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2 Moving Averages with Bollinger Bands - MetaTrader 5脚本
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"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号。
2 移动平均线与布林线 是适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的强大而灵活的技术分析指标，它结合了两种经典交易工具：移动平均线交叉 和布林线。
📌主要功能：
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可配置两条移动平均线（快/慢）：
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可定制周期、方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）和应用价格
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基于交叉逻辑的买入和卖出箭头：
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当快速 MA 穿过慢速 MA 时出现买入信号
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当快速 MA 穿过慢速 MA 下方时，出现卖出信号
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✅ 可选警报系统：
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图表警报
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声音警报 ( alert.wav )
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电子邮件通知
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✅ 集成布林线：
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显示布林线上轨、中轨和下轨
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完全自定义：周期、偏差、应用价格、样式和移动
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可在任何符号和时间框架 上运行
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基于收盘蜡烛图的简洁、无重绘逻辑
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适用于剥头皮、波段或趋势跟踪策略
使用案例：
该指标可帮助交易者根据移动平均线交叉识别潜在的趋势反转 和入场点，同时使用布林线直观地监控波动性 和价格通道。它既可作为独立工具使用，也可与 RSI 或 CCI 等附加过滤器结合使用，进行更高级的设置。
⚙️输入设置概述：
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MA1 设置（快速 MA）：周期、方法、价格
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MA2 设置（慢速 MA）：周期、方法、价格
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布林带设置：周期、偏差、移位、样式、宽度、价格
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警报：启用/禁用图表、声音或电子邮件警报
⚠️免责声明：
本指标不保证交易盈利。使用时请进行适当的风险管理和策略测试。开发者不对任何经济损失负责。
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61517
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