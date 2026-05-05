Обзор

Imbalance Finder - это индикатор для MetaTrader 5, который автоматически обнаруживает разрывы справедливой стоимости (FVG), также известные как дисбалансы, и визуально отслеживает их жизненный цикл на графике. Он выявляет как бычьи, так и медвежьи дисбалансы и в режиме реального времени отслеживает, дошла ли цена до каждого разрыва (частично заполнила его) или полностью заполнила.

Fair Value Gaps - это трехсвечные модели, в которых фитили первой и третьей свечи не пересекаются, оставляя ценовой "зазор" на средней свече. Эти зоны часто выступают в качестве поддержки/сопротивления и широко используются в торговых методиках Smart Money Concepts (SMC).

Как это работает

Логика обнаружения

Индикатор изучает каждый завершенный бар и сравнивает максимумы/минимумы окружающих свечей:

Бычий FVG : Минимум бара [i] находится выше максимума бара [i-2]. Зона разрыва простирается от high[i-2] (внизу) до low[i] (вверху) и рисуется на баре [i-1].

: Минимум бара [i] находится выше максимума бара [i-2]. Зона разрыва простирается от high[i-2] (внизу) до low[i] (вверху) и рисуется на баре [i-1]. Медвежий FVG: максимум бара [i] находится ниже минимума бара [i-2]. Зона разрыва простирается от high[i] (внизу) до low[i-2] (вверху) и нарисована на баре [i-1].





Tapped vs. Filled

После обнаружения дисбаланса индикатор постоянно отслеживает, взаимодействует ли последующее ценовое действие с этой зоной:

Tapped : Цена вошла в зону дисбаланса, но не прошла ее полностью. Для бычьего FVG это означает, что цена вошла в разрыв сверху, но не достигла его нижнего края. Пробитая часть выделяется отдельным цветом.

: Цена вошла в зону дисбаланса, но не прошла ее полностью. Для бычьего FVG это означает, что цена вошла в разрыв сверху, но не достигла его нижнего края. Пробитая часть выделяется отдельным цветом. Заполнено: Цена полностью пересекла зону дисбаланса, достигнув противоположного края. Весь прямоугольник меняет цвет, указывая на то, что разрыв больше не активен.

Это различие полезно, так как пробитый, но незаполненный FVG часто все еще действует как зона поддержки/сопротивления, в то время как полностью заполненный FVG считается пройденным.

Входные параметры

Параметр По умолчанию Описание Цвет бычьего дисбаланса Лайм Цвет прямоугольника для активных бычьих FVG Цвет медвежьего дисбаланса Оранжевый Цвет прямоугольника для активных медвежьих FVG Показывать дисбалансы с касанием/заполнением true Переключить видимость наложенных/заполненных дисбалансов Цвет бычьих накладок Темно-зеленый Цвет, применяемый, когда бычий FVG отрывается или заполняется Медвежий цвет Красный Цвет, применяемый при касании или заполнении медвежьего FVG







Буферы индикатора

Индикатор отображает 7 буферов (без графиков, только данные), которые могут быть прочитаны экспертами или другими индикаторами:

Буфер Индекс Значения Бычий дисбаланс 0 1 = присутствует FVG, EMPTY_VALUE = нет Медвежий дисбаланс 1 1 = FVG присутствует, EMPTY_VALUE = нет Флаг Tapped 2 1 = частично закрыт Tapped Until Price 3 Уровень цены достигнут внутри гэпа Заполнен флаг 4 1 = полностью заполнен Взаимодействие свечей 5 1 = накрыта, 2 = заполнена (на панели взаимодействия) Тип взаимодействия 6 1 = бычий FVG, 2 = медвежий FVG





Чтение графика

Активные дисбалансы отображаются в виде цветных прямоугольников, охватывающих три бара.

отображаются в виде цветных прямоугольников, охватывающих три бара. Когда цена проникает в зону, второй прямоугольник цвета "пробито/заполнено" накладывается на ту часть, которая была пробита.

Когда цена заполняет всю зону, исходный прямоугольник заменяется одним прямоугольником цвета заполнения.

Установите для параметра "Показывать пробитые/заполненные дисбалансы" значение false, если вы хотите видеть только активные (нетронутые) FVG.

Примечания