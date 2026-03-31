概述

CExecutionSafety 是一个轻量级 MQL5 包含类，旨在保护智能交易系统（Expert Advisors）不会在恶劣的网络或执行条件下执行交易。

它测量实时终端 ping 和实际挂钟执行延迟这两个延迟组件，并在其组合值超过可配置阈值时阻止交易尝试。

解决的问题

大多数 EA 都是盲目执行，不管网络条件如何。在关键订单期间，ping 或经纪商端执行延迟的峰值会导致滑点、重新报价或成交失败。

CExecutionSafety 引入了交易前安全门，可在条件恶化时阻止执行。

工作原理

该类使用两个数据源：

TERMINAL_PING_LAST： 读取 MetaTerminal 记录的最近一次 ping（以毫秒为单位）

读取 MetaTerminal 记录的最近一次 ping（以毫秒为单位） RecordExecDelay()： 接受您在任何 CTrade 操作中使用的挂钟测量值。

将这两个值相加，并与您配置的阈值进行比较。如果综合延迟超过阈值，CheckExecutionSafety() 返回 false 并打印诊断日志条目。





断开连接保护

当终端未与服务器联系时，TERMINAL_PING_LAST 返回-1。该类会检测到这一点并自动返回 false，以防止在断开连接的终端上进行交易尝试。

集成示例

在您的 EA 中包含该文件并实例化该类：

#include <DeeFX/CExecutionSafety.mqh> CExecutionSafety safety; int OnInit() { safety.Init(150); // 150ms 组合阈值 return INIT_SUCCEEDED; } void OnTick() { if(！safety.CheckExecutionSafety()) return; ulong t0 = GetTickCount64(); trade.PositionClose(ticket); safety.RecordExecDelay(GetTickCount64() - t0); }

访问器

以下只读访问器可用于仪表盘显示或外部逻辑：

GetPingMs()： 以毫秒为单位的当前终端 ping

以毫秒为单位的当前终端 ping GetExecDelayMs()： 上次记录的执行延迟，以毫秒为单位

上次记录的执行延迟，以毫秒为单位 GetCombinedMs()： ping + 执行延迟的组合（如果断开连接，则返回 9999）

ping + 执行延迟的组合（如果断开连接，则返回 9999） HasExecSample() ：一旦记录了至少一次测量，则返回 true

：一旦记录了至少一次测量，则返回 true GetThresholdMs()： 配置的安全阈值

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