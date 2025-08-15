"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символов.





- это мощный и гибкий индикатор технического анализа для MetaTrader 5 (MT5), который сочетает в себе два классических торговых инструмента:

📌 Ключевые особенности:

✅ Настраиваемые две скользящие средние (быстрая/медленная): Настраиваемый период, метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA) и применяемая цена.

✅ Стрелки покупки и продажи на основе логики пересечения: Сигнал на покупку появляется, когда быстрая MA пересекается над медленной MA Сигнал на продажу появляется, когда быстрая MA пересекается ниже медленной MA

✅ Дополнительная система оповещений : Оповещения на графике Звуковые оповещения (alert.wav) Уведомления по электронной почте

✅ Встроенные полосы Боллинджера : отображение верхней, средней и нижней полос Полностью настраиваемые параметры: период, отклонение, применяемая цена, стиль и сдвиг

✅ Работает на любом символе и таймфрейме

✅ Чистая, не перерисовывающаяся логика, основанная на закрытых свечах

✅ Подходит для скальпинга, свинга или стратегий следования за трендом

📊 Пример использования:

Этот индикатор помогает трейдерам определять потенциальные развороты тренда и точки входа на основе пересечений скользящих средних, а также визуально отслеживать волатильность и ценовые каналы с помощью полос Боллинджера. Его можно использовать как самостоятельный инструмент или сочетать с дополнительными фильтрами, такими как RSI или CCI, для более сложных настроек.

⚙️ Обзор входных настроек:

Настройки MA1 (быстрая MA): Период, Метод, Цена

Настройки MA2 (медленная MA): Период, Метод, Цена

Настройки полос Боллинджера: Период, Отклонение, Сдвиг, Стиль, Ширина, Цена

Оповещения: Включить/выключить оповещения о графике, звуковые или по электронной почте

⚠️ Отказ от ответственности:

Данный индикатор не гарантирует прибыльных сделок. Используйте его с надлежащим риск-менеджментом и тестированием стратегий. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери.



