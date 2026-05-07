Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Institutional K-Means Machine Learning Liquidity Clusters - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Amanda Vitoria De Paula PereiraI am a Software Engineer focused on quantitative architecture and high-frequency trade execution, I do not build generic retail scripts, I write clean code designed to survive live broker environments, toxic order flow, and server latency, my infrastructure handles complex math without freezing the
- Просмотров:
- 584
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Недостаток розничной поддержки и сопротивления
Розничные трейдеры вручную рисуют горизонтальные линии поддержки и сопротивления, основываясь на визуальной памяти и субъективных предубеждениях, и такой ручной подход статистически несостоятелен. Институциональные алгоритмы не заботятся о линии, которую вы нарисовали на графике; они оперируют плотностью объема и кластеризацией ликвидности.
Неконтролируемое машинное обучение (K-Means)
Чтобы исключить человеческую предвзятость, количественные хедж-фонды используют науку о данных. Индикатор Institutional K-Means Liquidity Clusters привносит неуправляемое машинное обучение прямо в ваш MQL5-терминал.
Алгоритм обрабатывает сотни исторических ценовых точек и математически группирует их в отдельные кластеры высокой плотности. Центр этих кластеров ("Центроиды") представляет собой точные ценовые уровни, где математически сконцентрирована ликвидность.
Основная количественная архитектура
-
Математическая объективность: Автоматически находит точное среднее значение кластеров исполнения, выстраивая динамические уровни поддержки и сопротивления, которые адаптируются к меняющемуся режиму рынка.
-
Ноль внешних зависимостей: Классический алгоритм K-Means был написан на родном языке C++ (MQL5), что означает, что он выполняет сложные массивы машинного обучения за микросекунды, не требуя медленных мостов Python или внешних DLL.
-
Динамическая повторная кластеризация: Движок пересчитывает центроиды по завершении определенных алгоритмических интервалов, чтобы ваша карта ликвидности всегда соответствовала последнему институциональному потоку ордеров.
Протокол исполнения
-
Подключите механизм: Разверните индикатор на структурных таймфреймах (H1, H4 или D1) для построения карты макрокластеров ликвидности.
-
Торгуйте центроиды: Дождитесь, пока ценовое действие повторно протестирует эти рассчитанные машиной уровни. Поскольку эти линии представляют собой максимальную историческую плотность, они действуют как массивные магнитные зоны для средней реверсии или высоковероятных ретестов на прорыв.
-
Комбинируйте с потоком: Используйте эту макрокарту в сочетании с индикаторами потока ордеров (такими как CVD или Z-Score), чтобы выбивать входы, когда цена попадает в центроид K-Means.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71641
Библиотека защиты институциональных проп-фирм для MetaTrader 5.Imbalance Finder (FVG)
Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.
Мультитаймфреймовый индикатор с дивергенцией RSI. + Сигналы на покупку/продажу Вдохновленные торговым мнением.Symbol Summary
Symbol Summary - это сервис для MT5, который открывает отдельное окно просмотра и отображает подробный отчет по торговому символу. Он поддерживает русский и английский языки, изменение размера окна, прокрутку и автоматическое обновление отчета при смене символа или таймфрейма на просматриваемом графике без перезапуска сервиса.