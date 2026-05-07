CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters - индикатор для MetaTrader 5

Amanda V | KayruYuta | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Amanda Vitoria De Paula Pereira
Amanda Vitoria De Paula Pereira

Amanda Vitoria De Paula Pereira

4.6 (13)
I am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
5 продуктов 7 статей 35 кодов 33 комментария
Просмотров:
584
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Недостаток розничной поддержки и сопротивления

Розничные трейдеры вручную рисуют горизонтальные линии поддержки и сопротивления, основываясь на визуальной памяти и субъективных предубеждениях, и такой ручной подход статистически несостоятелен. Институциональные алгоритмы не заботятся о линии, которую вы нарисовали на графике; они оперируют плотностью объема и кластеризацией ликвидности.

Печать


Неконтролируемое машинное обучение (K-Means)

Чтобы исключить человеческую предвзятость, количественные хедж-фонды используют науку о данных. Индикатор Institutional K-Means Liquidity Clusters привносит неуправляемое машинное обучение прямо в ваш MQL5-терминал.

Алгоритм обрабатывает сотни исторических ценовых точек и математически группирует их в отдельные кластеры высокой плотности. Центр этих кластеров ("Центроиды") представляет собой точные ценовые уровни, где математически сконцентрирована ликвидность.


Основная количественная архитектура

  • Математическая объективность: Автоматически находит точное среднее значение кластеров исполнения, выстраивая динамические уровни поддержки и сопротивления, которые адаптируются к меняющемуся режиму рынка.

  • Ноль внешних зависимостей: Классический алгоритм K-Means был написан на родном языке C++ (MQL5), что означает, что он выполняет сложные массивы машинного обучения за микросекунды, не требуя медленных мостов Python или внешних DLL.

  • Динамическая повторная кластеризация: Движок пересчитывает центроиды по завершении определенных алгоритмических интервалов, чтобы ваша карта ликвидности всегда соответствовала последнему институциональному потоку ордеров.


Протокол исполнения

  1. Подключите механизм: Разверните индикатор на структурных таймфреймах (H1, H4 или D1) для построения карты макрокластеров ликвидности.

  2. Торгуйте центроиды: Дождитесь, пока ценовое действие повторно протестирует эти рассчитанные машиной уровни. Поскольку эти линии представляют собой максимальную историческую плотность, они действуют как массивные магнитные зоны для средней реверсии или высоковероятных ретестов на прорыв.

  3. Комбинируйте с потоком: Используйте эту макрокарту в сочетании с индикаторами потока ордеров (такими как CVD или Z-Score), чтобы выбивать входы, когда цена попадает в центроид K-Means.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71641

ASQ PropFirm Shield ASQ PropFirm Shield

Библиотека защиты институциональных проп-фирм для MetaTrader 5.

Imbalance Finder (FVG) Imbalance Finder (FVG)

Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.

HTF Reversal Divergences HTF Reversal Divergences

Мультитаймфреймовый индикатор с дивергенцией RSI. + Сигналы на покупку/продажу Вдохновленные торговым мнением.

Symbol Summary Symbol Summary

Symbol Summary - это сервис для MT5, который открывает отдельное окно просмотра и отображает подробный отчет по торговому символу. Он поддерживает русский и английский языки, изменение размера окна, прокрутку и автоматическое обновление отчета при смене символа или таймфрейма на просматриваемом графике без перезапуска сервиса.