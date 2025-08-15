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2 Moving Averages with Bollinger Bands - индикатор для MetaTrader 5
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"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символов.
2 Moving Averages with Bollinger Bands - это мощный и гибкий индикатор технического анализа для MetaTrader 5 (MT5), который сочетает в себе два классических торговых инструмента: пересечения скользящих средних и полосы Боллинджера.
📌 Ключевые особенности:
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✅ Настраиваемые две скользящие средние (быстрая/медленная):
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Настраиваемый период, метод (SMA, EMA, SMMA, LWMA) и применяемая цена.
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✅ Стрелки покупки и продажи на основе логики пересечения:
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Сигнал на покупку появляется, когда быстрая MA пересекается над медленной MA
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Сигнал на продажу появляется, когда быстрая MA пересекается ниже медленной MA
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✅ Дополнительная система оповещений:
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Оповещения на графике
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Звуковые оповещения (alert.wav)
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Уведомления по электронной почте
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✅ Встроенные полосы Боллинджера:
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отображение верхней, средней и нижней полос
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Полностью настраиваемые параметры: период, отклонение, применяемая цена, стиль и сдвиг
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✅ Работает на любом символе и таймфрейме
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✅ Чистая, не перерисовывающаяся логика, основанная на закрытых свечах
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✅ Подходит для скальпинга, свинга или стратегий следования за трендом
📊 Пример использования:
Этот индикатор помогает трейдерам определять потенциальные развороты тренда и точки входа на основе пересечений скользящих средних, а также визуально отслеживать волатильность и ценовые каналы с помощью полос Боллинджера. Его можно использовать как самостоятельный инструмент или сочетать с дополнительными фильтрами, такими как RSI или CCI, для более сложных настроек.
⚙️ Обзор входных настроек:
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Настройки MA1 (быстрая MA): Период, Метод, Цена
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Настройки MA2 (медленная MA): Период, Метод, Цена
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Настройки полос Боллинджера: Период, Отклонение, Сдвиг, Стиль, Ширина, Цена
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Оповещения: Включить/выключить оповещения о графике, звуковые или по электронной почте
⚠️ Отказ от ответственности:
Данный индикатор не гарантирует прибыльных сделок. Используйте его с надлежащим риск-менеджментом и тестированием стратегий. Разработчик не несет ответственности за любые финансовые потери.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/61517
Скопируйте их в любой советник, которым вы занимаетесь, и у вас появится трейлинг sl. Единственное, что вам нужно будет изменить, это InpMagic для вашего магического числа, или вы можете просто скопировать мой код как есть, не забудьте добавить COrderinfo ord; и CPositionInfo pos;Скрипт сопоставления символов, основанный на сходстве
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Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.Максимизатор прибыли
Индикатор Profit Maximiser (PMax) - это индикатор, созданный путем интеграции скользящей средней индикатора Supertrend.