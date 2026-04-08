Профессиональная панель управления торговлей: покупка/продажа одним кликом с автоматическим определением размера лота, умный трейлинг-стоп (ATR/Fixed/Candle), автоматический безубыток, система частичного закрытия по нескольким ТФ (TP1/TP2/TP3) и отложенные ордера одним кликом. Управление ордерами "все в одном" для серьезных трейдеров.

Трекер правил проп-фирмы в реальном времени: ежедневная просадка, максимальная просадка, прогресс в достижении цели по прибыли, количество торговых дней и статус задачи с визуальными индикаторами прогресса. Предустановки для FTMO, MyFundedFX, E8, TFT и Bulenox. Чистый индикатор - никакого вмешательства в торговлю.