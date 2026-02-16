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iCrosshair - Real-Time Candle Metrics on Hover - MetaTrader 5脚本
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iCrosshair - 悬停时的实时蜡烛指标
交互式十字线指标，在单行信息栏中显示实时蜡烛图分析。完全重写了适用于 MetaTrader 5 的原始iCrosshair.mq4(2015-2016)。
功能特点
- 键盘快捷键--按"T "键 立即切换跟踪模式
- 紧凑型信息栏- 所有分析信息 均集中在左上角一行中
- 分析指标- 范围、主体百分比、UW%（上翼）、LW%（下翼）
- 通用支持- 外汇（点数）、金属、指数、加密货币（点数）
- 收盘时间- 蜡烛收盘的完整日期和时间
- 优化- 智能缓存、去噪渲染（20 FPS）
信息栏格式
Bar:5 | Pips:12.3 | O:1.0850 H:1.0875 L:1.0820 C:1.0860 | Range:55 | Body:40% | UW:25% LW:35% | Vol:1234 | 2026.01.15 14:00
|指标
|描述
|柱状图
|当前条形图的条形图指数（0 = 当前条形图）
|点数
|光标到条形收盘价的距离
|O/H/L/C
|OHLC 价格（紧凑格式）
|范围
|以点/点为单位的蜡烛图总大小
|主体百分比
|体量占范围的百分比
|UW%/LW%
|上烛芯/下烛芯占范围的百分比
|成交量
|条形图的点数成交量
|收盘时间
|蜡烛收盘的日期和时间
参数
显示选项
- ShowComment(true) - 显示/隐藏信息栏
- Show_OHLC(true) - 包括 O/H/L/C 价格
- Show_Volume(true) - 包括勾选成交量
- Show_Ratios(true) - 包括范围、体%、UW%、LW%。
视觉设置
- LineColor(SlateGray) - 十字线颜色
- LineStyle(Dot) - 线条样式
- LineWidth(1) - 线条粗细（1-5）
性能
- InfoUpdateInterval(50ms) - 信息栏更新频率
如何使用
- 将指标添加到任何图表
- 将鼠标悬停在任何蜡烛上，查看即时分析
- 按"T " 或单击线条冻结/解冻
- 冻结线可用作支撑/阻力参考线
技术细节
- MQL5 本机架构（64 位优化）
- 带滑动窗口（200 条）的智能缓存
- 以 20 FPS 进行去噪渲染--CPU 降低约 80
- 全面的边界检查和错误处理
作者
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/68324
VR Locker Lite - 基于正向锁的交易策略
通过正向锁进行操作，交易机器人创建一个正向锁，交易者自行决定如何处理它。交易策略正面或反面 (Heads or Tails)
经典版本的正面或反面交易策略与分析信号块代码。
按百分比计算地段
按风险百分比计算批量的功能Larry Williams XGBoost Onnx
使用人工智能时间序列 XGBoost 采用 Larry William 的方法