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Pivot point - индикатор для MetaTrader 5
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Pivot Point - это индикатор технического анализа, используемый в торговле на рынке Форекс для определения потенциальных разворотов цены. Он рассчитывается на основе цен максимума, минимума и закрытия предыдущего дня. Трейдеры используют Pivot Points для определения ключевых уровней поддержки и сопротивления на текущий торговый день. Эти уровни помогают трейдерам принимать обоснованные решения о том, когда входить или выходить из сделок, устанавливать стоп-лосс ордера и тейк-профиты. Точки разворота особенно полезны на волатильных рынках, где движение цен может быть непредсказуемым. Понимая, что такое Pivot Points и как они могут указывать на потенциальные поворотные точки рынка, трейдеры могут повысить свои шансы на совершение прибыльных сделок на рынке Форекс.
Вы можете комбинировать Pivot Point с любыми индикаторами, такими как Moving Average и Bollinger Bands, чтобы улучшить свою торговую стратегию. Совместное использование нескольких индикаторов позволяет получить более полное представление о динамике рынка и принимать более обоснованные торговые решения. Точки разворота служат ключевыми уровнями поддержки и сопротивления, а такие индикаторы, как Moving Average и Bollinger Bands, помогают подтвердить тренды и сигнализируют о потенциальных точках входа или выхода. Экспериментирование с различными комбинациями индикаторов поможет вам найти наиболее эффективный подход для вашего стиля торговли и допустимого риска.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71470
Объектно-ориентированная библиотека MQL5 (.mqh), которая заменяет статичные розничные модели риска на институциональные модели Volatility-Adjusted Position Sizing (VAPS) и Kelly Criterion.Fair Value Gap FVG MT5
Обнаруживает и рисует на графике разрывы справедливой стоимости (ценовые дисбалансы) - основное понятие в методологии ICT/Smart Money. Отслеживает, когда цена возвращается, чтобы заполнить разрыв.
Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.Imbalance Finder (FVG)
Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.