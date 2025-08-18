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LotSize Calculation - скрипт для MetaTrader 5
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Некоторые трейдеры предпочитают чистый график, не загроможденный индикаторами и надписями. Этот скрипт поможет рассчитать подходящий размер лота для инструментов Forex или CFD. Просто выберите либоRiskByPercent (по умолчанию) и введите процент риска, либо выберитеRiskByAmount и введите фиксированную сумму. Затем укажите стоп-лосс в пунктах (для 4-значных брокеров). При необходимости скрипт автоматически подстраивается под 5-значных брокеров.
Если рассчитанный размер лота ниже минимально допустимого, скрипт будет использовать минимальный размер лота.
Если он превышает максимально допустимый, то вместо него будет использован максимальный размер лота.
В оповещении будет показан рассчитанный размер лота, сумма риска, конвертированный стоп-лосс и тиковое значение инструмента. Используйте размер лота для входа в сделку.
Вы также можете модифицировать этот скрипт в соответствии с вашими специфическими критериями или интегрировать его в существующий советник (EA).
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61684
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