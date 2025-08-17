Создание меток прибыли на сделках (закрытых сделках), которые также отображаются в тестере стратегий

Наложение нескольких стохастиков с разными периодами поможет начинающим трейдерам.

Это простой файл скрипта для расчета размера лота либо с использованием процентного подхода к риску, либо по фактической сумме риска.