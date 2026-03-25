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Modern Time Panel - Candle Time - индикатор для MetaTrader 5
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Современная панель времени: Минималистичная панель времени и обратного отсчета
Расширьте свои возможности работы с графиками в MetaTrader 5 с помощью "Modern Time Panel" - профессионально разработанной, легкой приборной панели на графике. В трейдинге время - это все. Точное знание того, когда свеча закроется, может стать решающим фактором для ваших стратегий входа и выхода. Этот индикатор предоставляет все необходимые временные показатели с одного взгляда в современном, чистом и легко читаемом пользовательском интерфейсе.
Ключевые особенности:
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Отсчет живой свечи (новый бар): Отображает обратный отсчет времени до открытия следующей свечи в режиме реального времени. Благодаря событию OnTimer в MT5, обратный отсчет тикает каждую секунду безупречно, независимо от волатильности рынка или входящих ценовых тиков.
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Двойное отображение времени: Беспрепятственно отображайте местное время и время брокера рядом друг с другом, помогая вам без труда согласовывать свои торговые сессии с часами работы сервера.
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Профессиональный, выверенный пользовательский интерфейс: Приборная панель создана с учетом визуальной эстетики. Она имеет четкий заголовок и тело, идеально выровненные двоеточия ( : ) и типографику, имитирующую профессиональную таблицу данных.
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Ненавязчивый дизайн: Постоянно закрепленная в правом верхнем углу вашего графика, она не мешает вам анализировать ценовые действия.
Персонализация и ввод данных: Настройте приборную панель в соответствии с шаблоном вашего графика (идеально подходит как для темного, так и для светлого режимов). Вы можете легко настроить:
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X & Y Offsets: Настройте расстояние от границ графика, чтобы он идеально подходил к вашему экрану.
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Цветовая палитра: Настройте цвета фона заголовка и тела, а также цвета текста, чтобы они соответствовали вашей личной теме графика.
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Типографика: Измените стиль шрифта (например, Segoe UI, Arial) и отрегулируйте размер шрифта для оптимальной читабельности.
Будь вы скальпером, ожидающим закрытия 1-минутной свечи, или свинг-трейдером, следящим за 4-часовым графиком, Modern Time Panel позволит вам всегда быть в курсе пульса рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/69811
Функция для расчета лота от процента депозитаWPR Monitoring MTF Trend
мониторинг различных тенденций временных рамок в одной временной рамке
Объедините тренды нескольких таймфреймов в один тренд с помощью MA.CExecutionSafety - Ping + Execution Latency Guard for MQL5 EAs
Включает класс, который проверяет комбинированный пинг терминала + задержку выполнения перед торговыми операциями. Возвращает false, если порог превышен.