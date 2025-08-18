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Индикаторы

SuperTrend_Enhanced - индикатор для MetaTrader 5

Abderrahmane Benali
Abderrahmane Benali

Abderrahmane Benali

5 (4)
Hello, I’m BENALI, I'm a developer of advanced Expert Advisors, indicators, and utilities for MetaTrader 4 and MetaTrader 5.
18 продуктов 3 кода 7 комментариев
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(10)
Опубликован:
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Индикатор SuperTrend - точное определение тренда в простых условиях

Обзор

Индикатор SuperTrend - это мощный, простой в использовании инструмент, который накладывается непосредственно на график цены, чтобы в режиме реального времени определять направление тренда и подавать высоковероятные сигналы на вход/выход. Идеальный для скальперов, свинг-трейдеров и внутридневных стратегий, он динамически подстраивается под волатильность рынка с помощью ATR (Average True Range) и быстро реагирует на развороты тренда.

Ключевые особенности

  • Смена тренда в реальном времени с цветными сигналами

  • Четкие сигналы на покупку/продажу, основанные на пересечении ценой линии тренда

  • Встроенное сглаживание для фильтрации рыночного шума

  • Работает на всех таймфреймах и со всеми инструментами (Forex, акции, криптовалюты, индексы)

  • Идеально подходит как для начинающих, так и для опытных трейдеров

  • Может сочетаться с любой стратегией (EMA, price action, поддержка/сопротивление)

Входные параметры

Параметр Описание
Период ATR Определяет количество баров для расчета Average True Range. По умолчанию: 10
Multiplier Коэффициент, применяемый к ATR для смещения линии SuperTrend. По умолчанию: 3,0
Тип цены Выбор цены, к которой будет применяться ATR (например, Close, High/Low и т. д.).
Ширина линии Толщина линии Супертренда
Настройки цвета Настройте цвета восходящего и нисходящего трендов для лучшей видимости



Как использовать

  • Сигнал к покупке: Цена закрывается выше линии SuperTrend → тренд бычий

  • Сигнал к продаже: Цена закрывается ниже линии Супертренда → тренд медвежий

  • Комбинируйте с другими подтверждениями для достижения наилучших результатов (например, RSI, EMA, свечные модели).

Лучшие практики

  • Используйте на H1 или выше для более четкого определения тренда

  • Добавьте индикаторы ATR или Volume для дополнительного контекста

  • Используйте в качестве подтверждения в многоиндикаторной стратегии или отдельно для следования за трендом.

Поднимите свою торговлю на новый уровень

Индикатор SuperTrend поможет вам оставаться на правильной стороне рынка и снизить уровень шума. Независимо от того, торгуете ли вы прорывы, тренды или откаты, этот инструмент внесет ясность и точность в ваши графики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61652

LotSize Calculation LotSize Calculation

Это простой файл скрипта для расчета размера лота либо с использованием процентного подхода к риску, либо по фактической сумме риска.

Stochastic_Threads Stochastic_Threads

Наложение нескольких стохастиков с разными периодами поможет начинающим трейдерам.

Creat Button Close BuySell On Chart Creat Button Close BuySell On Chart

MQL5-скрипт для MetaTrader 5, который добавляет две кнопки для закрытия всех позиций на покупку или продажу для текущего символа.

Moving Price Line Indicator MT5 Moving Price Line Indicator MT5

Этот простой индикатор позволяет легко определить, когда цена достигает определенного времени на любой свече или таймфрейме.