИ, который возвращает направление, степень уверенности, стоп-лосс и тейк-профит. Сделка открывается только тогда, когда ИИ подтверждает сигнал предварительного фильтра с достаточной степенью уверенности. Особенности: два режима риска — «Стандартный брокер» и «Проп-фирма», настраиваемый размер лота, опциональный мартингейл, несколько режимов стоп-лосса и тейк-профита, трейлинг-стоп, частичное закрытие позиции, фильтры по новостям, времени, дню и спреду, перемещаемая информационная панель на графике и полностью доступные параметры индикатора. Требуется MetaTrader 5, включенная функция WebRequest для URL вашего провайдера и действительный ключ API. Провайдер определяется автоматически по формату ключа.