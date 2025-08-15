"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号。





是适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的强大而灵活的技术分析指标，它结合了两种经典交易工具：

📌主要功能：

可配置 两条移动平均线 （快/慢）： 可定制周期、方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）和应用价格

基于交叉逻辑的 买入和卖出箭头 ： 当快速 MA 穿过慢速 MA 时出现 买入信号 当快速 MA 穿过慢速 MA 下方时，出现 卖出信号

✅ 可选 警报系统 ： 图表警报 声音警报 ( alert.wav ) 电子邮件通知

✅ 集成 布林线 ： 显示布林线上轨、中轨和下轨 完全自定义：周期、偏差、应用价格、样式和移动

可在 任何符号和时间框架 上运行

基于收盘蜡烛图的简洁、无重绘逻辑

适用于剥头皮、波段或趋势跟踪策略

使用案例：

该指标可帮助交易者根据移动平均线交叉识别潜在的趋势反转 和入场点，同时使用布林线直观地监控波动性 和价格通道。它既可作为独立工具使用，也可与 RSI 或 CCI 等附加过滤器结合使用，进行更高级的设置。

⚙️输入设置概述：

MA1 设置（快速 MA）：周期、方法、价格

MA2 设置（慢速 MA）：周期、方法、价格

布林带设置：周期、偏差、移位、样式、宽度、价格

警报：启用/禁用图表、声音或电子邮件警报

⚠️免责声明：

本指标不保证交易盈利。使用时请进行适当的风险管理和策略测试。开发者不对任何经济损失负责。



