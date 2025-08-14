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Perfect Trailing StopLoss - эксперт для MetaTrader 5
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Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/54456
Данный скрипт является эталонным решением для сопоставления имен символов, заданных пользователями в советниках или скриптах MetaTrader 5, с реальными именами, предоставляемыми брокером. Он использует алгоритм расстояния Левенштейна для автоматического определения наиболее похожего символа в Market Watch. Идеально подходит для разработчиков, сталкивающихся с проблемами совместимости с префиксами или суффиксами в названиях символов. Это настраиваемая отправная точка для удовлетворения любых конкретных потребностей.Quick Chart Setter: Instant Color Themes for MT5 Traders
Небольшой скрипт для облегчения жизни трейдеров. Единственное, что меня всегда раздражает, это переустановка свойств, например, цвета, для нового графика, чтобы он выглядел так, как мне нравится. Поэтому вот скрипт, который поможет сделать все более гладко.
"2 Moving Averages with Bollinger Bands" - это пользовательский индикатор MT5, который сочетает в себе две настраиваемые скользящие средние и дополнительные полосы Боллинджера. Он генерирует стрелки на покупку и продажу в реальном времени, когда происходят пересечения, с дополнительными оповещениями, звуком и уведомлениями по электронной почте. Подходит для всех таймфреймов и символовBuffers for each hour (binary) and an hour buffer from 0-23 - for data collection purposes
Прототип для сбора данных. Фиктивные буферы для окна данных (для целей сбора данных) для часа дня и дополнительный буфер для часа дня. Комментарии к часу дня.