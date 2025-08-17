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Profit labels for closed trades (deals) - эксперт для MetaTrader 5
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Простая демонстрация, показывающая, как можно закодировать метки прибыли и убытков для последних закрытых сделок.
Этот советник будет размещать фиктивные сделки, чтобы вы могли увидеть, как он выглядит в тестере стратегий. Метки будут формироваться только на сделках, заключенных с этого момента (не на истории сделок).
Я создал решение, используя библиотеку Canvas, а также стандартную библиотеку. Есть два входа, которые могут дать вам выбор между использованием Canvas и использованием текста и прямоугольников из стандартной библиотеки. Не стесняйтесь улучшать код, если вы считаете, что есть лучшее решение.
Использование холста:
Использование стандартных объектов:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54352
Индикатор Profit Maximiser (PMax) - это индикатор, созданный путем интеграции скользящей средней индикатора Supertrend.Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes
Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.
Это индикатор, который определяет целевые уровни по среднему значению ценовых движений.Stochastic_Threads
Наложение нескольких стохастиков с разными периодами поможет начинающим трейдерам.