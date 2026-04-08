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Symbol Summary - сервис для MetaTrader 5
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Особенности реализации
- viewer работает в отдельном окне внутри MT5
- сервис может оставаться активным и следить за изменениями графика
- язык отчёта можно менять без пересоздания окна
- интерфейс ориентирован на компактный, но информативный вывод данных
Как использовать
- Поместите файл сервиса в папку MQL5\Services
- Скомпилируйте его в MetaEditor
- Запустите сервис из окна Navigator
- После запуска откроется отдельное окно viewer
- Меняйте символ или таймфрейм на наблюдаемом графике — отчёт будет обновляться автоматически
- Используйте кнопки:
- Left / Right — горизонтальная прокрутка
- Up / Down — вертикальная прокрутка
- RU / EN — переключение языка
- Close — закрытие viewer и завершение работы сервиса
Чем это полезно
Этот сервис удобен тем, что:
- собирает важную информацию о символе в одном месте
- не заставляет пользователя открывать множество разных окон спецификации
- позволяет быстро переключаться между символами и таймфреймами
- показывает как серверные значения, так и практические расчёты
- даёт понятный и удобный для чтения формат отчёта
Основные возможности
- отдельное окно viewer внутри MT5
- изменение размера окна
- вертикальная и горизонтальная прокрутка текста
- кнопки управления прямо в viewer
- поддержка русского и английского языка
- мгновенное переключение RU/EN без закрытия окна
- автоматический выбор стартового языка по языку терминала
- автоматическое обновление отчёта при смене символа или таймфрейма наблюдаемого графика
- работа без постоянного ручного перезапуска сервиса
Что содержит отчёт
Отчёт включает:
- краткую информацию о символе
- текущие цены Bid/Ask
- point, tick size, digits, spread
- минимумы и максимумы текущего дня
- торговые ограничения и допустимые режимы
- параметры объёма и лимиты
- денежную стоимость движения цены в валюте счёта
- маржу и оценку плеча
- swap и rollover-информацию
- волатильность и временные параметры
- данные по счёту и торговой среде
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