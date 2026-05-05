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ASQ PropFirm Shield - библиотека для MetaTrader 5
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Muharrem RogovaОснователь AlgoSphere Quant — создаю полноценную экосистему торговых инструментов для MT5, основанных на чётких правилах.
Наша философия: сначала структура рынка, всегда строгий риск-менеджмент, никакого мартингейла.
Мы создаём для трейдеров, которые торгуют с дисциплиной — а не с надеждой.
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ASQ PropFirm Shield v1.2 - бесплатно, с открытым исходным кодом
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
#include "ASQ_PropFirmShield.mqh" CASQPropFirmShield prop; prop.Initialize(AccountBalance(), ASQ_PROP_FTMO); prop.Update(equity, balance); // Вызывать каждый тик if(prop.IsTradingAllowed()) { /* торговля */ } if(prop.WouldBreachDailyLimit(riskAmount)) { /* пропустить */ } double safe = prop.GetSafeRiskAmount(); // Максимально безопасные $ для риска
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/71480
Imbalance Finder - это индикатор MT5, который автоматически обнаруживает бычьи и медвежьи разрывы справедливой стоимости (FVG) и отслеживает, остается ли каждый дисбаланс активным, перекрывается или полностью заполняется. Он рисует четкие зоны графика в режиме реального времени, помогает трейдерам определить потенциальные области поддержки и сопротивления, а также предоставляет буферы данных для советников и автоматических стратегий.KSQ Fair Value Gap EA FVG with Regime Detection and Dual SL TP Mode
Советник KSQ Fair Value Gap автоматически торгует институциональными зонами FVG со встроенной функцией определения режимов для отсеивания низкокачественных сетапов на рынках с диапазонами. СТРАТЕГИЯ Обнаруживает 3-барные бычьи и медвежьи паттерны FVG. Входит в зону на подтвержденных откатах. Каждый FVG срабатывает только один раз. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ФИЛЬТР Смещение тренда EMA, фильтр силы ADX или оба фильтра вместе. Настраиваемый старший таймфрейм (M15-D1). SL и TP Оба поддерживают режим, основанный на ATR или фиксированных точках, устанавливаются независимо. РАЗМЕР ЛОТА Фиксированный лот или % риска - переключается со входа. УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ Безубыточный стоп, частичное закрытие и трейлинг-стоп по ATR/точкам. ЗАЩИТА ОТ РИСКА Ежедневная и общая просадка. Ограничение на максимальное количество сделок в одном направлении. Фильтр по времени сессии. Пока не оптимизирован ни для одной пары.
Индикатор машинного обучения без контроля, который применяет алгоритм кластеризации K-Means к историческим ценовым действиям, математически определяя и отображая истинные институциональные пулы ликвидности без предвзятости человека.HTF Reversal Divergences
Мультитаймфреймовый индикатор с дивергенцией RSI. + Сигналы на покупку/продажу Вдохновленные торговым мнением.