本脚本是开发人员如何使用 MQL5 以编程方式处理文件的实用示例。其关键目标之一是演示有效的项目文件组织，这对于开发大型系统或旨在创建可移植、独立项目的开发人员来说至关重要。这一概念还可以进一步扩展和完善，以支持更先进的开发工作流程。

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