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EA Duplicate Detector - MetaTrader 5程序库

hini
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\MQL5\Include\fxsaber\Expert\
Expert.mqh (29.38 KB) 预览
EADetector.mqh (14.54 KB) 预览
EADetector.mq5 (5.94 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

允许 EA 根据条件确定图表上是否有重复的 EA。

Expert.mqh 来自 fxsaber 在https://www.mql5.com/ru/code/19003 上编写的库。

enum ENUM_DUPLICATE_POLICY {
  POLICY_ALLOW_ALL,                    // 全部允许（无检测）
  POLICY_ONE_PER_TERMINAL,             // 终端中只允许有一个全局实例
  POLICY_ONE_PER_SYMBOL,               // 每个符号只允许有一个实例（与周期无关）
  POLICY_ONE_PER_SYMBOL_PERIOD,        // 每个符号和周期只允许有一个实例
  POLICY_UNIQUE_PARAMS_ONLY            // 仅允许在参数不同的情况下运行（与符号/周期无关）
};



由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68657

Project Template Generator Project Template Generator

本脚本是开发人员如何使用 MQL5 以编程方式处理文件的实用示例。其关键目标之一是演示有效的项目文件组织，这对于开发大型系统或旨在创建可移植、独立项目的开发人员来说至关重要。这一概念还可以进一步扩展和完善，以支持更先进的开发工作流程。

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