KSQ Fair Value Gap EA - это полностью автоматизированный советник, который

торгует институциональными гэпами справедливой стоимости (FVG) со встроенным режимом

для избежания низкокачественных настроек на колеблющихся рынках.





ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ━━━ ━━━

Обнаруживает бычьи и медвежьи 3-барные модели FVG и входит в рынок, когда

цена возвращается в незаполненную зону. Каждый FVG отслеживается

индивидуально - после торговли он больше не сработает.





ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА ━━━ ━━━

- EMA Filter - смещение EMA50/EMA200 на старших таймфреймах (настраиваемый TF)

- Фильтр ADX - Минимальная сила тренда + проверка направленности DI+/DI-.

- Комбинированный режим - Для получения достоверного сигнала необходимо совпадение обоих условий

- Выключенный режим - торговля всеми FVG без ограничений





━━━ СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ ━━━

SL и TP поддерживают два независимых режима:

- ATR-Based - Множитель × ATR для динамических уровней с поправкой на волатильность.

- Фиксированные точки - установка точного расстояния между точками для последовательного определения размера





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- Фиксированный лот - постоянный размер лота при каждой сделке

- Риск-ориентированный - автоматический расчет размера лота исходя из % риска по счету на сделку





━━━ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ━━━━

- Частичное закрытие по середине ТП или настраиваемому уровню R:R

- Трейлинг-стоп по ATR или по точкам

- Максимальное количество одновременных сделок





━━━ ЗАЩИТА ОТ РИСКА ━━━

- Выключатель ежедневной просадки (%)

- Ограничитель общей просадки (%)

- Фильтр времени сессии (на основе часов)

- Поддержка Push-уведомлений и оповещений