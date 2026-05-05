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Imbalance Finder (FVG) - MetaTrader 5脚本
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概览
失衡搜索器 是 MetaTrader 5 的一个图表指标，可自动检测公平价值缺口（FVG），也称为失衡，并在图表上直观地跟踪其生命周期。它能识别看涨和看跌的不平衡，并实时监控价格是否已触及（部分填补）或完全填补了 每个缺口。
公允价值缺口是三根蜡烛形态，其中第一根和第三根蜡烛的蜡烛芯不重叠，中间的蜡烛留下价格 "缺口"。这些区域经常充当支撑位/阻力位，在 Smart Money Concepts（SMC）交易方法中被广泛使用。
工作原理
检测逻辑
该指标检查每个完成的柱状图，并比较周围蜡烛图的高点/低点：
- 看涨 FVG：柱状图 [i] 的低点高于柱状图 [i-2] 的高点。缺口区域从高点[i-2]（底部）到低点[i]（顶部），并画在柱状图[i-1]上。
- 看跌 FVG：柱状图[i]的高点低于柱状图[i-2]的低点。缺口区域从高点[i]（底部）到低点[i-2]（顶部），画在柱状图[i-1]处。
跳空与回补
一旦检测到不平衡，指标就会持续监控后续价格行为是否与该区域发生互动：
- 攻破：价格已进入失衡区域，但尚未完全穿越该区域。对于看涨的 FVG，这意味着价格从上方跌入缺口，但没有到达底部边缘。跳空部分用单独的颜色突出显示。
- 填补：价格完全穿过不平衡区域，到达对边。整个矩形变色，表示缺口不再活跃。
这种区分非常有用，因为已触及但未填满的 FVG 通常仍作为支撑/阻力区，而完全填满的 FVG 则被视为已消耗。
输入参数
|参数
|默认值
|说明
|看涨失衡颜色
|石灰色
|活跃的看涨 FVG 的矩形颜色
|看跌失衡颜色
|橙色
|活跃的看跌 FVG 的矩形颜色
|显示挖掘/填充不平衡
|真
|切换已攻破/已填充覆盖的可见性
|挖掘/填充的看涨颜色
|深绿色
|看涨 FVG 被触及或填充时应用的颜色
|点击/填充的看跌颜色
|红色
|看跌 FVG 被挖掘或填充时应用的颜色
指标缓冲区
该指标提供 7 个缓冲区（不绘制曲线图；仅提供数据），可供智能交易系统或其他指标读取：
|缓冲区
|指数
|数值
|看涨失衡
|0
|1 = 存在 FVG，EMPTY_VALUE = 无
|看跌失衡
|1
|1 = 存在 FVG，EMPTY_VALUE = 无
|已平仓标志
|2
|1 = 部分卖出
|出价前已出价
|3
|在缺口内达到的价格水平
|填充标志
|4
|1 = 完全填满
|蜡烛图互动
|5
|1 = 点击，2 = 填满（在互动栏上）
|互动类型
|6
|1 = 看涨 FVG，2 = 看跌 FVG
阅读图表
- 活跃失衡 显示为横跨三个柱状图的彩色矩形。
- 当价格触及一个区域时，第二个触及/填充颜色的矩形会覆盖被击穿的部分。
- 当价格填满整个区域时，原来的矩形会被填满颜色的单个矩形取代。
- 如果只想查看活动（未触及）的 FVG，请将 "显示已触及/已填充不平衡 "设置为假。
注意事项
- 指标会在首次加载（历史数据）时重新计算所有不平衡及其状态。在随后的条形图中，只检查最新条形图是否有新的不平衡，所有未结的不平衡都会根据当前刻度进行监控。
- 对象名称以 ImbalanceUp- 和 ImbalanceDn- 为前缀，以避免与其他指标或手动绘图发生冲突。
- 删除指标时，只删除其自身的图表对象。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/71540
KSQ Fair Value Gap EA 自动交易机构 FVG 区域，内置制度检测功能，可过滤掉区间市场中的低质量设置。 策略 检测 3 条看涨和看跌 FVG 模式。在确认回撤进入区域时入场。每个 FVG 只触发一次。 REGIME 过滤器 EMA 趋势偏差、ADX 强度过滤器或两者结合。可配置更高的时间框架（M15-D1）。 SL 和 TP 均支持基于 ATR 或固定点模式，可独立设置。 手数大小 固定手数或基于风险百分比的手数--可从输入中切换。 交易管理 盈亏平衡止损、部分平仓和 ATR/点跟踪止损。 风险保护 每日和总跌幅止损开关。每个方向的最大交易上限。会话时间过滤器，尚未针对任何货币对进行优化Pivot point
改变方向的线路
MetaTrader 5 的机构道具公司保护库。Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters
这是一个无监督的机器学习指标，它将 K-Means 聚类算法应用于历史价格走势，以数学方法检测和绘制真实的机构流动性池，而不带人为偏见。