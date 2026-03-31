加入我们粉丝页
因此发布一个链接 -
让其他人评价
CExecutionSafety - Ping + Execution Latency Guard for MQL5 EAs - MetaTrader 5程序库
- 显示:
- 354
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
概述
CExecutionSafety 是一个轻量级 MQL5 包含类，旨在保护智能交易系统（Expert Advisors）不会在恶劣的网络或执行条件下执行交易。
它测量实时终端 ping 和实际挂钟执行延迟这两个延迟组件，并在其组合值超过可配置阈值时阻止交易尝试。
解决的问题
大多数 EA 都是盲目执行，不管网络条件如何。在关键订单期间，ping 或经纪商端执行延迟的峰值会导致滑点、重新报价或成交失败。
CExecutionSafety 引入了交易前安全门，可在条件恶化时阻止执行。
工作原理
该类使用两个数据源：
- TERMINAL_PING_LAST： 读取 MetaTerminal 记录的最近一次 ping（以毫秒为单位）
- RecordExecDelay()： 接受您在任何 CTrade 操作中使用的挂钟测量值。
将这两个值相加，并与您配置的阈值进行比较。如果综合延迟超过阈值，CheckExecutionSafety() 返回 false 并打印诊断日志条目。
断开连接保护
当终端未与服务器联系时，TERMINAL_PING_LAST 返回-1。该类会检测到这一点并自动返回 false，以防止在断开连接的终端上进行交易尝试。
集成示例
在您的 EA 中包含该文件并实例化该类：
#include <DeeFX/CExecutionSafety.mqh> CExecutionSafety safety; int OnInit() { safety.Init(150); // 150ms 组合阈值 return INIT_SUCCEEDED; } void OnTick() { if(！safety.CheckExecutionSafety()) return; ulong t0 = GetTickCount64(); trade.PositionClose(ticket); safety.RecordExecDelay(GetTickCount64() - t0); }
访问器
以下只读访问器可用于仪表盘显示或外部逻辑：
- GetPingMs()： 以毫秒为单位的当前终端 ping
- GetExecDelayMs()： 上次记录的执行延迟，以毫秒为单位
- GetCombinedMs()： ping + 执行延迟的组合（如果断开连接，则返回 9999）
- HasExecSample()：一旦记录了至少一次测量，则返回 true
- GetThresholdMs()： 配置的安全阈值
更新日志
- v1.0- 初次发布
- v1.1- 重命名 Guard 宏。用（字符串）转换替换了 %I64u 格式指定符
- v1.2- Init() 返回类型改为 void → bool。重新启动时重置状态，以防止采样过期
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/70033
使用 MA 将多时间框架趋势合并为一个趋势。Modern Time Panel - Candle Time
适用于 MT5 的现代时间面板 现代时间面板是一款适用于 MetaTrader 5 的时尚、简约的自定义指标，可帮助您精确跟踪时间。它整齐地固定在图表的右上角，显示当前的经纪商时间、本地时间以及到下一个蜡烛图（新条形图）的实时倒计时。倒计时配有一个独立的 1 秒计时器，即使在市场疲软或没有输入刻度线的情况下，倒计时也会持续运行。倒计时可完全自定义，并支持暗模式，是一款完美的非侵入式工具，可确保您不会错过蜡烛收盘。
这是一个实验性的 "最后结构突破"（Last Structure Break，LSB）价格行为指标，通过智能的支撑位和阻力位分析，发现有意义的市场结构和潜在的交易优势。ExMachina CandleTimer Lite
ExMachina CandleTimer Lite - 适用于 MetaTrader 5 的免费蜡烛倒计时器，采用 ExMachina 钢调色板主题。