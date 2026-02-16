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iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover - MetaTrader 5脚本

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iCrosshair.mq5 (19.39 KB) 预览
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iCrosshair - 悬停时的实时蜡烛指标

交互式十字线指标，在单行信息栏中显示实时蜡烛图分析。完全重写了适用于 MetaTrader 5 的原始iCrosshair.mq4(2015-2016)。

预展

预览2

功能特点

  • 键盘快捷键--按"T " 立即切换跟踪模式
  • 紧凑型信息栏- 所有分析信息 均集中在左上角一行中
  • 分析指标- 范围、主体百分比、UW%（上翼）、LW%（下翼）
  • 通用支持- 外汇（点数）、金属、指数、加密货币（点数）
  • 收盘时间- 蜡烛收盘的完整日期和时间
  • 优化- 智能缓存、去噪渲染（20 FPS）

信息栏格式

Bar:5 | Pips:12.3 | O:1.0850 H:1.0875 L:1.0820 C:1.0860 | Range:55 | Body:40% | UW:25% LW:35% | Vol:1234 | 2026.01.15 14:00
指标 描述
柱状图 当前条形图的条形图指数（0 = 当前条形图）
点数 光标到条形收盘价的距离
O/H/L/C OHLC 价格（紧凑格式）
范围 以点/点为单位的蜡烛图总大小
主体百分比 体量占范围的百分比
UW%/LW% 上烛芯/下烛芯占范围的百分比
成交量 条形图的点数成交量
收盘时间 蜡烛收盘的日期和时间


参数

显示选项

  • ShowComment(true) - 显示/隐藏信息栏
  • Show_OHLC(true) - 包括 O/H/L/C 价格
  • Show_Volume(true) - 包括勾选成交量
  • Show_Ratios(true) - 包括范围、体%、UW%、LW%。

视觉设置

  • LineColor(SlateGray) - 十字线颜色
  • LineStyle(Dot) - 线条样式
  • LineWidth(1) - 线条粗细（1-5）

性能

  • InfoUpdateInterval(50ms) - 信息栏更新频率

如何使用

  1. 将指标添加到任何图表
  2. 将鼠标悬停在任何蜡烛上，查看即时分析
  3. "T " 或单击线条冻结/解冻
  4. 冻结线可用作支撑/阻力参考线

技术细节

  • MQL5 本机架构（64 位优化）
  • 带滑动窗口（200 条）的智能缓存
  • 以 20 FPS 进行去噪渲染--CPU 降低约 80
  • 全面的边界检查和错误处理

作者

Awran5

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68324

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