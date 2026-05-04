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Индикаторы

Pivot point - индикатор для MetaTrader 5

namakulabu
namakulabu

namakulabu

9 кодов 4 комментария
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Pivot Point - это индикатор технического анализа, используемый в торговле на рынке Форекс для определения потенциальных разворотов цены. Он рассчитывается на основе цен максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Трейдеры используют Pivot Points для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления на текущий торговый день. Эти уровни помогают трейдерам принимать обоснованные решения о том, когда входить или выходить из сделок, устанавливать стоп-лосс ордера и тейк-профиты. Точки разворота особенно полезны на волатильных рынках, где движение цен может быть непредсказуемым. Понимая, что такое Pivot Points и как они могут указывать на потенциальные поворотные точки рынка, трейдеры могут повысить свои шансы на совершение прибыльных сделок на рынке Форекс.

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Вы можете комбинировать Pivot Point с любыми индикаторами, такими как Moving Average и Bollinger Bands, чтобы улучшить свою торговую стратегию. Совместное использование нескольких индикаторов позволяет получить более полное представление о динамике рынка и принимать более обоснованные торговые решения. Точки разворота служат ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а такие индикаторы, как Moving Average и Bollinger Bands, помогают подтвердить тренды и сигнализируют о потенциальных точках входа или выхода. Экспериментирование с различными комбинациями индикаторов поможет вам найти наиболее эффективный подход для вашего стиля торговли и допустимого риска.

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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71470

Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library) Institutional Kelly-VAPS Risk Engine (Library)

Объектно-ориентированная библиотека MQL5 (.mqh), которая заменяет статичные розничные модели риска на институциональные модели Volatility-Adjusted Position Sizing (VAPS) и Kelly Criterion.

Fair Value Gap FVG MT5 Fair Value Gap FVG MT5

Обнаруживает и рисует на графике разрывы справедливой стоимости (ценовые дисбалансы) - основное понятие в методологии ICT/Smart Money. Отслеживает, когда цена возвращается, чтобы заполнить разрыв.

KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode

Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.

Imbalance Finder (FVG) Imbalance Finder (FVG)

Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.