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Сервисы

Symbol Summary - сервис для MetaTrader 5

Lilita Bogachkova
Lilita Bogachkova

Lilita Bogachkova

16 кодов 26 тем 2014 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
464
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
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Особенности реализации

  • viewer работает в отдельном окне внутри MT5
  • сервис может оставаться активным и следить за изменениями графика
  • язык отчёта можно менять без пересоздания окна
  • интерфейс ориентирован на компактный, но информативный вывод данных


Как использовать

  1. Поместите файл сервиса в папку MQL5\Services
  2. Скомпилируйте его в MetaEditor
  3. Запустите сервис из окна Navigator
  4. После запуска откроется отдельное окно viewer
  5. Меняйте символ или таймфрейм на наблюдаемом графике — отчёт будет обновляться автоматически
  6. Используйте кнопки:
    • Left / Right — горизонтальная прокрутка
    • Up / Down — вертикальная прокрутка
    • RU / EN — переключение языка
    • Close — закрытие viewer и завершение работы сервиса



Чем это полезно

Этот сервис удобен тем, что:

  • собирает важную информацию о символе в одном месте
  • не заставляет пользователя открывать множество разных окон спецификации
  • позволяет быстро переключаться между символами и таймфреймами
  • показывает как серверные значения, так и практические расчёты
  • даёт понятный и удобный для чтения формат отчёта

Основные возможности

  • отдельное окно viewer внутри MT5
  • изменение размера окна
  • вертикальная и горизонтальная прокрутка текста
  • кнопки управления прямо в viewer
  • поддержка русского и английского языка
  • мгновенное переключение RU/EN без закрытия окна
  • автоматический выбор стартового языка по языку терминала
  • автоматическое обновление отчёта при смене символа или таймфрейма наблюдаемого графика
  • работа без постоянного ручного перезапуска сервиса

Что содержит отчёт

Отчёт включает:

  • краткую информацию о символе
  • текущие цены Bid/Ask
  • point, tick size, digits, spread
  • минимумы и максимумы текущего дня
  • торговые ограничения и допустимые режимы
  • параметры объёма и лимиты
  • денежную стоимость движения цены в валюте счёта
  • маржу и оценку плеча
  • swap и rollover-информацию
  • волатильность и временные параметры
  • данные по счёту и торговой среде

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