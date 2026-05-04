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KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode - эксперт для MetaTrader 5
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KSQ Fair Value Gap EA - это полностью автоматизированный советник, который
торгует институциональными гэпами справедливой стоимости (FVG) со встроенным режимом
для избежания низкокачественных настроек на колеблющихся рынках.
ОСНОВНАЯ СТРАТЕГИЯ ━━━ ━━━
Обнаруживает бычьи и медвежьи 3-барные модели FVG и входит в рынок, когда
цена возвращается в незаполненную зону. Каждый FVG отслеживается
индивидуально - после торговли он больше не сработает.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА ━━━ ━━━
- EMA Filter - смещение EMA50/EMA200 на старших таймфреймах (настраиваемый TF)
- Фильтр ADX - Минимальная сила тренда + проверка направленности DI+/DI-.
- Комбинированный режим - Для получения достоверного сигнала необходимо совпадение обоих условий
- Выключенный режим - торговля всеми FVG без ограничений
━━━ СТОП-ЛОСС И ТЕЙК-ПРОФИТ ━━━
SL и TP поддерживают два независимых режима:
- ATR-Based - Множитель × ATR для динамических уровней с поправкой на волатильность.
- Фиксированные точки - установка точного расстояния между точками для последовательного определения размера
━━━ ━━ ━━ ━━━
- Фиксированный лот - постоянный размер лота при каждой сделке
- Риск-ориентированный - автоматический расчет размера лота исходя из % риска по счету на сделку
━━━ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ━━━━
- Частичное закрытие по середине ТП или настраиваемому уровню R:R
- Трейлинг-стоп по ATR или по точкам
- Максимальное количество одновременных сделок
━━━ ЗАЩИТА ОТ РИСКА ━━━
- Выключатель ежедневной просадки (%)
- Ограничитель общей просадки (%)
- Фильтр времени сессии (на основе часов)
- Поддержка Push-уведомлений и оповещений
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71467
Линия для изменения направленияInstitutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library)
Объектно-ориентированная библиотека MQL5 (.mqh), которая заменяет статичные розничные модели риска на институциональные модели Volatility-Adjusted Position Sizing (VAPS) и Kelly Criterion.
Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.ASQ PropFirm Shield
Библиотека защиты институциональных проп-фирм для MetaTrader 5.