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Советники

Profit labels for closed trades (deals) - эксперт для MetaTrader 5

Conor Mcnamara
Conor Mcnamara

Conor Mcnamara

5 (4)
I started learning C programming in 2010. From there I picked up many languages.
I'm working on several indicator projects and EA concepts.
7 продуктов 47 кодов 47 тем 1507 комментариев
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(6)
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Простая демонстрация, показывающая, как можно закодировать метки прибыли и убытков для последних закрытых сделок.

Этот советник будет размещать фиктивные сделки, чтобы вы могли увидеть, как он выглядит в тестере стратегий. Метки будут формироваться только на сделках, заключенных с этого момента (не на истории сделок).

Я создал решение, используя библиотеку Canvas, а также стандартную библиотеку. Есть два входа, которые могут дать вам выбор между использованием Canvas и использованием текста и прямоугольников из стандартной библиотеки. Не стесняйтесь улучшать код, если вы считаете, что есть лучшее решение.

Использование холста:

Метки прибыли в тестере стратегий

Использование стандартных объектов:


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54352

Максимизатор прибыли Максимизатор прибыли

Индикатор Profit Maximiser (PMax) - это индикатор, созданный путем интеграции скользящей средней индикатора Supertrend.

Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes

Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.

Средний диапазон Средний диапазон

Это индикатор, который определяет целевые уровни по среднему значению ценовых движений.

Stochastic_Threads Stochastic_Threads

Наложение нескольких стохастиков с разными периодами поможет начинающим трейдерам.