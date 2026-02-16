iCrosshair - 悬停时的实时蜡烛指标

交互式十字线指标，在单行信息栏中显示实时蜡烛图分析。完全重写了适用于 MetaTrader 5 的原始iCrosshair.mq4(2015-2016)。





功能特点

键盘快捷键 --按 "T " 键 立即切换跟踪模式

--按 立即切换跟踪模式 紧凑型信息栏 - 所有分析 信息 均集中在左上角一行中

- 所有分析 均集中在左上角一行中 分析指标 - 范围、主体百分比、UW%（上翼）、LW%（下翼）

- 范围、主体百分比、UW%（上翼）、LW%（下翼） 通用支持 - 外汇（点数）、金属、指数、加密货币（点数）

- 外汇（点数）、金属、指数、加密货币（点数） 收盘时间 - 蜡烛收盘的完整日期和时间

- 蜡烛收盘的完整日期和时间 优化- 智能缓存、去噪渲染（20 FPS）

信息栏格式

Bar: 5 | Pips: 12.3 | O: 1.0850 H: 1.0875 L: 1.0820 C: 1.0860 | Range: 55 | Body: 40 % | UW: 25 % LW: 35 % | Vol: 1234 | 2026.01 .15 14 : 00

指标 描述 柱状图 当前条形图的条形图指数（0 = 当前条形图） 点数 光标到条形收盘价的距离 O/H/L/C OHLC 价格（紧凑格式） 范围 以点/点为单位的蜡烛图总大小 主体百分比 体量占范围的百分比 UW%/LW% 上烛芯/下烛芯占范围的百分比 成交量 条形图的点数成交量 收盘时间 蜡烛收盘的日期和时间





参数

显示选项

ShowComment (true) - 显示/隐藏信息栏

(true) - 显示/隐藏信息栏 Show_OHLC (true) - 包括 O/H/L/C 价格

(true) - 包括 O/H/L/C 价格 Show_Volume (true) - 包括勾选成交量

(true) - 包括勾选成交量 Show_Ratios(true) - 包括范围、体%、UW%、LW%。

视觉设置

LineColor (SlateGray) - 十字线 颜色

(SlateGray) - 十字线 LineStyle (Dot) - 线条样式

(Dot) - 线条样式 LineWidth(1) - 线条粗细（1-5）

性能

InfoUpdateInterval(50ms) - 信息栏更新频率

如何使用

将指标添加到任何图表 将鼠标悬停在任何蜡烛上，查看即时分析 按"T " 或单击线条冻结/解冻 冻结线可用作支撑/阻力参考线

技术细节

MQL5 本机架构（64 位优化）

带滑动窗口（200 条）的智能缓存

以 20 FPS 进行去噪渲染--CPU 降低约 80

全面的边界检查和错误处理

作者

Awran5