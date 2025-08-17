CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Средний диапазон - индикатор для MetaTrader 5

Mahmut Deniz
Mahmut Deniz

Mahmut Deniz

3 кода 1 комментарий
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
788
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Это индикатор, определяющий целевые уровни по среднему значению движения цен на годовой, месячной, недельной или 4-часовой основе.

Текущие уровни определяются следующим образом;

OpenBuffer[i] = PeriodOpenPrice;

HighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr/2;

LowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr/2;

MaxHighBuffer[i] = PeriodOpenPrice + adr;

MinLowBuffer[i] = PeriodOpenPrice - adr;




Translated from Turkish by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/tr/code/54247

Profit labels for closed trades (deals) Profit labels for closed trades (deals)

Создание меток прибыли на сделках (закрытых сделках), которые также отображаются в тестере стратегий

Максимизатор прибыли Максимизатор прибыли

Индикатор Profit Maximiser (PMax) - это индикатор, созданный путем интеграции скользящей средней индикатора Supertrend.

Stochastic_Threads Stochastic_Threads

Наложение нескольких стохастиков с разными периодами поможет начинающим трейдерам.

LotSize Calculation LotSize Calculation

Это простой файл скрипта для расчета размера лота либо с использованием процентного подхода к риску, либо по фактической сумме риска.