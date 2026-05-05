Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.

Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.