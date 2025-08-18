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LotSize Calculation - скрипт для MetaTrader 5

Daniel Opoku
Daniel Opoku

Daniel Opoku

4.6 (3)
16 продуктов 17 статей 18 кодов 3 темы 26 комментариев
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Некоторые трейдеры предпочитают чистый график, не загроможденный индикаторами и надписями. Этот скрипт поможет рассчитать подходящий размер лота для инструментов Forex или CFD. Просто выберите либоRiskByPercent (по умолчанию) и введите процент риска, либо выберитеRiskByAmount и введите фиксированную сумму. Затем укажите стоп-лосс в пунктах (для 4-значных брокеров). При необходимости скрипт автоматически подстраивается под 5-значных брокеров.

Если рассчитанный размер лота ниже минимально допустимого, скрипт будет использовать минимальный размер лота.
Если он превышает максимально допустимый, то вместо него будет использован максимальный размер лота.

В оповещении будет показан рассчитанный размер лота, сумма риска, конвертированный стоп-лосс и тиковое значение инструмента. Используйте размер лота для входа в сделку.
Вы также можете модифицировать этот скрипт в соответствии с вашими специфическими критериями или интегрировать его в существующий советник (EA).

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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61684

Stochastic_Threads Stochastic_Threads

Наложение нескольких стохастиков с разными периодами поможет начинающим трейдерам.

Средний диапазон Средний диапазон

Это индикатор, который определяет целевые уровни по среднему значению ценовых движений.

SuperTrend_Enhanced SuperTrend_Enhanced

Индикатор SuperTrend - это динамический инструмент следования за трендом, основанный на ATR. Он строит цветную линию над или под ценой для обозначения бычьих или медвежьих условий. Когда цена пересекает линию, появляется сигнальная стрелка. Полностью настраиваемый период ATR, множитель, стрелки, надписи и цвета. Подходит для всех инструментов и таймфреймов. Идеально подходит для скальпинга, свинга и внутридневной торговли. Комбинируйте его с другими индикаторами для получения более сильных настроек.

Creat Button Close BuySell On Chart Creat Button Close BuySell On Chart

MQL5-скрипт для MetaTrader 5, который добавляет две кнопки для закрытия всех позиций на покупку или продажу для текущего символа.