Простая демонстрация, показывающая, как можно закодировать метки прибыли и убытков для последних закрытых сделок.

Этот советник будет размещать фиктивные сделки, чтобы вы могли увидеть, как он выглядит в тестере стратегий. Метки будут формироваться только на сделках, заключенных с этого момента (не на истории сделок).

Я создал решение, используя библиотеку Canvas, а также стандартную библиотеку. Есть два входа, которые могут дать вам выбор между использованием Canvas и использованием текста и прямоугольников из стандартной библиотеки. Не стесняйтесь улучшать код, если вы считаете, что есть лучшее решение.

Использование холста:

Использование стандартных объектов:



