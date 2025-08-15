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2 Moving Averages with Bollinger Bands - MetaTrader 5脚本

Mir Mostofa Kamal
Mir Mostofa Kamal

Mir Mostofa Kamal

我是一名专业的网页设计师和开发人员。目前是兼职外汇交易员，但将来会成为全职交易员。目前这是我的爱好，但未来它将成为我的职业。我从小额交易开始，以更好地了解这个市场。我每周都会查看我的交易表现，以监控我的账户增长情况。提高我的交易技能将有助于我实现财务独立。我的目标是在一个月内实现 10% 的账户增长目标。我希望在三个月内将我的交易账户增长 30%。
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"带有布林线的 2 条移动平均线 "是一个自定义 MT5 指标，结合了两条可配置的移动平均线和可选的布林线。当发生交叉时，它会实时生成买入和卖出箭头，并提供可选的警报、声音和电子邮件通知。适用于所有时间框架和符号。


2 移动平均线与布林线 是适用于 MetaTrader 5 (MT5) 的强大而灵活的技术分析指标，它结合了两种经典交易工具：移动平均线交叉布林线

📌主要功能：

  • 可配置两条移动平均线（快/慢）：

    • 可定制周期、方法（SMA、EMA、SMMA、LWMA）和应用价格

  • 基于交叉逻辑的买入和卖出箭头

    • 当快速 MA 穿过慢速 MA 时出现买入信号

    • 当快速 MA 穿过慢速 MA 下方时，出现卖出信号

  • ✅ 可选警报系统

    • 图表警报

    • 声音警报 ( alert.wav )

    • 电子邮件通知

  • ✅ 集成布林线

    • 显示布林线上轨、中轨和下轨

    • 完全自定义：周期、偏差、应用价格、样式和移动

  • 可在任何符号和时间框架 上运行

  • 基于收盘蜡烛图的简洁、无重绘逻辑

  • 适用于剥头皮、波段或趋势跟踪策略

使用案例：

该指标可帮助交易者根据移动平均线交叉识别潜在的趋势反转入场点，同时使用布林线直观地监控波动性价格通道。它既可作为独立工具使用，也可与 RSI 或 CCI 等附加过滤器结合使用，进行更高级的设置。

⚙️输入设置概述：

  • MA1 设置（快速 MA）：周期、方法、价格

  • MA2 设置（慢速 MA）：周期、方法、价格

  • 布林带设置：周期、偏差、移位、样式、宽度、价格

  • 警报：启用/禁用图表、声音或电子邮件警报

⚠️免责声明：

本指标不保证交易盈利。使用时请进行适当的风险管理和策略测试。开发者不对任何经济损失负责。




由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/61517

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