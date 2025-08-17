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Средний диапазон - индикатор для MetaTrader 5
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Это индикатор, определяющий целевые уровни по среднему значению движения цен на годовой, месячной, недельной или 4-часовой основе.
Текущие уровни определяются следующим образом;
OpenBuffer[i] = PeriodOpenPrice;
HighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr/2;
LowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr/2;
MaxHighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr;
MinLowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr;
Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54247
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