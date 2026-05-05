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Imbalance Finder (FVG) - индикатор для MetaTrader 5
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Обзор
Imbalance Finder - это индикатор для MetaTrader 5, который автоматически обнаруживает разрывы справедливой стоимости (FVG), также известные как дисбалансы, и визуально отслеживает их жизненный цикл на графике. Он выявляет как бычьи, так и медвежьи дисбалансы и в режиме реального времени отслеживает, дошла ли цена до каждого разрыва (частично заполнила его) или полностью заполнила.
Fair Value Gaps - это трехсвечные модели, в которых фитили первой и третьей свечи не пересекаются, оставляя ценовой "зазор" на средней свече. Эти зоны часто выступают в качестве поддержки/сопротивления и широко используются в торговых методиках Smart Money Concepts (SMC).
Как это работает
Логика обнаружения
Индикатор изучает каждый завершенный бар и сравнивает максимумы/минимумы окружающих свечей:
- Бычий FVG: Минимум бара [i] находится выше максимума бара [i-2]. Зона разрыва простирается от high[i-2] (внизу) до low[i] (вверху) и рисуется на баре [i-1].
- Медвежий FVG: максимум бара [i] находится ниже минимума бара [i-2]. Зона разрыва простирается от high[i] (внизу) до low[i-2] (вверху) и нарисована на баре [i-1].
Tapped vs. Filled
После обнаружения дисбаланса индикатор постоянно отслеживает, взаимодействует ли последующее ценовое действие с этой зоной:
- Tapped: Цена вошла в зону дисбаланса, но не прошла ее полностью. Для бычьего FVG это означает, что цена вошла в разрыв сверху, но не достигла его нижнего края. Пробитая часть выделяется отдельным цветом.
- Заполнено: Цена полностью пересекла зону дисбаланса, достигнув противоположного края. Весь прямоугольник меняет цвет, указывая на то, что разрыв больше не активен.
Это различие полезно, так как пробитый, но незаполненный FVG часто все еще действует как зона поддержки/сопротивления, в то время как полностью заполненный FVG считается пройденным.
Входные параметры
|Параметр
|По умолчанию
|Описание
|Цвет бычьего дисбаланса
|Лайм
|Цвет прямоугольника для активных бычьих FVG
|Цвет медвежьего дисбаланса
|Оранжевый
|Цвет прямоугольника для активных медвежьих FVG
|Показывать дисбалансы с касанием/заполнением
|true
|Переключить видимость наложенных/заполненных дисбалансов
|Цвет бычьих накладок
|Темно-зеленый
|Цвет, применяемый, когда бычий FVG отрывается или заполняется
|Медвежий цвет
|Красный
|Цвет, применяемый при касании или заполнении медвежьего FVG
Буферы индикатора
Индикатор отображает 7 буферов (без графиков, только данные), которые могут быть прочитаны экспертами или другими индикаторами:
|Буфер
|Индекс
|Значения
|Бычий дисбаланс
|0
|1 = присутствует FVG, EMPTY_VALUE = нет
|Медвежий дисбаланс
|1
|1 = FVG присутствует, EMPTY_VALUE = нет
|Флаг Tapped
|2
|1 = частично закрыт
|Tapped Until Price
|3
|Уровень цены достигнут внутри гэпа
|Заполнен флаг
|4
|1 = полностью заполнен
|Взаимодействие свечей
|5
|1 = накрыта, 2 = заполнена (на панели взаимодействия)
|Тип взаимодействия
|6
|1 = бычий FVG, 2 = медвежий FVG
Чтение графика
- Активные дисбалансы отображаются в виде цветных прямоугольников, охватывающих три бара.
- Когда цена проникает в зону, второй прямоугольник цвета "пробито/заполнено" накладывается на ту часть, которая была пробита.
- Когда цена заполняет всю зону, исходный прямоугольник заменяется одним прямоугольником цвета заполнения.
- Установите для параметра "Показывать пробитые/заполненные дисбалансы" значение false, если вы хотите видеть только активные (нетронутые) FVG.
Примечания
- Индикатор пересчитывает все дисбалансы и их статус при первой загрузке (исторические данные). На последующих барах проверяется только последний бар на наличие новых дисбалансов, а все открытые дисбалансы отслеживаются по текущему тику.
- Имена объектов имеют префиксы ImbalanceUp- и ImbalanceDn-, чтобы избежать конфликтов с другими индикаторами или ручными рисунками.
- При удалении индикатора удаляются только его собственные объекты графика.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71540
Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.Pivot point
Линия для изменения направления
Библиотека защиты институциональных проп-фирм для MetaTrader 5.Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters
Индикатор машинного обучения без контроля, который применяет алгоритм кластеризации K-Means к историческим ценовым действиям, математически определяя и отображая истинные институциональные пулы ликвидности без предвзятости человека.