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EA Duplicate Detector - MetaTrader 5程序库
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允许 EA 根据条件确定图表上是否有重复的 EA。
Expert.mqh 来自 fxsaber 在https://www.mql5.com/ru/code/19003 上编写的库。
enum ENUM_DUPLICATE_POLICY { POLICY_ALLOW_ALL, // 全部允许（无检测） POLICY_ONE_PER_TERMINAL, // 终端中只允许有一个全局实例 POLICY_ONE_PER_SYMBOL, // 每个符号只允许有一个实例（与周期无关） POLICY_ONE_PER_SYMBOL_PERIOD, // 每个符号和周期只允许有一个实例 POLICY_UNIQUE_PARAMS_ONLY // 仅允许在参数不同的情况下运行（与符号/周期无关） };
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68657
Project Template Generator
本脚本是开发人员如何使用 MQL5 以编程方式处理文件的实用示例。其关键目标之一是演示有效的项目文件组织，这对于开发大型系统或旨在创建可移植、独立项目的开发人员来说至关重要。这一概念还可以进一步扩展和完善，以支持更先进的开发工作流程。VR Breakdown level - 基于突破前期高点或低点的交易策略
基于简单突破前期高点或低点的交易策略
记录平衡和权益图表并计算其他优化标准的模式
如果您可以访问 Expert Advisor 代码，则可以保存余额和权益图表，并通过添加该库中的其他代码来计算其他优化标准。Binary tradng based on candle colors
计算蜡烛颜色的简单二元交易策略。