代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

Imbalance Finder (FVG) - MetaTrader 5脚本

TECHAURORA - FZCO
TECHAURORA - FZCO

TECHAURORA - FZCO

5 (1)
Quantitative Research Company from Dubai, UAE
5 产品 1 信号 1 文章 1 代码
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
843
等级:
(3)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

概览

失衡搜索器 是 MetaTrader 5 的一个图表指标，可自动检测公平价值缺口（FVG），也称为失衡，并在图表上直观地跟踪其生命周期。它能识别看涨和看跌的不平衡，并实时监控价格是否已触及（部分填补）或完全填补了 每个缺口。

公允价值缺口是三根蜡烛形态，其中第一根和第三根蜡烛的蜡烛芯不重叠，中间的蜡烛留下价格 "缺口"。这些区域经常充当支撑位/阻力位，在 Smart Money Concepts（SMC）交易方法中被广泛使用。

工作原理

检测逻辑

该指标检查每个完成的柱状图，并比较周围蜡烛图的高点/低点：

  • 看涨 FVG：柱状图 [i] 的低点高于柱状图 [i-2] 的高点。缺口区域从高点[i-2]（底部）到低点[i]（顶部），并画在柱状图[i-1]上。
  • 看跌 FVG：柱状图[i]的高点低于柱状图[i-2]的低点。缺口区域从高点[i]（底部）到低点[i-2]（顶部），画在柱状图[i-1]处。
演示 1

    跳空与回补

    一旦检测到不平衡，指标就会持续监控后续价格行为是否与该区域发生互动：

    • 攻破：价格已进入失衡区域，但尚未完全穿越该区域。对于看涨的 FVG，这意味着价格从上方跌入缺口，但没有到达底部边缘。跳空部分用单独的颜色突出显示。
    • 填补：价格完全穿过不平衡区域，到达对边。整个矩形变色，表示缺口不再活跃。

    这种区分非常有用，因为已触及但未填满的 FVG 通常仍作为支撑/阻力区，而完全填满的 FVG 则被视为已消耗。

    输入参数

    参数 默认值 说明
    看涨失衡颜色 石灰色 活跃的看涨 FVG 的矩形颜色
    看跌失衡颜色 橙色 活跃的看跌 FVG 的矩形颜色
    显示挖掘/填充不平衡 切换已攻破/已填充覆盖的可见性
    挖掘/填充的看涨颜色 深绿色 看涨 FVG 被触及或填充时应用的颜色
    点击/填充的看跌颜色 红色 看跌 FVG 被挖掘或填充时应用的颜色


    指标缓冲区

    该指标提供 7 个缓冲区（不绘制曲线图；仅提供数据），可供智能交易系统或其他指标读取：

    缓冲区 指数 数值
    看涨失衡 0 1 = 存在 FVG，EMPTY_VALUE = 无
    看跌失衡 1 1 = 存在 FVG，EMPTY_VALUE = 无
    已平仓标志 2 1 = 部分卖出
    出价前已出价 3 在缺口内达到的价格水平
    填充标志 4 1 = 完全填满
    蜡烛图互动 5 1 = 点击，2 = 填满（在互动栏上）
    互动类型 6 1 = 看涨 FVG，2 = 看跌 FVG


    阅读图表

    • 活跃失衡 显示为横跨三个柱状图的彩色矩形。
    • 当价格触及一个区域时，第二个触及/填充颜色的矩形会覆盖被击穿的部分。
    • 当价格填满整个区域时，原来的矩形会被填满颜色的单个矩形取代。
    • 如果只想查看活动（未触及）的 FVG，请将 "显示已触及/已填充不平衡 "设置为假。

    注意事项

    • 指标会在首次加载（历史数据）时重新计算所有不平衡及其状态。在随后的条形图中，只检查最新条形图是否有新的不平衡，所有未结的不平衡都会根据当前刻度进行监控。
    • 对象名称以 ImbalanceUp- 和 ImbalanceDn- 为前缀，以避免与其他指标或手动绘图发生冲突。
    • 删除指标时，只删除其自身的图表对象。

    由MetaQuotes Ltd译自英文
    原代码： https://www.mql5.com/en/code/71540

    KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode

    KSQ Fair Value Gap EA 自动交易机构 FVG 区域，内置制度检测功能，可过滤掉区间市场中的低质量设置。 策略 检测 3 条看涨和看跌 FVG 模式。在确认回撤进入区域时入场。每个 FVG 只触发一次。 REGIME 过滤器 EMA 趋势偏差、ADX 强度过滤器或两者结合。可配置更高的时间框架（M15-D1）。 SL 和 TP 均支持基于 ATR 或固定点模式，可独立设置。 手数大小 固定手数或基于风险百分比的手数--可从输入中切换。 交易管理 盈亏平衡止损、部分平仓和 ATR/点跟踪止损。 风险保护 每日和总跌幅止损开关。每个方向的最大交易上限。会话时间过滤器，尚未针对任何货币对进行优化

    Pivot point Pivot point

    改变方向的线路

    ASQ PropFirm Shield ASQ PropFirm Shield

    MetaTrader 5 的机构道具公司保护库。

    Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters

    这是一个无监督的机器学习指标，它将 K-Means 聚类算法应用于历史价格走势，以数学方法检测和绘制真实的机构流动性池，而不带人为偏见。