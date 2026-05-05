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ASQ PropFirm Shield - библиотека для MetaTrader 5

Emmanuel Nana Nana | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Muharrem Rogova
Muharrem Rogova

Muharrem Rogova

4.2 (28)
Основатель AlgoSphere Quant — создаю полноценную экосистему торговых инструментов для MT5, основанных на чётких правилах.
Наша философия: сначала структура рынка, всегда строгий риск-менеджмент, никакого мартингейла.
Мы создаём для трейдеров, которые торгуют с дисциплиной — а не с надеждой.
8 продуктов 23 кода 2 комментария
Просмотров:
321
Рейтинг:
(3)
Опубликован:
Обновлен:
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ASQ PropFirm Shield v1.2 - бесплатно, с открытым исходным кодом


Одно нарушение лимита просадки - и ваша задача на $100K решена. ASQ PropFirm Shield отслеживает каждый тик на соответствие точным правилам вашей фирмы - ежедневным лимитам убытков, максимальной просадке (стандартной или трейлинговой), целевым показателям прибыли, показателям согласованности и минимальному количеству торговых дней. Он точно рассчитывает, какой суммой вы можете рискнуть в следующей сделке, ничего не нарушив. Встроенные предустановки для 7 проп-фирм означают, что вы вводите программу, и она просто работает.
ОСОБЕННОСТИ:
- 7 встроенных предустановок для проп-фирм - FTMO, MyForexFunds, Funded Next, The Funded Trader, E8 Funding, Bulenox, TopStep
- Обеспечение соблюдения суточного лимита потерь - автоматическая блокировка торговли при превышении суточного лимита
- Защита от максимальной просадки - стандартная или трейлинг, с блокировкой пола для накопительных счетов
- 5-уровневое состояние защиты - Safe, Caution (>50% используется), Danger (>80%), Breached (дневной лимит), Failed (максимальный DD)
- Флаг экстренного закрытия - срабатывает при 90% превышении любого лимита, рекомендует немедленное закрытие позиции
- Ограничитель риска на сделку - WouldExceedRiskPerTrade() предотвращает чрезмерные входы
- Калькулятор безопасной суммы риска - вычисляет максимальную сумму, которой вы можете рискнуть в следующей сделке, не нарушая лимит
- Отслеживание цели по прибыли с процентом выполнения
- Коэффициент выигрыша и прибыли - отслеживание в реальном времени из вызовов OnTradeClose()
- Расчет показателя согласованности для фирм, которые этого требуют (MFF, FundedNext, Bulenox)
- Требования к минимальному торговому дню с отслеживанием завершения
- Предотвращение удержания в выходные дни с отсечкой в пятницу вечером
- Определение фазы вызова - Challenge, Verification, Funded с автоматической настройкой цели
- Ежедневная история PnL (за последние 10 дней)

ДЕМО-ВЕРСИЯ ПРИЛАГАЕТСЯ:
Прикрепите к любому графику, чтобы увидеть полную приборную панель:
- Название фирмы, фаза и состояние щита с цветовым кодированием
- Целевой индикатор прибыли (зеленый)
- Индикатор выполнения ежедневного лимита потерь (зеленый→желтый→красный по мере приближения к лимиту)
- Индикатор максимальной просадки с индикатором трейлинга DD
- Коэффициент выигрыша, коэффициент прибыли, торговые дни и сумма безопасного риска
- Панель аварийного предупреждения с оповещением о закрытии всех позиций
- Сообщение о состоянии и оставшиеся лимиты в $ и %

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

 #include "ASQ_PropFirmShield.mqh"
CASQPropFirmShield prop;
prop.Initialize(AccountBalance(), ASQ_PROP_FTMO);
prop.Update(equity, balance);                      // Вызывать каждый тик
if(prop.IsTradingAllowed()) { /* торговля */ }
if(prop.WouldBreachDailyLimit(riskAmount)) { /* пропустить */ }
double safe = prop.GetSafeRiskAmount();            // Максимально безопасные $ для риска

Поместите оба файла в одну папку - компиляция происходит мгновенно, не требуется настройка вложенных папок.

Это рисковый движок с открытым исходным кодом, лежащий в основе Quant Cristina на MQL5 Market. Та же логика, та же точность - в версии Market добавлена премиальная многостратегическая торговая платформа.

ФАЙЛЫ:
- ASQ_PropFirmShield.mqh - Библиотека (756 строк)
- ASQ_PropFirmShield_Demo.mq5 - демонстрационный советник (317 строк)

MetaTrader 5, все брокеры, все инструменты, все таймфреймы.
Бесплатно и с открытым исходным кодом. 1 073 строки производственного MQL5.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71480

Imbalance Finder (FVG) Imbalance Finder (FVG)

Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.

KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode

Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.

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