### ExMachina Trade Pilot v1.30 - полное управление ордерами на одной панели





**Точность превыше прибыли.





Профессиональная панель управления ордерами для MetaTrader 5. Торговля в один клик с автоматическим расчетом лота, система частичного закрытия по нескольким ТФ, четыре интеллектуальных режима трейлинг-стопа, автоматический безубыток и панель управления в реальном времени - и все это с одной панели на графике.





**Важно:** Trade Pilot - это ручная панель управления торговлей, а не автоматический торговый робот. Он не генерирует сигналы и не открывает сделки самостоятельно. Запуск его в тестере стратегий покажет ноль сделок - это ожидаемо. Прикрепите его к живому или демо-чарту, включите Algo Trading и используйте кнопки панели.









### Что нового в версии 1.30





Это обновление исправляет ошибку **"Invalid prices (ask=0.00000 bid=0.00000) "**, о которой сообщали многие пользователи.





**Причина:** Объект CSymbolInfo возвращал устаревшие или нулевые цены даже после вызова Refresh(). Все считывания цен теперь заменены прямыми вызовами SymbolInfoDouble() через вспомогательные функции (GetAsk, GetBid, GetPoint, GetDigits), что гарантирует, что каждое считывание цены попадает на сервер напрямую.





**Заполнение по рыночной цене:** Ордера теперь отправляют цену=0, что дает указание брокеру заполнить ордер по наилучшей доступной цене. После заполнения Trade Pilot считывает фактическую цену заполнения и пересчитывает SL/TP на основе реальной цены входа - это исключает отклонения, вызванные неактивными ценами.





**Ворота проверки цен:** Проверка в начале OnTick пропускает всю обработку, когда цены равны нулю (рынок закрыт, символ не загружен). Предупреждения выводятся раз в 30 секунд вместо того, чтобы заполнять вкладку Experts при каждом тике.





**Дополнительные защиты:** ManageTrailing и ManageBreakeven теперь проверяют цены перед попыткой модификации позиции.





Все исправления из версии 1.10 остались нетронутыми. Благодарность участнику сообщества, который обнаружил проблему с кэшированием CSymbolInfo и предоставил первоначальное исправление.





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### Как это работает





1. Вы анализируете рынок и определяете направление.

2. Вы нажимаете кнопку BUY или SELL на панели

3. Trade Pilot рассчитывает размер лота, выставляет ордер с SL/TP

4. С этого момента все происходит автоматически: частичное закрытие по нескольким ТФ, умный трейлинг и безубыток.





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### Особенность 1: Торговля в один клик с автоматическим расчетом лота





Нажмите кнопку BUY или SELL. Торговый пилот автоматически:

- Рассчитывает правильный размер лота на основе ваших настроек риска (% от баланса, фиксированный $ или фиксированный лот).

- Устанавливает стоп-лосс в соответствии с минимальным уровнем стопа брокера

- Устанавливает тейк-профит на самом дальнем уровне TP

- Регистрирует позицию для отслеживания нескольких ТП





Панель показывает рассчитанный лот и долларовый риск в реальном времени, обновляясь на каждом тике.





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### Особенность 2: Система частичного закрытия по нескольким ТП





Определите до 3 уровней тейк-профита с индивидуальными процентами закрытия:





- **TP1** (по умолчанию 150 пт, закрытие 40%): Фиксация ранней прибыли

- **TP2** (по умолчанию 300 пунктов, закрытие 30%): Обеспечьте больший доход при сниженном риске

- **TP3** (по умолчанию 500 pts, закрытие 100%): Позволить бегуну достичь полной цели





Когда цена достигает TP1, Trade Pilot закрывает 40% позиции. При достижении TP2 - еще 30%. При достижении TP3 - оставшуюся часть. Каждое частичное закрытие регистрируется. Состояние TP сохраняется при перезапуске советника через комментарии к позиции.





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### Особенность 3: Умный трейлинг-стоп





Четыре режима трейлинга:





- **Fixed Points**: Классический трейлинг на фиксированном расстоянии.

- **ATR-Based**: Динамический трейлинг, адаптирующийся к волатильности. По умолчанию используется ATR(14) x 1,5

- **Предыдущая свеча**: Трейлинг по максимуму/минимуму предыдущей свечи для естественного S/R-трейлинга

- **None**: Отключить трейлинг, управлять вручную





Все режимы включают параметр минимального шага и проверку уровня стопов брокера.





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### Особенность 4: Автоматический безубыток





Когда позиция достигает настроенного порога прибыли (по умолчанию 100 пунктов), Trade Pilot автоматически перемещает SL в безубыток плюс смещение. Кнопка "Установить B/E" позволяет одним щелчком мыши установить безубыток для всех прибыльных позиций.





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### Особенность 5: Отложенные ордера и управление позициями





Разместите любой отложенный ордер одним щелчком мыши: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop. Каждый ордер использует настроенное смещение от текущей цены с автоматическим расчетом SL/TP. Все цены проверяются на соответствие брокерским минимумам.





Кнопки управления: Закрыть все, Закрыть покупку, Закрыть продажу, Удалить отложенный, Установить безубыток.

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### Live Dashboard





На панели в режиме реального времени отображаются: рассчитанный размер лота с режимом риска и суммой в долларах, текущий спред (с цветовой кодировкой), открытые позиции по направлениям, общая сумма лота, плавающий P&L, статус мульти-трекера, режим трейлинга с живым значением ATR и конфигурация безубытка.





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### Параметры





| Группа | Параметр | По умолчанию |

|-------|-----------|---------|

| Lot Sizing | Mode | Risk % of balance |

| Lot Sizing | Risk Percent | 1.0% |

| Lot Sizing | Default SL | 200 пунктов |

| Тейк-профиты | TP1 Distance / Close % | 150 pts / 40% |

| Тейк-профиты | TP2 Расстояние / Закрытие % | 300 pts / 30% |

| Take Profits | TP3 Distance / Close % | 500 pts / 100% |

| Трейлинг | Режим | на основе ATR |

| Trailing | ATR Period / Multiplier | 14 / 1.5x |

| Trailing | Trail Step | 10 пунктов |

| Безубыток | Включено / Триггер / Смещение | Да / 100 пт / 5 пт |

| Отложенный | Смещение от цены | 100 пунктов |

| Отложенный | SL / TP | 200 / 400 пунктов |

Advanced | Advanced | Magic Number | 777777 |

| Дополнительно | Проскальзывание | 20 пунктов |





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### Установка





1. Скачайте файл .mq5 и поместите его в папку MQL5/Experts/.

2. Откройте MetaEditor и скомпилируйте файл (F7).

3. Убедитесь, что кнопка Algo Trading на панели инструментов выделена зеленым цветом.

4. Перетащите советник на любой график

5. На вкладке "Общие" установите флажок "Разрешить торговлю альго".

6. Настройте параметры риска на вкладке Inputs и нажмите OK.

7. Проверьте вкладку "Эксперты" (Ctrl+E) на наличие "v1.30 initialized"





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### Устранение неполадок





**Кнопки не реагируют:** Кнопка Algo Trading на панели инструментов MT5 должна быть зеленой, а на вкладке Common советника должен быть установлен флажок "Allow Algo Trading". v1.30 фиксирует точную причину на вкладке Experts.





Сообщение **"Waiting for valid prices":** Символ не получает живых данных. Щелкните правой кнопкой мыши символ в Market Watch и выберите "Показать все", или переключите таймфрейм графика, чтобы заставить его обновиться. Это сообщение также появляется, когда рынок закрыт.





**Ошибки "Недопустимые стопы":** Ваш брокер требует большего расстояния между стопами. Увеличьте значения Default SL и Pending SL во входных данных.





**Нулевые сделки в тестере стратегий:** Ожидаемое поведение. Trade Pilot является ручной панелью - для открытия сделок требуется нажатие кнопок. Используйте на живом или демонстрационном графике.





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### Совместимость





- MetaTrader 5, все брокеры

- Счета хеджирования и неттинга

- Все инструменты: Форекс, золото, индексы, криптовалюты

- Все таймфреймы





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### Changelog





**v1.30** - Исправлена ошибка "Invalid prices (ask=0.00000)" путем замены всех считываний цены из CSymbolInfo на прямой вызов SymbolInfoDouble(). Рыночные ордера используют цену=0 для заполнения по лучшей цене с пересчетом SL/TP после заполнения. Добавлены ворота проверки цены OnTick с 30-секундными предупреждениями. Добавлены ценовые защитники в ManageTrailing и ManageBreakeven. Добавлена функция RefreshRates(). Интегрированы исправления сообщества.





**v1.10** - Исправлена надежность нажатия на кнопку при проверке прав на Algo Trading. Исправлена ошибка 4756 недействительных стопов у строгих брокеров. Исправлены отрицательные цены SELL_STOP. Добавлено сохранение состояния мульти-ТП в комментариях к позициям. Заменен Sleep(100) на отложенную регистрацию на основе тиков. Исправлена базовая цена трейлинга SELL на использование Ask. Исправлено отрицательное расстояние трейлинга свечи на гэпах. Добавлена проверка SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL. Добавлено подробное протоколирование ошибок.





**v1.00** - Первоначальный релиз.





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ExMachina Trading Systems - Точность перед прибылью.