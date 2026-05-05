概览

失衡搜索器 是 MetaTrader 5 的一个图表指标，可自动检测公平价值缺口（FVG），也称为失衡，并在图表上直观地跟踪其生命周期。它能识别看涨和看跌的不平衡，并实时监控价格是否已触及（部分填补）或完全填补了 每个缺口。

公允价值缺口是三根蜡烛形态，其中第一根和第三根蜡烛的蜡烛芯不重叠，中间的蜡烛留下价格 "缺口"。这些区域经常充当支撑位/阻力位，在 Smart Money Concepts（SMC）交易方法中被广泛使用。

工作原理

检测逻辑

该指标检查每个完成的柱状图，并比较周围蜡烛图的高点/低点：

看涨 FVG ：柱状图 [i] 的低点高于柱状图 [i-2] 的高点。缺口区域从高点[i-2]（底部）到低点[i]（顶部），并画在柱状图[i-1]上。

：柱状图 [i] 的低点高于柱状图 [i-2] 的高点。缺口区域从高点[i-2]（底部）到低点[i]（顶部），并画在柱状图[i-1]上。 看跌 FVG：柱状图[i]的高点低于柱状图[i-2]的低点。缺口区域从高点[i]（底部）到低点[i-2]（顶部），画在柱状图[i-1]处。





跳空与回补

一旦检测到不平衡，指标就会持续监控后续价格行为是否与该区域发生互动：

攻破 ：价格已进入失衡区域，但尚未完全穿越该区域。对于看涨的 FVG，这意味着价格从上方跌入缺口，但没有到达底部边缘。跳空部分用单独的颜色突出显示。

：价格已进入失衡区域，但尚未完全穿越该区域。对于看涨的 FVG，这意味着价格从上方跌入缺口，但没有到达底部边缘。跳空部分用单独的颜色突出显示。 填补：价格完全穿过不平衡区域，到达对边。整个矩形变色，表示缺口不再活跃。

这种区分非常有用，因为已触及但未填满的 FVG 通常仍作为支撑/阻力区，而完全填满的 FVG 则被视为已消耗。

输入参数

参数 默认值 说明 看涨失衡颜色 石灰色 活跃的看涨 FVG 的矩形颜色 看跌失衡颜色 橙色 活跃的看跌 FVG 的矩形颜色 显示挖掘/填充不平衡 真 切换已攻破/已填充覆盖的可见性 挖掘/填充的看涨颜色 深绿色 看涨 FVG 被触及或填充时应用的颜色 点击/填充的看跌颜色 红色 看跌 FVG 被挖掘或填充时应用的颜色







指标缓冲区

该指标提供 7 个缓冲区（不绘制曲线图；仅提供数据），可供智能交易系统或其他指标读取：

缓冲区 指数 数值 看涨失衡 0 1 = 存在 FVG，EMPTY_VALUE = 无 看跌失衡 1 1 = 存在 FVG，EMPTY_VALUE = 无 已平仓标志 2 1 = 部分卖出 出价前已出价 3 在缺口内达到的价格水平 填充标志 4 1 = 完全填满 蜡烛图互动 5 1 = 点击，2 = 填满（在互动栏上） 互动类型 6 1 = 看涨 FVG，2 = 看跌 FVG





阅读图表

活跃失衡 显示为横跨三个柱状图的彩色矩形。

显示为横跨三个柱状图的彩色矩形。 当价格触及一个区域时，第二个触及/填充颜色的矩形会覆盖被击穿的部分。

当价格填满整个区域时，原来的矩形会被填满颜色的单个矩形取代。

如果只想查看活动（未触及）的 FVG，请将 "显示已触及/已填充不平衡 "设置为假。

注意事项