Некоторые трейдеры предпочитают чистый график, не загроможденный индикаторами и надписями. Этот скрипт поможет рассчитать подходящий размер лота для инструментов Forex или CFD. Просто выберите либоRiskByPercent (по умолчанию) и введите процент риска, либо выберитеRiskByAmount и введите фиксированную сумму. Затем укажите стоп-лосс в пунктах (для 4-значных брокеров). При необходимости скрипт автоматически подстраивается под 5-значных брокеров.

Если рассчитанный размер лота ниже минимально допустимого, скрипт будет использовать минимальный размер лота.

Если он превышает максимально допустимый, то вместо него будет использован максимальный размер лота.

В оповещении будет показан рассчитанный размер лота, сумма риска, конвертированный стоп-лосс и тиковое значение инструмента. Используйте размер лота для входа в сделку.

Вы также можете модифицировать этот скрипт в соответствии с вашими специфическими критериями или интегрировать его в существующий советник (EA).







