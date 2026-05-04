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Советники

KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode - эксперт для MetaTrader 5

Christopher Adie
Christopher Adie

Christopher Adie

5 (1)
Quantitative Trading Expert | Algorithm Development Specialist
Professional Overview
6 продуктов 2 сигнала 4 кода 1 тема 6 комментариев
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Рейтинг:
(4)
Опубликован:
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KSQ Fair Value Gap EA - это полностью автоматизированный советник, который

торгует институциональными гэпами справедливой стоимости (FVG) со встроенным режимом

для избежания низкокачественных настроек на колеблющихся рынках.


ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ━━━ ━━━

Обнаруживает бычьи и медвежьи 3-барные модели FVG и входит в рынок, когда

цена возвращается в незаполненную зону. Каждый FVG отслеживается

индивидуально - после торговли он больше не сработает.


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА ━━━ ━━━

- EMA Filter - смещение EMA50/EMA200 на старших таймфреймах (настраиваемый TF)

- Фильтр ADX - Минимальная сила тренда + проверка направленности DI+/DI-.

- Комбинированный режим - Для получения достоверного сигнала необходимо совпадение обоих условий

- Выключенный режим - торговля всеми FVG без ограничений


━━━ СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ ━━━

SL и TP поддерживают два независимых режима:

- ATR-Based - Множитель × ATR для динамических уровней с поправкой на волатильность.

- Фиксированные точки - установка точного расстояния между точками для последовательного определения размера


━━━ ━━ ━━ ━━━

- Фиксированный лот - постоянный размер лота при каждой сделке

- Риск-ориентированный - автоматический расчет размера лота исходя из % риска по счету на сделку


━━━ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ━━━━

- Частичное закрытие по середине ТП или настраиваемому уровню R:R

- Трейлинг-стоп по ATR или по точкам

- Максимальное количество одновременных сделок


━━━ ЗАЩИТА ОТ РИСКА ━━━

- Выключатель ежедневной просадки (%)

- Ограничитель общей просадки (%)

- Фильтр времени сессии (на основе часов)

- Поддержка Push-уведомлений и оповещений

Тест годичной давности еще не оптимизирован

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71467

Pivot point Pivot point

Линия для изменения направления

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