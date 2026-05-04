Pivot Point - это индикатор технического анализа, используемый в торговле на рынке Форекс для определения потенциальных разворотов цены. Он рассчитывается на основе цен максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Трейдеры используют Pivot Points для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления на текущий торговый день. Эти уровни помогают трейдерам принимать обоснованные решения о том, когда входить или выходить из сделок, устанавливать стоп-лосс ордера и тейк-профиты. Точки разворота особенно полезны на волатильных рынках, где движение цен может быть непредсказуемым. Понимая, что такое Pivot Points и как они могут указывать на потенциальные поворотные точки рынка, трейдеры могут повысить свои шансы на совершение прибыльных сделок на рынке Форекс.

Вы можете комбинировать Pivot Point с любыми индикаторами, такими как Moving Average и Bollinger Bands, чтобы улучшить свою торговую стратегию. Совместное использование нескольких индикаторов позволяет получить более полное представление о динамике рынка и принимать более обоснованные торговые решения. Точки разворота служат ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а такие индикаторы, как Moving Average и Bollinger Bands, помогают подтвердить тренды и сигнализируют о потенциальных точках входа или выхода. Экспериментирование с различными комбинациями индикаторов поможет вам найти наиболее эффективный подход для вашего стиля торговли и допустимого риска.



