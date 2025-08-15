CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

2 Moving Averages with Bollinger Bands - индикатор для MetaTrader 5

Mir Mostofa Kamal
Mir Mostofa Kamal

Mir Mostofa Kamal

Я профессиональный веб-дизайнер и разработчик. Сейчас я работаю трейдером на рынке Форекс неполный рабочий день, но в будущем это станет моей профессией. Сейчас это мое хобби, но в будущем это станет моей профессией. Я начинаю с торговли небольшими суммами, чтобы лучше понять этот рынок. Я
8 кодов 7 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
911
Рейтинг:
(4)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символов.


2 Moving Averages with Bollinger Bands - это мощный и гибкий индикатор технического анализа для MetaTrader 5 (MT5), который сочетает в себе два классических торговых инструмента: пересечения скользящих средних и полосы Боллинджера.

📌 Ключевые особенности:

  • ✅ Настраиваемые две скользящие средние (быстрая/медленная):

    • Настраиваемый период, метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA) и применяемая цена.

  • Стрелки покупки и продажи на основе логики пересечения:

    • Сигнал на покупку появляется, когда быстрая MA пересекается над медленной MA

    • Сигнал на продажу появляется, когда быстрая MA пересекается ниже медленной MA

  • ✅ Дополнительная система оповещений:

    • Оповещения на графике

    • Звуковые оповещения (alert.wav)

    • Уведомления по электронной почте

  • ✅ Встроенные полосы Боллинджера:

    • отображение верхней, средней и нижней полос

    • Полностью настраиваемые параметры: период, отклонение, применяемая цена, стиль и сдвиг

  • ✅ Работает на любом символе и таймфрейме

  • ✅ Чистая, не перерисовывающаяся логика, основанная на закрытых свечах

  • ✅ Подходит для скальпинга, свинга или стратегий следования за трендом

📊 Пример использования:

Этот индикатор помогает трейдерам определять потенциальные развороты тренда и точки входа на основе пересечений скользящих средних, а также визуально отслеживать волатильность и ценовые каналы с помощью полос Боллинджера. Его можно использовать как самостоятельный инструмент или сочетать с дополнительными фильтрами, такими как RSI или CCI, для более сложных настроек.

⚙️ Обзор входных настроек:

  • Настройки MA1 (быстрая MA): Период, Метод, Цена

  • Настройки MA2 (медленная MA): Период, Метод, Цена

  • Настройки полос Боллинджера: Период, Отклонение, Сдвиг, Стиль, Ширина, Цена

  • Оповещения: Включить/выключить оповещения о графике, звуковые или по электронной почте

⚠️ Отказ от ответственности:

Данный индикатор не гарантирует прибыльных сделок. Используйте его с надлежащим риск-менеджментом и тестированием стратегий. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери.




Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61517

Perfect Trailing StopLoss Perfect Trailing StopLoss

Скопируйте их в любой советник, которым вы занимаетесь, и у вас появится трейлинг sl. Единственное, что вам нужно будет изменить, это InpMagic для вашего магического числа, или вы можете просто скопировать мой код как есть, не забудьте добавить COrderinfo ord; и CPositionInfo pos;

Скрипт сопоставления символов, основанный на сходстве Скрипт сопоставления символов, основанный на сходстве

Данный скрипт является эталонным решением для сопоставления имен символов, заданных пользователями в советниках или скриптах MetaTrader 5, с реальными именами, предоставляемыми брокером. Он использует алгоритм расстояния Левенштейна для автоматического определения наиболее похожего символа в Market Watch. Идеально подходит для разработчиков, сталкивающихся с проблемами совместимости с префиксами или суффиксами в названиях символов. Это настраиваемая отправная точка для удовлетворения любых конкретных потребностей.

Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes Buffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes

Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.

Максимизатор прибыли Максимизатор прибыли

Индикатор Profit Maximiser (PMax) - это индикатор, созданный путем интеграции скользящей средней индикатора Supertrend.